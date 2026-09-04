Nóng thế giới hôm nay 4/9: Mỹ tuyên bố sẵn sàng đánh Iran lần nữa

Mỹ tuyên bố sẵn sàng đánh Iran lần nữa. Tổng thống Donald Trump ngày 2/9 tuyên bố Mỹ sẵn sàng tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran “bất cứ lúc nào chúng tôi muốn”. Tuyên bố này được đưa ra sau khi lực lượng Mỹ mở đợt tập kích mới vào các mục tiêu quân sự của Iran và Tehran đáp trả bằng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các đồng minh của Washington tại Trung Đông.

“Họ chỉ tung ra một đòn nhẹ, nhưng chúng tôi đã giáng trả rất mạnh. Đó là một cuộc tấn công rất dữ dội”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, đồng thời khẳng định Washington sẵn sàng “thực hiện một đợt tấn công khác bất cứ lúc nào chúng tôi muốn”.

Hai tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ, hỗ trợ chiến dịch tấn công Iran mang tên Epic Fury, tại một địa điểm không được tiết lộ ngày 3/3/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ/Reuters

Tổng thống Trump muốn eo biển Hormuz mang tên mình. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 2/9, Tổng thống Trump cho rằng eo biển Hormuz hiện nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ và đề xuất đổi tên tuyến đường biển này thành “Eo biển Trump”. Hiện chưa rõ người đứng đầu Nhà Trắng sẽ thực hiện việc đổi tên bằng cách nào do eo biển này không nằm gần lãnh thổ Mỹ.

Đề xuất được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi ông Trump ký sắc lệnh đổi tên Hồ Ontario thành “Hồ Mỹ” trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Canada gia tăng. Trước đó, vào đầu nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump cũng tuyên bố đổi tên Vịnh Mexico thành “Vịnh Mỹ”.

Iran tiếp tục tấn công căn cứ Mỹ và rải thêm thủy lôi ở Hormuz. Sáng 3/9, các lực lượng vũ trang Iran mở thêm cuộc tấn công mới nhằm vào mục tiêu Mỹ trong khu vực, đồng thời rải thêm thủy lôi xuống eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới mà Tehran tuyên bố chủ quyền.

Thông báo rải thêm thủy lôi xuống eo biển Hormuz, được người phát ngôn Bộ tư lệnh Trung tâm hợp nhất Khatam Khatam al-Anbiya của Iran, ông Ebrahim Zolfaghari, công bố sáng 3/9, trong bài viết trên mạng xã hội X.

Ông Zolfaghari khẳng định hoạt động rải thêm thủy lôi xuống eo Hormuz, được tiến hành đêm 2/9, tại các vị trí dọc theo các tuyến di chuyển phía Nam eo Hormuz, tức không do Iran chỉ định và được mô là phi pháp. Tuy nhiên, chủng loại và số lượng thủy lôi vừa thả xuống, không được đề cập.

Tổng thống Trump muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh mới với Tổng thống Putin. Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ngày 2/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp lại Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng muốn cuộc gặp diễn ra khi các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine đã tương đối chín muồi. Cuộc gặp gần đây nhất giữa hai nhà lãnh đạo được tổ chức tại Anchorage ở bang Alaska vào năm ngoái nhưng không mang lại kết quả cụ thể.

Ông Trump tiếp tục khẳng định mong muốn chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm tại Ukraine, nhưng thừa nhận sự khác biệt rất lớn giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang khiến việc đạt được một thỏa thuận trở nên khó khăn.

Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe tới Moscow và gặp các quan chức tình báo cấp cao Nga. Các nguồn tin trước đó cho biết phía Mỹ đã đề cập khả năng tổ chức một cuộc gặp cấp cao liên quan tới Tổng thống Trump, Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska, ngày 15/8/2025. Ảnh: Reuters

Nga tung Geran-4 Seeker tập kích loạt mục tiêu ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/9 công bố hình ảnh cho thấy các máy bay không người lái (UAV) Geran-4 Seeker tấn công những địa điểm được cho là có liên quan đến quân đội Ukraine tại Kiev và Odessa trong đêm.

Tối 1/9, các UAV này được cho là đã đánh trúng trung tâm hậu cần Chaika ở Kiev. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cơ sở này được sử dụng để lưu trữ và phân phối linh kiện phục vụ sản xuất các UAV tầm trung và tầm xa. Đến rạng sáng 2/9, lực lượng Nga tiếp tục tập kích một nhà máy sản xuất UAV hải quân, các kho bãi và bể chứa nhiên liệu được cho là phục vụ quân đội Ukraine tại Odessa.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, UAV Geran-4 Seeker cũng tấn công một trung tâm hậu cần thuộc công ty sản xuất vũ khí Fire Point tại Vishnevoe, vùng ngoại ô Kiev. Một cuộc tấn công khác bằng Geran-4 nhằm vào cơ sở hậu cần của Stellar Jet gần Vishnevoe.

Geran-4 Seeker là biến thể cải tiến của dòng UAV tự sát có thiết kế cánh chữ V do Nga phát triển. Phiên bản này được trang bị động cơ phản lực, giúp tăng tốc độ và được cho là gây khó khăn hơn cho các hệ thống phòng không so với những biến thể sử dụng động cơ trước đó.

Tòa án Mỹ tiếp tục chặn sắc lệnh hạn chế quyền công dân theo nơi sinh. Thẩm phán liên bang Deborah Boardman tại bang Maryland ngày 2/9 đã ban hành lệnh cấm sơ bộ theo yêu cầu của các tổ chức bảo vệ quyền người nhập cư, qua đó ngăn chính quyền thực thi sắc lệnh mới được Tổng thống Donald Trump ký ngày 6/8.

Sắc lệnh này tập trung vào tình trạng được chính quyền gọi là “du lịch sinh con”, trong đó phụ nữ nước ngoài tới Mỹ với mục đích sinh con để con tự động có quốc tịch Mỹ. Theo sắc lệnh, quyền công dân cũng có thể bị từ chối trong một số trường hợp khác, bao gồm trẻ có cha hoặc mẹ làm việc cho một chính phủ nước ngoài tại Mỹ, những trường hợp liên quan tới gian lận hoặc giao dịch thương mại nhằm có được quyền công dân, hoặc cha mẹ thuộc diện được xác định là “kẻ thù nước ngoài”.

Trước đó, ngày 30/6, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ nỗ lực trước của chính quyền Tổng thống Trump nhằm từ chối quyền công dân đối với trẻ em sinh tại Mỹ nếu cha mẹ không phải công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp.

Hình ảnh Tổng thống Donald Trump xuất hiện trên đồng USD. Cục Đúc tiền Mỹ ngày 2/9 bắt đầu phát hành và bán đồng xu 1 USD mang chân dung Tổng thống Donald Trump nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của nước Mỹ.

Theo Cục Đúc tiền Mỹ, đồng xu đặc biệt được phát hành trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. Mặt trước đồng xu là chân dung Tổng thống Donald Trump, mặt sau sử dụng con dấu của Tổng thống Mỹ, với số 250 được đặt trên tấm khiên nhằm đánh dấu lễ kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập Mỹ.

Các đồng xu có mệnh giá 1 USD và được đưa vào lưu hành, đồng thời Cục Đúc tiền Mỹ bán trực tiếp cho người dân theo các gói 25 hoặc 100 đồng. Giá bán bắt đầu từ 61 USD một gói, khiến giá thực tế của mỗi đồng xu dao động từ khoảng 1,55 tới 2,44 USD tùy số lượng.

Đây là lần đầu tiên trong 160 năm một người còn sống xuất hiện trên tiền tệ của Mỹ. Ảnh: Reuters

Estonia có tân nữ Tổng thống. Quốc hội Estonia đã bầu bà Ülle Madise làm tổng thống mới trong phiên họp bất thường diễn ra ngày 2/9, kết thúc quá trình tìm người kế nhiệm Tổng thống Alar Karis sau khi ông này tuyên bố không tranh cử tổng thống nhiệm kỳ hai. Bà Ülle Madise nhận được 71 phiếu ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu kín tại Quốc hội gồm 101 nghị sĩ, vượt qua ngưỡng hai phần ba là 68 phiếu cần thiết để trúng cử ngay vòng đầu tiên.

Phát biểu trước quốc hội trước khi bỏ phiếu, bà Madise cho rằng, tài sản lớn nhất của đất nước là người dân, do đó cần phải làm mọi việc để có nhiều người gìn giữ ngôn ngữ và văn hóa Estonia. Estonia cần trở thành nơi tốt nhất để sinh sống, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và kinh doanh. Theo bà, Tổng thống không nên áp đặt chính sách thuế, kinh tế hay xã hội mà nên đóng vai trò là lực lượng cân bằng khách quan, giúp khôi phục niềm tin trong xã hội.

Bão Saudel đổ bộ lần 3 vào Phúc Kiến, nhiều địa phương tạm dừng hoạt động. Theo Trung tâm Khí tượng trung ương Trung Quốc, vào khoảng 6h30 sáng 3/9 (giờ địa phương), tâm bão Saudel với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt 23 mét/giây (cấp 9) và áp suất trung tâm 985 hPa đã đi vào đất liền tại khu vực Cổ Lôi, thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến. Đây là lần thứ ba cơn bão Saudel đổ bộ vào khu vực này.

Trước sức tàn phá của bão và mưa lớn kéo dài, tỉnh Phúc Kiến đã phải áp dụng các biện pháp mạnh. Cụ thể, các huyện Chương Phố, Chiếu An, Đông Sơn thuộc thành phố Chương Châu đã kích hoạt lệnh “ba ngừng, một nghỉ”, bao gồm tạm ngừng công việc, sản xuất, trường học và đóng cửa chợ.

Bên cạnh đó, tại các thành phố Phúc Châu và Tuyền Châu, tất cả trường học từ mầm non đến đại học, cơ sở đào tạo đều tạm dừng mọi hoạt động giáo dục để đảm bảo an toàn. Tại Hạ Môn, các tuyến phà nối với Kim Môn và các vùng lân cận cũng đã ngừng hoạt động từ ngày 3/9.