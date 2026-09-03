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Bỉ tái khẳng định việc phản đối sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga

Thứ Năm, 11:22, 03/09/2026
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VOV.VN - Ngày 2/9, Bỉ tái khẳng định lập trường không đồng tình với đề xuất sử dụng khối tài sản của Nga đang bị phong tỏa tại EU để hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Tuyên bố được đưa ra sau khi sáng kiến này được một nhóm quốc gia thành viên khơi lại tại cuộc họp ngoại trưởng EU ở Wicklow, Ireland.

 

Trước đó vào cuối tháng 8 vừa qua, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Hà Lan và Ba Lan đã gửi thư chung kêu gọi EU xem xét lại phương án sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga tại cuộc họp ngoại trưởng ở Wicklow, Ireland. Nhóm 4 nước cho rằng nhu cầu ngân sách của Kiev đang rất cấp bách và gói vay 90 tỷ euro mà khối thống nhất hồi tháng 12 năm ngoái (2025) sẽ không đủ đáp ứng.

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Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prévot nhấn mạnh sáng kiến này không nhận được nhiều sự hưởng ứng từ các nước thành viên Khối 27. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prévot nhấn mạnh sáng kiến này không nhận được nhiều sự hưởng ứng từ các nước thành viên. Ông Prévot khẳng định các lý do phản đối của Brussels không tự biến mất và việc sử dụng các tài sản này thông qua cơ chế tương tự tịch thu sẽ tiềm ẩn rủi ro pháp lý lẫn tài chính rất lớn. Bỉ lo ngại nguy cơ phải đơn độc đối mặt với các vụ kiện tụng và yêu cầu bồi thường từ Moscow, trong bối cảnh khoảng 185 tỷ euro trên tổng số 210 tỷ euro tài sản Nga bị phong tỏa tại EU hiện do công ty lưu ký Euroclear tại Brussels quản lý.

Nhằm giải quyết nhu cầu tài chính trước mắt để Kiev kịp đặt hàng vũ khí, Ngoại trưởng Maxime Prévot đề xuất EU đẩy sớm tiến độ giải ngân một phần trong đợt thanh toán năm 2027 thuộc gói vay 90 tỷ euro đã cam kết trước đó. Về phần mình, Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu, Kaja Kallas cho biết khối sẽ tiếp tục duy trì các cuộc thảo luận về vấn đề này trong thời gian tới.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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