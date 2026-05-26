English
/ VŨ KHÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cuộc đấu trên bầu trời: Ukraine tìm cách hóa giải UAV phản lực Nga

Thứ Ba, 15:16, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sự xuất hiện của các dòng UAV động cơ phản lực Geran-4 đạt tốc độ tối đa 500 km/h của Nga đã làm khó các dòng UAV đánh chặn giá rẻ của Ukraine. Diễn biến này đang đẩy hai bên vào một vòng xoáy leo thang công nghệ mới, nơi Kiev phải ráo riết thử nghiệm tên lửa đánh chặn giá rẻ trước khi mùa đông cận kề.

Hôm 25/5, Ukraine cho biết Nga đã bắt đầu triển khai một dòng máy bay không người lái tấn công sử dụng động cơ phản lực thế hệ mới nhằm đối phó với các UAV đánh chặn của Ukraine.

Trong thời gian qua, Nga thường xuyên sử dụng dòng UAV cánh quạt Geran-2 – phiên bản phát triển từ mẫu Shahed nổi tiếng của Iran, để tập kích các thành phố của Ukraine. Tuy nhiên, Moscow hiện đã phát triển các biến thể tốc độ cao hơn, trang bị động cơ phản lực, gồm Geran-3, Geran-4 và Geran-5.

Geran-3 từng xuất hiện trên chiến trường từ năm ngoái. Đến hôm 25/5, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết Nga đã bắt đầu sử dụng phiên bản Geran-4 mới hơn trong các đợt tấn công gần đây, coi đây là “biện pháp đối phó trước hiệu quả ngày càng tăng của các UAV đánh chặn Ukraine”.

cuoc dau tren bau troi ukraine tim cach hoa giai uav phan luc nga hinh anh 1
Một máy bay không người lái cảm tử Geran 2 của Nga bay sát một tòa nhà ở Kiev, Ukraine ngày 16/4/2026. Ảnh: Reuters

Các UAV đánh chặn giá rẻ hiện đóng vai trò then chốt trong mạng lưới phòng không của Kiev, đặc biệt khi Ukraine phải hứng chịu những đợt không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái ngày càng dồn dập từ phía Nga.

Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov mới đây cho biết số lượng UAV kiểu Geran bị bắn hạ bởi các UAV đánh chặn đã tăng gấp đôi kể từ đầu năm nay. Đồng thời, số lượng thiết bị được chuyển giao cho quân đội Ukraine cũng liên tục gia tăng.

Các UAV đánh chặn này thường mang đầu đạn cỡ nhỏ, tiêu diệt mục tiêu bằng cách lao thẳng vào đối phương hoặc phát nổ ở cự ly gần. Tuy nhiên, chúng chủ yếu được thiết kế để đối phó với Geran-2 – dòng UAV có tốc độ khoảng 185 km/h, thay vì những biến thể phản lực nhanh hơn đáng kể.

Theo đánh giá của GUR, Geran-4 được trang bị động cơ phản lực, cho phép đạt tốc độ tối đa tới 500 km/h và hoạt động ở độ cao khoảng 5.000 mét. UAV này có khả năng mang đầu đạn có sức công phá lớn với tầm hoạt động lên tới 450 km.

Dòng UAV phản lực này được phóng từ hệ thống đường ray dài, tăng tốc trước khi động cơ chính được kích hoạt. GUR cho biết Geran-4 sở hữu khung thân cải tiến, kết cấu gia cố chắc chắn hơn cùng hệ thống động cơ tạo lực đẩy mạnh hơn các phiên bản tiền nhiệm, giúp tăng đáng kể khả năng cơ động.

Các UAV phản lực của Nga hiện vẫn chưa được triển khai rộng rãi như Geran-2. Tuy nhiên, Moscow được cho là đang mở rộng cơ sở hạ tầng tại nhiều căn cứ không quân để phục vụ việc vận hành và phóng các dòng UAV mới này.

Ông Serhii “Flash” Beskrestnov – cố vấn của Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết Nga đã sử dụng cả Geran-3 và Geran-4 trong đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Kiev cuối tuần qua, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Trước nguy cơ Nga gia tăng sử dụng UAV phản lực, Ukraine cũng đang đẩy nhanh các biện pháp đối phó. Nhiều nhà sản xuất UAV đánh chặn tại nước này cho biết họ đang phát triển các mẫu tốc độ cao hơn để truy đuổi những biến thể Geran thế hệ mới.

Bộ trưởng Fedorov tiết lộ Kiev hiện tập trung phát triển các tên lửa đánh chặn giá rẻ nhằm chuẩn bị cho “kỷ nguyên UAV phản lực”, đồng thời tiến hành các cuộc thử nghiệm ban đầu.

Sự xuất hiện của UAV đánh chặn, tiếp đó là UAV phản lực Geran, rồi đến kế hoạch phát triển tên lửa đánh chặn chi phí thấp của Ukraine phản ánh rõ xu hướng leo thang công nghệ xuyên suốt cuộc xung đột: mỗi bước tiến của một bên đều buộc bên còn lại phải nhanh chóng thích nghi và tìm cách đối phó.

Các quan chức Ukraine và phương Tây từ lâu đã mô tả cuộc chiến này như một “trò chơi mèo vờn chuột” trên phương diện công nghệ quân sự, nơi cả Moscow và Kiev liên tục chạy đua để giành ưu thế bằng những đổi mới về chiến thuật và vũ khí.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: nga ukraine xung đột nga-ukraine uav
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Lukashenko: Belarus sẽ tham gia xung đột Nga - Ukraine nếu bị tấn công
Ông Lukashenko: Belarus sẽ tham gia xung đột Nga - Ukraine nếu bị tấn công

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo rằng quân đội nước này sẽ chính thức tham chiến cùng Nga chống lại Ukraine nếu Belarus bị tấn công. Ông Lukashenko cũng bất ngờ đề nghị tổ chức đàm phán song phương với lãnh đạo Ukraine.

Ông Lukashenko: Belarus sẽ tham gia xung đột Nga - Ukraine nếu bị tấn công

Ông Lukashenko: Belarus sẽ tham gia xung đột Nga - Ukraine nếu bị tấn công

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo rằng quân đội nước này sẽ chính thức tham chiến cùng Nga chống lại Ukraine nếu Belarus bị tấn công. Ông Lukashenko cũng bất ngờ đề nghị tổ chức đàm phán song phương với lãnh đạo Ukraine.

Ukraine giành lại 400 km² lãnh thổ sau khi vô hiệu hóa Starlink của Nga
Ukraine giành lại 400 km² lãnh thổ sau khi vô hiệu hóa Starlink của Nga

VOV.VN - Theo báo cáo của tình báo quốc phòng Mỹ, Ukraine đã giành lại khoảng 400 km² lãnh thổ sau khi vô hiệu hóa hàng nghìn thiết bị Starlink mà lực lượng Nga sử dụng trên chiến trường. Động thái này được cho là đã gây không ít khó khăn cho Moscow.

Ukraine giành lại 400 km² lãnh thổ sau khi vô hiệu hóa Starlink của Nga

Ukraine giành lại 400 km² lãnh thổ sau khi vô hiệu hóa Starlink của Nga

VOV.VN - Theo báo cáo của tình báo quốc phòng Mỹ, Ukraine đã giành lại khoảng 400 km² lãnh thổ sau khi vô hiệu hóa hàng nghìn thiết bị Starlink mà lực lượng Nga sử dụng trên chiến trường. Động thái này được cho là đã gây không ít khó khăn cho Moscow.

Tổng thư ký NATO: Nhiều nước thành viên còn "dè dặt" viện trợ cho Ukraine
Tổng thư ký NATO: Nhiều nước thành viên còn "dè dặt" viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 21/5, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Mark Rutte, lên tiếng cảnh báo rằng nhiều quốc gia trong liên minh quân sự này vẫn chưa chi tiêu đủ ngân sách cần thiết để hỗ trợ Ukraine.

Tổng thư ký NATO: Nhiều nước thành viên còn "dè dặt" viện trợ cho Ukraine

Tổng thư ký NATO: Nhiều nước thành viên còn "dè dặt" viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 21/5, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Mark Rutte, lên tiếng cảnh báo rằng nhiều quốc gia trong liên minh quân sự này vẫn chưa chi tiêu đủ ngân sách cần thiết để hỗ trợ Ukraine.

Ukraine tuyên bố tấn công thêm một nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga
Ukraine tuyên bố tấn công thêm một nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21/5 cho biết các máy bay không người lái của Kiev đã tấn công thêm một nhà máy lọc dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, gây ra hỏa hoạn và tạo nên những cột khói đen dày đặc.

Ukraine tuyên bố tấn công thêm một nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga

Ukraine tuyên bố tấn công thêm một nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21/5 cho biết các máy bay không người lái của Kiev đã tấn công thêm một nhà máy lọc dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, gây ra hỏa hoạn và tạo nên những cột khói đen dày đặc.

Ukraine tìm cách mở rộng quy mô tác chiến UAV, gây áp lực với Nga
Ukraine tìm cách mở rộng quy mô tác chiến UAV, gây áp lực với Nga

VOV.VN - Theo các nhà phân tích quốc phòng, các cuộc tập kích bằng UAV đơn lẻ của Ukraine không đủ khả năng đảo ngược hoàn toàn cục diện chiến sự trước Nga, nhưng chúng đang tạo ra tác động ngày càng rõ rệt và có khả năng làm thay đổi tính chất của cuộc xung đột.

Ukraine tìm cách mở rộng quy mô tác chiến UAV, gây áp lực với Nga

Ukraine tìm cách mở rộng quy mô tác chiến UAV, gây áp lực với Nga

VOV.VN - Theo các nhà phân tích quốc phòng, các cuộc tập kích bằng UAV đơn lẻ của Ukraine không đủ khả năng đảo ngược hoàn toàn cục diện chiến sự trước Nga, nhưng chúng đang tạo ra tác động ngày càng rõ rệt và có khả năng làm thay đổi tính chất của cuộc xung đột.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích