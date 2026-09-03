Mỹ - Iran đáp trả nhau dữ dội, Trung Đông đứng trước vòng xoáy lửa đạn mới

Mỹ cân nhắc không kéo dài chiến dịch hiện tại chống Iran nhưng sẽ leo thang hơn nữa sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Máy bay của hải quân Mỹ tham gia oanh tạc Iran vừa qua. Ảnh: Centcom.

Quân đội Mỹ cho biết đã tấn công các hệ thống phòng không, hệ thống radar, khí tài hàng hải, năng lực rải thủy lôi và các trạm thông tin liên lạc của Iran. Về phần mình, Iran tuyên bố tấn công các mục tiêu của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Kuwait và Iraq, đồng thời tuyên bố mục tiêu hiện nay là đẩy lùi lực lượng Mỹ khỏi mạng lưới căn cứ quân sự rộng lớn mà nước này đã duy trì suốt nhiều thập kỷ qua trên khắp Trung Đông.

Iran cũng cáo buộc Washington đã đánh trúng một đám cưới ở thành phố Sirik, khiến 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Sau đó, Bộ trưởng Y tế nước này cho biết tổng cộng 18 người đã thiệt mạng và 108 người bị thương trong đợt tấn công mới nhất của Mỹ.

Người dân Iran lo ngại rằng các cuộc tấn công mới báo hiệu nguy cơ chiến tranh toàn diện có thể bùng phát trở lại. Đặc biệt, sự việc tại đám cưới gợi nhớ lại vụ oanh tạc của Mỹ vào một trường nữ sinh ở Minab khiến 160 người thiệt mạng ngay trong ngày đầu tiên của cuộc chiến.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf tuyên bố: bất chấp cuộc chiến kinh tế, quân sự do Mỹ phát động, Iran sẽ không nhượng bộ: “Mục tiêu của kẻ thù trong cuộc chiến tranh hỗn hợp này là gây ra bất ổn và hỗn loạn ngay trong nước Iran. Họ chắc chắn sẽ thực hiện những cuộc tấn công quân sự hạn chế hoặc các đợt tập kích chớp nhoáng nhằm làm suy yếu Iran. Hoặc họ có thể tìm cách ép buộc ta đầu hàng thông qua con đường ngoại giao. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng tôi đều hiểu rõ âm mưu này và nắm bắt chính xác bản chất của nó”.

Sự bùng phát căng thẳng này đe dọa làm trầm trọng thêm cuộc xung đột đã bước sang tháng thứ 7, gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Tổng thống Nga Putin phát biểu nóng về Ukraine và Iran VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin chủ trương tiếp tục gia tăng biện pháp đáp trả nhắm vào phía Ukraine và thể hiện “sự đoàn kết trọn vẹn” với Iran. Ông đã công khai nhiều thông tin tại diễn đàn SCO 2026.

Người phát ngôn của tổng thư ký LHQ, ông Stephane Dujarric cho biết Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres “vô cùng lo ngại trước các báo cáo về thương vong của dân thường, trong đó có vụ tấn công vào một đám cưới ở Iran”, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động quân sự.

“Tổng thư ký vô cùng lo ngại trước các báo cáo về thương vong của dân thường, bao gồm cả một vụ tấn công được cho là đã nhắm vào một đám cưới ở Iran. Tổng thư ký lên án mọi cuộc tấn công nhằm vào dân thường. Ông nhắc nhở rằng tất cả các bên phải tôn trọng nghĩa vụ của mình theo luật nhân đạo quốc tế, bao gồm các nguyên tắc phân biệt, tương xứng và phòng ngừa. Như chúng ta đã thấy, hiếm có quốc gia nào trong khu vực tránh khỏi tác động của sự leo thang căng thẳng này, khi không phận và các tuyến đường hàng hải huyết mạch vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề”, ông Stephane Dujarric nói.

Các nhà phân tích nhận định, Iran sẽ cứng rắn, quyết tâm chiến đấu đến cùng trong khi Mỹ đang phải cân nhắc rất nhiều bài toán: nguy cơ thất cử của phe cộng hoà trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới nếu leo thang chiến sự bởi hiện chỉ 31% người Mỹ ủng hộ chiến tranh, trong khi khoảng 63% phản đối và cử tri đặc biệt không hài lòng về giá xăng dầu cao. Hai là việc kéo dài cuộc chiến sẽ làm cạn kiệt kho đạn dược, làm suy giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội tại các chiến trường khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch mới này sẽ không kéo dài quá lâu, trong khi các trợ lý của ông Trump đang cố gắng giữ kín thông tin về cuộc chiến vào lúc này nhằm tránh thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Phe Cộng hòa của Tổng thống Trump đang vận động tranh cử để bảo vệ thế đa số mong manh tại Thượng viện và Hạ viện. Tuy nhiên, khi chiến thuật gây áp lực kinh tế lên Iran mang lại hiệu quả hạn chế và áp lực phải trả đũa, thì khả năng một vòng xoáy leo thang xung đột sẽ trở lại sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11.