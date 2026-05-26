  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Sập đường trên cao đang phá dỡ ở Hàn Quốc, 6 người thương vong

Thứ Ba, 16:35, 26/05/2026
VOV.VN - Một vụ tai nạn thảm khốc vừa xảy ra tại một công trình ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Vào khoảng 14h00 chiều 26/5 (theo giờ đại phương), tại công trường tháo dỡ một đoạn đường trên cao ở khu vực Seosomun thuộc thủ đô Seoul của Hàn Quốc, một bộ phận của cầu cạn này đã đột ngột sập xuống, khiến 6 người và nhiều xe cộ bên dưới bị các mảng kết cấu đè trúng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Yonhap

Trong số 6 người bị nạn, có 5 người là công nhân đang tham gia phá dỡ và 1 người khách bộ hành đi ngang qua công trình. Tính đến thời điểm hiện tại, đã xác định 2 người đàn ông trạc 50 đến 60 tuổi đã tử vong và 1 người đàn ông khác khoảng 50 tuổi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tim đã ngừng đập. Ba nạn nhân còn lại bị thương ở đầu, lưng và xương sườn.

Đoạn đường trên cao đang được phá dỡ bao quanh một tuyến tàu điện ngầm và đường sắt trọng điểm thuộc mạng lưới tàu điện ngầm vùng thủ đô Seoul. Sự cố nêu trên đã khiến một số tuyến đường sắt đô thị của Seoul phải tạm dừng hoạt động.

Hiện nay các cơ quan chức năng của Hàn Quốc đang khẩn trương điều tra nguyên nhân của sự cố thương tâm nêu trên.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Hàn Quốc lại tố Triều Tiên phóng tên lửa
VOV.VN - Vào lúc 13h00 chiều 26/5 (theo giờ địa phương), Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc thông báo rằng Triều Tiên lại phóng một số vật thể bay về hướng Hoàng Hải.

Nhật Bản và Hàn Quốc dõi theo từng động thái của Triều Tiên
VOV.VN - Từ trước đến nay, Triều Tiên luôn là tâm điểm của sự chú ý từ Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng gần đây, sự chú ý này lại trở nên sâu sắc hơn và đặc biệt hơn. 

Hàn Quốc phát triển UAV đánh chặn kiểu mới
VOV.VN - Tổng cục trang bị quốc phòng Hàn Quốc cho biết, vừa cho khởi động dự án phát triển một loại thiết bị bay không người lái (UAV) chuyên dụng để đối phó với những thay đổi nhanh chóng của chiến tranh hiện đại.

Vì sao tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung không ngừng tăng cao?
VOV.VN - Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6/2025, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung liên tục nhận được sự ủng hộ ngày một cao từ cử tri và công luận. Nguyên nhân của thành công này có nhiều yếu tố đáng chú ý.

Hàn Quốc - Nhật Bản lo ngại thiếu hụt tên lửa THAAD do xung đột ở Trung Đông
VOV.VN - Những phân tích gần đây của các Viện nghiên cứu – tư vấn quốc tế cho thấy một sự bất an đang ngày một gia tăng của Nhật Bản và Hàn Quốc trước việc Mỹ sử dụng một số lượng rất lớn tên lửa đánh chặn THAAD trong cuộc chiến với Iran.

