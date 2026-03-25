Nóng thế giới ngày 25/3: Iran và Israel tiếp tục "ăn miếng trả miếng"

Israel tuyên bố tiếp tục tấn công toàn lực, Iran nã tên lửa tập kích xuyên đêm. Quân đội Israel cho biết đã tiến hành loạt không kích nhằm vào các cơ sở tên lửa và trụ sở của Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng nhiều đợt tấn công tên lửa dồn dập chỉ trong vài giờ.

Theo thông báo từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), trong các đợt không kích kéo dài suốt ngày 23/3 và rạng sáng 24/3, Không quân Israel đã đánh trúng nhiều kho lưu trữ tên lửa đạn đạo và các cơ sở đầu não của Iran. Quân đội Israel cho biết chỉ trong một đêm, hơn 50 mục tiêu tại Iran đã bị tấn công, bao gồm các bệ phóng và cơ sở quân sự.

Ở chiều ngược lại, Iran đã tiến hành ít nhất 7 đợt phóng tên lửa nhằm vào Israel trong chưa đầy 10 tiếng đồng hồ. Các đợt tập kích diễn ra xuyên đêm, kích hoạt hệ thống còi báo động tại nhiều khu vực.

Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy mức độ thiệt hại sau một đêm các cuộc không kích của Iran ở Dimona. Ảnh: Reuters

Mỹ tính tăng cường 3.000 lính dù cho chiến dịch quân sự ở Iran. Bộ Quốc phòng Mỹ đang cân nhắc phương án điều khoảng 3.000 binh sĩ nhằm tăng cường cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, trong đó không loại trừ khả năng kiểm soát đảo Kharg – đầu mối xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt của quốc gia Trung Đông này, tờ New York Times cho hay.

Tờ New York Times dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết lực lượng có thể được triển khai thuộc “Lực lượng Phản ứng Nhanh” của Sư đoàn Dù số 82, Lục quân Mỹ. Lữ đoàn tác chiến này gồm khoảng 3.000 binh sĩ, có khả năng triển khai cùng trang thiết bị tới bất kỳ điểm nóng nào trên thế giới trong vòng 18 giờ.

Mỹ và Israel tiếp tục tấn công Iran, Tehran nêu điều kiện chấm dứt xung đột. Theo nguồn tin được kênh số 12 của Israel đăng tải, trong các cuộc tiếp xúc gián tiếp với Mỹ mới đây, giới chức Iran muốn có được đảm bảo chắc chắn xung đột sẽ không tái diễn trong tương lai. Tehran cũng muốn đạt thỏa thuận về đặt eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu quan trọng của thế giới, dưới quyền kiểm soát của Iran. Bên cạnh đó, Tehran yêu cầu Washington đóng cửa toàn bộ các căn cứ quân sự tại khu vực và bồi thường cho các thiệt hại gây ra trong cuộc chiến.

Đổi lại, Iran chấp nhận đình chỉ chương trình tên lửa đạn đạo trong 5 năm, giảm hoạt động làm giàu urani và tiến hành đàm phán về số phận của lượng urani đã làm giàu ở mức 60%. Ngoài ra, Tehran có thể chấp nhận cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiến hành thanh sát các cơ sở hạt nhân và dừng tài trợ cho các nhóm liên minh trong khu vực, bao gồm Phong trào Hezbollah ở Lebanon, lực lượng Hamas ở dải Gaza và các nhóm dân quân ở Iraq.

Tuy nhiên, thông tin này chưa được phía Iran xác nhận.

Iran chuẩn bị “kế hoạch đặc biệt” nhằm vào Israel và các đồng minh khu vực của Mỹ. “Một số kế hoạch đặc biệt đã được chuẩn bị nhằm vào Tel Aviv và một số đồng minh khu vực của Mỹ và Israel. Điều này sẽ xóa bỏ hoàn toàn mọi hy vọng đàm phán trong suy nghĩ của các bên gây hấn”, IRGC nói theo nguồn tin thân cận được Fars dẫn lời.

Fars cho biết động thái trên là phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Iran, song không cung cấp thêm chi tiết về bản chất của các “kế hoạch” nói trên.

Cũng theo báo cáo này, các nguồn tin Iran nhận định tình hình tại eo biển Hormuz có thể sẽ không trở lại trạng thái giống như trước chiến sự, ngay cả khi xung đột kết thúc.

Mỹ và Iran có thể đàm phán trực tiếp tại Pakistan trong vài ngày tới. Theo nguồn tin, cuộc đàm phán trực tiếp Mỹ - Iran ở Pakistan có thể diễn ra sớm nhất là ngay trong tuần này. Hiện tại, Pakistan, Ai Cập và các quốc gia Vùng Vịnh đang đóng vai trò “cầu nối”, thực hiện trung chuyển thông tin qua lại giữa Mỹ và Iran liên quan vòng đàm phán.

Thông tin về Mỹ và Iran chuẩn bị đàm phán tại Pakistan, được tiết lộ không lâu sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Thủ tướng Pakistan Shehbaz ‌Sharif, hồi sáng 23/3 đã có cuộc điện đàm, thảo luận tác động của cuộc chiến hiện nay với an ninh của khu vực và thế giới. Đồng thời, từ Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nước này và Iran đang tổ chức các cuộc thảo luận về giải quyết xung đột.

Trong bối cảnh đó, một số nguồn tin phương Tây cho biết chính quyền Mỹ muốn đại điện đàm phán phía Iran là Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf, người được cho là đang nắm thực quyền tại Iran, thay vì Ngoại trưởng Abbas Araghchi như trong các cuộc đàm phán trước đây.

Pakistan bất ngờ nổi lên như “đầu mối” liên lạc giữa Mỹ và Iran. Khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bước sang tuần thứ tư, Pakistan đang nhanh chóng nổi lên như một nhân tố ngoại giao trung tâm, với vai trò ngày càng rõ nét trong việc làm trung gian giữa Washington và Tehran nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng thành một cuộc chiến khu vực.

Một nỗ lực phối hợp giữa Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đã bước đầu mang lại kết quả, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm hoãn 5 ngày các cuộc tấn công dự kiến nhằm vào hạ tầng năng lượng và điện lực của Iran. Dù giao tranh vẫn tiếp diễn trên nhiều mặt trận, động thái trì hoãn này được xem là kết quả cụ thể đầu tiên của các nỗ lực ngoại giao hậu trường.

Israel đang “lo ngại thực sự” về khả năng Mỹ nhượng bộ trong đàm phán với Iran. Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 23/3 cho biết Tổng thống Donald Trump tin rằng có cơ hội chuyển hóa những thành quả quân sự đáng kể thành một thỏa thuận nhằm “bảo vệ các lợi ích cốt lõi”. Tuy nhiên, trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ tiếp tục các cuộc tấn công tại Iran và Lebanon.

Trước đó, ông Netanyahu bị cáo buộc đã tìm cách làm suy yếu và cản trở vòng đàm phán gần đây do Oman làm trung gian, đồng thời thúc đẩy Tổng thống Donald Trump từ bỏ con đường ngoại giao để tham gia vào xung đột.

Vì vậy, Israel được cho là đang quan ngại về mức độ kiểm soát mà nước này có thể duy trì, hoặc những gì có thể đánh mất nếu bị cuốn vào vòng xoáy ngoại giao do Nhà Trắng dẫn dắt.

Mỹ rút tàu sân bay USS Gerald R. Ford khỏi Trung Đông do sự cố hỏa hoạn. Ảnh minh họa: Reuters

Mỹ rút tàu sân bay USS Gerald R. Ford khỏi Trung Đông giữa xung đột với Iran. Tàu sân bay lớn nhất của Mỹ, USS Gerald R. Ford, ngày 23/3 đã cập cảng tại đảo Crete (Hy Lạp) để sửa chữa sau khi rời Trung Đông do xảy ra hỏa hoạn trên tàu.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford rút khỏi Trung Đông đồng nghĩa với việc quân đội Mỹ hiện chỉ còn một tàu sân bay tham gia chiến dịch chống Iran, tạo ra khoảng trống nhất định trong hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực.

Hải quân Mỹ cho biết USS Gerald R. Ford cập cảng Souda Bay để bảo dưỡng và sửa chữa, song “vẫn hoàn toàn đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ”.

Nổ nhà máy lọc dầu ở Port Arthur (Mỹ): Người dân được lệnh trú ẩn khẩn cấp. Một vụ nổ lớn tại nhà máy lọc dầu ở bang Texas, Mỹ ngày 23/3 đã gây rung chuyển khu vực xung quanh, buộc chính quyền địa phương phải phát lệnh trú ẩn khẩn cấp đối với người dân.

Khói đen bốc cao trên bầu trời thành phố Port Arthur, bang Texas, Mỹ sau một vụ nổ được cho là xảy ra tại nhà máy lọc dầu do tập đoàn năng lượng Valero vận hành.

Cơ sở này là một trong những nhà máy lọc dầu quy mô lớn tại Mỹ, với khoảng 770 nhân viên và công suất xử lý lên tới 435.000 thùng dầu mỗi ngày, cung cấp các sản phẩm như xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không.

Rơi máy bay quân sự tại Colombia: Ít nhất 66 người thiệt mạng. Giới chức Colombia cho biết, ít nhất 66 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi một máy bay vận tải quân sự của Không quân Colombia chở 125 người gặp nạn ngay sau khi cất cánh tại khu vực Amazon, miền nam nước này, vào ngày 23/3.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Sanchez cho biết máy bay vận tải Lockheed Martin C-130 Hercules, do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất, đã rơi chỉ cách điểm cất cánh khoảng 1,5km.

Sau cú va chạm, số đạn dược trên máy bay phát nổ, khiến hiện trường trở nên đặc biệt nghiêm trọng.