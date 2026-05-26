Sập đường trên cao đang phá dỡ ở Hàn Quốc, 6 người thương vong

Vào khoảng 14h00 chiều 26/5 (theo giờ đại phương), tại công trường tháo dỡ một đoạn đường trên cao ở khu vực Seosomun thuộc thủ đô Seoul của Hàn Quốc, một bộ phận của cầu cạn này đã đột ngột sập xuống, khiến 6 người và nhiều xe cộ bên dưới bị các mảng kết cấu đè trúng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Yonhap

Trong số 6 người bị nạn, có 5 người là công nhân đang tham gia phá dỡ và 1 người khách bộ hành đi ngang qua công trình. Tính đến thời điểm hiện tại, đã xác định 2 người đàn ông trạc 50 đến 60 tuổi đã tử vong và 1 người đàn ông khác khoảng 50 tuổi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tim đã ngừng đập. Ba nạn nhân còn lại bị thương ở đầu, lưng và xương sườn.

Đoạn đường trên cao đang được phá dỡ bao quanh một tuyến tàu điện ngầm và đường sắt trọng điểm thuộc mạng lưới tàu điện ngầm vùng thủ đô Seoul. Sự cố nêu trên đã khiến một số tuyến đường sắt đô thị của Seoul phải tạm dừng hoạt động.

Hiện nay các cơ quan chức năng của Hàn Quốc đang khẩn trương điều tra nguyên nhân của sự cố thương tâm nêu trên.