  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Nóng thế giới ngày 27/5: Mỹ bất ngờ ra đòn tấn công Iran giữa lệnh ngừng bắn

Thứ Tư, 05:00, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Chủ tịch Quốc hội Iran bất ngờ đến Qatar; Nga cảnh báo tấn công có hệ thống vào Kiev; Vòm nhiệt khổng lồ "thiêu đốt" Tây Âu…

Chủ tịch Quốc hội Iran bất ngờ đến Qatar. Trong một động thái không được thông báo trước, chiều 25/5, một phái đoàn quan chức cấp cao Iran gồm Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf, Ngoại trưởng Abbas Araghchi và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdolnaser Hemmati đã bất ngờ đến Doha. Đây là chuyến thăm Qatar đầu tiên của các quan chức cấp cao Tehran kể từ khi xung đột bùng nổ cuối tháng 2/2026.

Các cuộc thảo luận tại Doha dự kiến tập trung vào dự thảo thỏa thuận chấm dứt xung đột Mỹ - Iran do Pakistan hỗ trợ, trong đó nhấn mạnh vấn đề an ninh tại eo biển Hormuz và việc xử lý urani làm giàu. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh đang có nhiều đồn đoán trái chiều về khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn sơ bộ.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf. Ảnh: Press TV

Iran tiết lộ tình trạng sức khỏe Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei. Bộ Y tế Iran đã chính thức lên tiếng bác bỏ những đồn đoán về tình trạng sức khỏe của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei sau cuộc không kích ngày 28/2. Người phát ngôn Bộ Y tế Hossein Kermanpour khẳng định ông Mojtaba chỉ bị “thương nhẹ” ở mặt, đầu và chân. Dưới góc độ chuyên môn, bác sĩ Kermanpour cho biết các vết thương không nghiêm trọng, không cần điều trị đặc biệt ngoài một hoặc hai mũi khâu và nhà lãnh đạo đã được xuất viện ngay rạng sáng hôm sau.

Kể từ khi xung đột bùng phát, giới chức Tehran liên tục nhấn mạnh rằng Lãnh tụ tối cao vẫn đang trong tình trạng sức khỏe tốt và trực tiếp giám sát chặt chẽ các cuộc đàm phán với phía Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự. Đồng thời, phía Iran cáo buộc các đối thủ đang cố tình lan truyền những tin đồn thất thiệt để gây bất ổn nội bộ.

Iran sẽ mở cửa eo biển Hormuz 30 ngày sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình? Nguồn tin ngoại giao từ Trung Đông cho biết Mỹ và Iran đang thảo luận về phương án mở cửa trở lại toàn bộ eo biển Hormuz. Theo kế hoạch, tuyến hàng hải huyết mạch này sẽ hoạt động bình thường sau khoảng 30 ngày kể từ khi hai bên chính thức ký kết thỏa thuận chấm dứt xung đột. Trong vòng một tháng đầu tiên, Iran sẽ thực hiện chiến dịch rà phá thủy lôi để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền lưu thông tự do, đồng thời Tehran cam kết sẽ chấm dứt việc thu phí quá cảnh vốn gây nhiều tranh cãi trước đó.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump vẫn duy trì lập trường cứng rắn khi khẳng định lệnh phong tỏa hải quân đối với các tàu Iran sẽ “tiếp tục có hiệu lực đầy đủ” cho đến khi một văn kiện chính thức được ký kết. Mặc dù ông Trump tuyên bố một thỏa thuận “về cơ bản đã đàm phán xong”, nhưng phía Iran tỏ ra thận trọng khi nhận định hai bên mới chỉ đạt được khuôn khổ ban đầu và chưa thể công bố kết quả cuối cùng do còn nhiều bất đồng về hồ sơ hạt nhân và lộ trình dỡ bỏ trừng phạt.

Mỹ tuyên bố tấn công tự vệ, nhằm vào bệ phóng tên lửa và tàu Iran gần Hormuz. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận quân đội nước này đã tiến hành các cuộc không kích "mang tính tự vệ" nhắm vào miền nam Iran trong ngày 25/5. Các mục tiêu bị phá hủy bao gồm nhiều bệ phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran bị cáo buộc đang tìm cách triển khai thủy lôi gần eo biển Hormuz.

Theo truyền thông Iran, máy bay chiến đấu Mỹ đã tấn công các tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ở phía nam đảo Larak, khiến ít nhất 3 thủy thủ thiệt mạng. Nhiều tiếng nổ lớn cũng được ghi nhận gần cảng chiến lược Bandar Abbas. Động thái này diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa hai bên vẫn đang được duy trì và các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran, bất chấp việc các cuộc không kích mới của Mỹ đang làm dấy lên nghi ngờ về tính mong manh của lệnh ngừng bắn giữa hai bên.

Tên lửa phóng từ tàu chiến của Hải quân Mỹ trong chiến dịch Epic Fury ngày 28/2/2026. Ảnh: CENTCOM/AP

Ông Trump muốn nhiều nước Hồi giáo tham gia Hiệp định Abraham. Trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy đàm phán chấm dứt xung đột với Tehran, Tổng thống Donald Trump đã tiến hành loạt cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Pakistan, UAE và Bahrain. Ông Trump kêu gọi các quốc gia này “ngay lập tức ký kết Hiệp định Abraham” để bình thường hóa quan hệ với Israel. Ông Trump nhấn mạnh việc các nước Arab tham gia Hiệp định Abraham nên được xem là một yêu cầu bắt buộc trong bất kỳ thỏa thuận khu vực rộng lớn nào liên quan đến Iran.

Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải sự phản ứng trái chiều; Pakistan đã thẳng thừng bác bỏ khi cho rằng vấn đề Iran và Hiệp định Abraham là hai nội dung không liên quan. Trong khi đó, các quốc gia như Saudi Arabia vẫn giữ im lặng do tính chất nhạy cảm của việc công nhận Israel nếu chưa có lộ trình cho Nhà nước Palestine.

Mỹ siết điều kiện với Iran: Chưa xử lý urani, chưa gỡ trừng phạt. Giới chức Mỹ vừa đưa ra lập trường cứng rắn khi khẳng định những khác biệt về cách diễn đạt liên quan đến chương trình hạt nhân và lộ trình dỡ bỏ trừng phạt đang làm chậm tiến trình hoàn tất thỏa thuận hòa bình. Washington hiện đang tìm kiếm các cam kết rõ ràng về việc Iran phải tiêu hủy kho dự trữ gần 454 kg urani làm giàu cấp độ cao.

Những ngày gần đây, Nhà Trắng bắt đầu sử dụng khẩu hiệu "Không bụi, không tiền" (“No dust, no money”), ám chỉ rằng Tehran sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích kinh tế hay sự giải tỏa tài sản bị phong tỏa nào nếu số urani trên chưa được xử lý triệt để. Ngược lại, phía Iran cho rằng các chi tiết kỹ thuật về hạt nhân chưa được thảo luận đầy đủ và cần thêm thời gian trong các vòng đàm phán tiếp theo.

Tổng thống Iran ra lệnh khôi phục dịch vụ internet. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 25/5 đã chính thức ra lệnh khôi phục dịch vụ internet trên toàn quốc về mức độ như trước thời điểm nổ ra các cuộc biểu tình tháng 1/2026. Quyết định này được đưa ra nhằm ổn định tình hình chính trị nội bộ và giảm bớt các tác động tiêu cực đối với nền kinh tế vốn đã kiệt quệ vì chiến tranh và lệnh trừng phạt.

Bộ trưởng Truyền thông Iran xác nhận quá trình kết nối lại đã bắt đầu được triển khai, dù cơ chế và thời gian hoàn thành hoàn toàn vẫn chưa rõ ràng.

Nga tuyên bố “giọt nước tràn ly”, cảnh báo tấn công có hệ thống vào Kiev. Bộ Ngoại giao Nga ngày 25/5 tuyên bố vụ Ukraine tấn công vào ký túc xá một trường đại học tại Starobelsk khiến 21 người thiệt mạng tuần trước là "giọt nước tràn ly". Moscow khẳng định sẽ bắt đầu tiến hành các đòn tập kích "có hệ thống và liên tiếp" nhằm vào các mục tiêu trên khắp thủ đô Kiev. Các mục tiêu được xác định bao gồm tổ hợp công nghiệp quân sự, cơ sở sản xuất máy bay không người lái, các trung tâm ra quyết định và sở chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã chính thức thông báo về lập trường này và khuyến nghị các quốc gia, bao gồm cả Mỹ, khẩn trương sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân khỏi Kiev để đảm bảo an toàn. Moscow cảnh báo người dân địa phương nên tránh xa các cơ sở quân sự và hành chính của chính quyền Tổng thống Zelensky.

Phía Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Vòm nhiệt khổng lồ "thiêu đốt" Tây Âu, liên tiếp phá vỡ các kỷ lục khí hậu. Ngày 25/5, một đợt sóng nhiệt bất thường do hiện tượng "vòm nhiệt" đã càn quét khắp Tây Âu, đẩy nhiệt độ tại Anh, Pháp và Bỉ lên mức kỷ lục trong lịch sử tháng 5. Tại London, nhiệt độ đo được tại Kew Gardens đạt 34,8°C, vượt qua kỷ lục tồn tại suốt 80 năm qua. Mức nhiệt này cao hơn từ 10 đến 15°C so với trung bình hàng năm, khiến hơn 200 kỷ lục nhiệt độ cục bộ bị phá vỡ chỉ trong vòng 3 ngày tại Anh.

Tại Pháp và Bỉ, nhiều trạm khí tượng cũng ghi nhận mức nhiệt xấp xỉ 37°C, gây áp lực chưa từng có lên hệ thống điện và giao thông công cộng. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo đây là minh chứng rõ rệt của biến đổi khí hậu đang diễn ra khốc liệt và khó lường. Tình trạng nắng nóng cực đoan cũng đang lan rộng sang cả Nga và Nam Á, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về khả năng thích ứng của hạ tầng đô thị trên phạm vi toàn cầu.

Tại các thành phố lớn như London, nhiều người dân bày tỏ lo ngại khi thời tiết tháng 5 nóng bức không khác gì giữa mùa hè. Ảnh: Reuters

Sự cố cáp treo khiến hơn 300 du khách mắc kẹt giữa không trung ở Ấn Độ. Một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn đã được triển khai tại khu vực Kashmir, Ấn Độ sau khi hệ thống cáp treo nổi tiếng Gulmarg Gondola gặp sự cố kỹ thuật vào ngày 25/5. Khoảng 320 du khách đã bị mắc kẹt trong 65 cabin, treo lơ lửng giữa không trung ở độ cao xấp xỉ 4.200 mét trong nhiều giờ đồng hồ dưới điều kiện thời tiết xấu.

Lực lượng quân đội, cảnh sát và đội ứng phó thảm họa đã phải phối hợp khẩn cấp để đưa toàn bộ hành khách xuống đất an toàn sau khoảng 6 giờ đồng hồ. Thủ hiến vùng Jammu & Kashmir khẳng định nguyên nhân ban đầu là do "lỗi kỹ thuật" và toàn bộ cabin vẫn giữ được nguyên trạng trong suốt thời gian xảy ra sự cố.

Hàn Quốc lại tố Triều Tiên phóng tên lửa. Vào lúc 13h00 chiều 26/5, Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng một số vật thể bay không xác định về hướng Hoàng Hải. Các cơ quan chức năng của Hàn Quốc bao gồm tình báo và quân đội đang khẩn trương thu thập thông tin để xác định bản chất của vụ phóng này. Nếu các vật thể bay được xác nhận là tên lửa, đây sẽ là vụ phóng thứ 5 của Bình Nhưỡng kể từ đầu năm 2026, đánh dấu tần suất hoạt động quân sự dày đặc gây quan ngại sâu sắc cho khu vực Đông Bắc Á.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản và Hàn Quốc đang theo dõi sát sao từng động thái của Triều Tiên sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un chỉ thị tăng cường sức mạnh pháo binh và bảo vệ biên giới phía nam.

Bài học lịch sử và ý đồ của Mỹ - Israel dùng đặc nhiệm để đoạt urani của Iran

VOV.VN - Hiện nay hòa đàm Mỹ - Iran vẫn đang gặp trở ngại và thỏa thuận ngừng bắn vẫn có nguy cơ bị đổ vỡ. Trong bối cảnh ấy, cả Mỹ và Israel đều nghiêm túc cân nhắc khả năng tiến hành một chiến dịch trên bộ đầy rủi ro để thu giữ kho urani đã làm giàu cao (HEU) của Iran hoặc chí ít bảo đảm an toàn cho kho này.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: nóng thế giới Mỹ Iran Ukraine Trung Đông vòm nhiệt
Sập đường trên cao đang phá dỡ ở Hàn Quốc, 6 người thương vong
VOV.VN - Một vụ tai nạn thảm khốc vừa xảy ra tại một công trình ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

QUAD thúc đẩy hợp tác toàn diện tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm Bộ Tứ - QUAD, gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia diễn ra hôm nay (26/5) tại New Delhi đã đánh dấu bước mở rộng đáng kể trong chương trình hợp tác của nhóm, với hàng loạt sáng kiến mới về an ninh hàng hải, khoáng sản chiến lược, năng lượng, công nghệ và ứng phó khẩn cấp…

Cuộc đấu trên bầu trời: Ukraine tìm cách hóa giải UAV phản lực Nga
VOV.VN - Sự xuất hiện của các dòng UAV động cơ phản lực Geran-4 đạt tốc độ tối đa 500 km/h của Nga đã làm khó các dòng UAV đánh chặn giá rẻ của Ukraine. Diễn biến này đang đẩy hai bên vào một vòng xoáy leo thang công nghệ mới, nơi Kiev phải ráo riết thử nghiệm tên lửa đánh chặn giá rẻ trước khi mùa đông cận kề.

