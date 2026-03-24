Nóng thế giới ngày 24/3: Iran cảnh báo đóng cửa eo biển Hormuz vô thời hạn

Iran dọa “đánh sập” hạ tầng năng lượng Vùng Vịnh: Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phát động các đợt tấn công mới trong chiến dịch “Lời hứa đích thực 4” nhằm vào Israel và mục tiêu Mỹ tại khu vực trong ngày 22/3. IRGC khẳng định tên lửa đạn đạo thế hệ mới lực lượng này đã đánh trúng và phá hủy nhiều mục tiêu chiến lược của Israel và Mỹ. Truyền thông Israel xác nhận đến giữa đêm 22/3, Iran đã tiến hành 10 cuộc tập kích tên lửa về phía lãnh thổ Israel. Các cuộc tấn công khiến ít nhất 15 người bị thương và gây nhiều thiệt hại tại khu vực miền Trung và phía Nam Israel.

Liên quan tối hậu thư do Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ phong tỏa hoàn toàn eo Hormuz, nếu Mỹ tấn công các cơ sở năng lượng tại Iran. Đặc biệt, trong bài viết trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Iran Baqer Qalibaf khẳng định Tehran sẽ đánh sập đến mức “không thể cứu vãn” toàn bộ hạ tầng năng lượng tại khu vực, nếu hạ tầng năng lượng của Iran bị tấn công.

Iran bị cáo buộc thu phí 2 triệu USD/tàu dầu qua eo biển Hormuz: Theo các nguồn tin truyền thông, Iran được cho là đang thu phí khoảng 2 triệu USD đối với một số tàu chở dầu khi đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh nước này tăng cường kiểm soát tuyến hàng hải có ý nghĩa then chốt đối với vận tải năng lượng toàn cầu. Phát biểu trên Đài Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) hôm 22/3, nghị sĩ Alaeddin Boroujerdi - thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran cho rằng mức phí này đánh dấu sự khởi đầu của một cách tiếp cận mới trong việc quản lý tuyến đường thủy chiến lược. Thông tin được kênh Iran International dẫn lại.

Ông Boroujerdi cho biết biện pháp thu phí đã được triển khai và phản ánh một cơ chế mà ông mô tả là “mang tính chủ quyền” tại eo biển Hormuz sau nhiều thập kỷ. Theo ông, việc thu phí quá cảnh là điều “không thể tránh khỏi” trong bối cảnh xung đột, khi chi phí xung đột gia tăng. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Năng lượng nhận định hoạt động vận chuyển dầu tại Trung Đông có thể trở lại bình thường trong vòng “vài tuần”, qua đó góp phần hạ nhiệt đà tăng của giá dầu.

Israel tiếp tục mở rộng chiến dịch trên bộ tại Lebanon: Ngày 22/3, Israel đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng và công trình thiết yếu ở miền Nam Lebanon, đồng thời tuyên bố tiếp tục mở rộng chiến dịch trên bộ tại Lebanon. Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Tướng Eyal Zamir tuyên bố sẽ mở rộng các hoạt động trên bộ tại Lebanon nhằm vào Hezbollah, đồng thời cảnh báo cuộc tấn công chống lại lực lượng này vẫn còn ở giai đoạn đầu. Ông Eyal Zamir cũng cho biết, chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon đã đạt được những thành tựu đáng kể trong những tuần qua, với việc tấn công hơn 2.000 mục tiêu, phá hủy hàng chục kho chứa vũ khí và tiêu diệt hàng trăm thành viên Hezbollah.

NATO tuyên bố có thể mở lại Hormuz, gọi Iran là “mối đe dọa hiện hữu”: Tổng Thư ký NATO Mark Rutte ngày 22/3 cho biết, ông “hoàn toàn tin tưởng” liên minh có thể mở lại eo biển Hormuz trong thời gian tới. Phát biểu trên kênh Fox News, ông Mark Rutte cũng đề cập tới những chỉ trích gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào NATO. Ông cho rằng tính chất nhạy cảm và yêu cầu bảo mật của các chiến dịch quân sự khiến các quốc gia thành viên cần thêm thời gian để cân nhắc và điều chỉnh phản ứng phù hợp.

“Các đồng minh châu Âu và các đối tác trên toàn thế giới đã tận dụng vài tuần qua để củng cố sự đoàn kết. Đồng thời, họ cũng bắt đầu xây dựng kế hoạch về những hành động có thể phối hợp thực hiện với tư cách là đồng minh và đối tác của Mỹ”, ông Mark Rutte nói.

Iran cảnh báo đóng cửa Hormuz vô thời hạn nếu Mỹ tấn công hạ tầng năng lượng: Quân đội Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz vô thời hạn nếu Mỹ thực hiện lời đe dọa tấn công các nhà máy điện của nước này theo cảnh báo của Tổng thống Donald Trump. Theo phía Iran, trong trường hợp cơ sở hạ tầng năng lượng bị nhắm tới, tuyến hàng hải chiến lược này sẽ không được mở lại cho đến khi các nhà máy điện bị hư hại hoặc phá hủy được khôi phục. Quân đội Iran cũng cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi đáp trả, trong đó việc nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và thông tin liên lạc của Israel, cũng như các doanh nghiệp trong khu vực có liên quan đến cổ đông Mỹ.

Ông Trump yêu cầu Iran đình chỉ chương trình tên lửa trong vòng 5 năm: Telegraph dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran đình chỉ chương trình tên lửa trong vòng 5 năm như một điều kiện để hướng tới hòa bình. Đây được cho là một trong 6 yêu cầu mà Washington đưa ra đối với Tehran, phản ánh khoảng cách lập trường ngày càng gia tăng giữa hai bên. Trong khi đó, Nhà Trắng bác bỏ khả năng ngừng bắn ngay lập tức, còn phía Iran khẳng định các cuộc đàm phán chỉ có thể bắt đầu khi xung đột chấm dứt.

Iran yêu cầu Mỹ và Israel bồi thường thiệt hại cho các cơ sở hạt nhân: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã lên án các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Tehran là “hành động gây hấn”, đồng thời yêu cầu hai quốc gia này phải bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra. Trong thư gửi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân dân sự tại Natanz và khu vực gần Nhà máy điện hạt nhân Bushehr đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế cũng như quy chế của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Lầu Năm Góc chuẩn bị các kịch bản triển khai quân tới Iran: Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cho biết ông không loại trừ khả năng Lầu Năm Góc đang xây dựng các phương án triển khai lực lượng tới Iran để Tổng thống Donald Trump có những lựa chọn phù hợp nhất. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News, ông Waltz nhấn mạnh Lầu Năm Góc, dưới sự dẫn dắt của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Kane, đang tiến hành công tác lập kế hoạch quân sự toàn diện.

“Lầu Năm Góc đang chuẩn bị các phương án, cung cấp cho Tổng thống những lựa chọn với lực lượng đã được huấn luyện, bố trí sẵn sàng và trang bị đầy đủ, bao gồm lục quân, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến để Tổng thống có thể đưa ra các quyết định cần thiết nhằm đạt được các mục tiêu của chúng tôi. Vì vậy, tôi tin rằng họ đang xây dựng kế hoạch cho mọi kịch bản”, ông Waltz cho hay.

Iran dọa tấn công các nhà máy cung cấp điện cho căn cứ Mỹ: Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ sẽ đáp trả tương xứng với bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào các nhà máy điện của Iran. Tuyên bố liên quan đến khả năng tấn công các cơ sở điện lực, do hãng thông tấn bán chính thức Fars News Agency công bố, được đưa ra sau khi quân đội Iran cảnh báo sẵn sàng đóng cửa eo biển Hormuz vô thời hạn nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện lời đe dọa ném bom các nhà máy điện của nước này. Iran cũng cho biết cơ sở hạ tầng năng lượng và thông tin liên lạc của Israel, cùng các nhà máy điện tại những quốc gia trong khu vực có căn cứ của Mỹ, sẽ nằm trong danh sách mục tiêu.

Nga tung lực lượng cơ giới ồ ạt, mở màn chiến dịch mùa xuân tại Donetsk: Theo quân đội Ukraine và các nhà phân tích, lực lượng Nga đã bắt đầu một chiến dịch tấn công mùa xuân tại miền đông Ukraine, với việc huy động hàng chục xe tăng và phương tiện bọc thép. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Zelensky bày tỏ lo ngại về tác động của xung đột Trung Đông đối với tình hình trong nước. Trong cuộc phỏng vấn với báo chí hôm 22/3, ông cho biết ông có “linh cảm rất xấu”, đồng thời nhận định các nỗ lực ngoại giao, trong đó có cả các cuộc họp ba bên, liên tục bị trì hoãn do chiến sự tại Iran.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tái đắc cử Chủ tịch Triều Tiên: Ngày 22/3, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tối cao (Quốc hội) khóa XV. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/3 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tối cao khóa XV ngày 22/3. Theo KCNA, việc hội nghị quyết định bầu ông Kim Jong Un vào vị trí cao nhất đất nước “phản ánh ý chí và nguyện vọng chung của toàn thể nhân dân Triều Tiên”.