Cuộc đấu trên bầu trời: Ukraine tìm cách hóa giải UAV phản lực Nga

Hôm 25/5, Ukraine cho biết Nga đã bắt đầu triển khai một dòng máy bay không người lái tấn công sử dụng động cơ phản lực thế hệ mới nhằm đối phó với các UAV đánh chặn của Ukraine.

Trong thời gian qua, Nga thường xuyên sử dụng dòng UAV cánh quạt Geran-2 – phiên bản phát triển từ mẫu Shahed nổi tiếng của Iran, để tập kích các thành phố của Ukraine. Tuy nhiên, Moscow hiện đã phát triển các biến thể tốc độ cao hơn, trang bị động cơ phản lực, gồm Geran-3, Geran-4 và Geran-5.

Geran-3 từng xuất hiện trên chiến trường từ năm ngoái. Đến hôm 25/5, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết Nga đã bắt đầu sử dụng phiên bản Geran-4 mới hơn trong các đợt tấn công gần đây, coi đây là “biện pháp đối phó trước hiệu quả ngày càng tăng của các UAV đánh chặn Ukraine”.

Một máy bay không người lái cảm tử Geran 2 của Nga bay sát một tòa nhà ở Kiev, Ukraine ngày 16/4/2026. Ảnh: Reuters

Các UAV đánh chặn giá rẻ hiện đóng vai trò then chốt trong mạng lưới phòng không của Kiev, đặc biệt khi Ukraine phải hứng chịu những đợt không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái ngày càng dồn dập từ phía Nga.

Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov mới đây cho biết số lượng UAV kiểu Geran bị bắn hạ bởi các UAV đánh chặn đã tăng gấp đôi kể từ đầu năm nay. Đồng thời, số lượng thiết bị được chuyển giao cho quân đội Ukraine cũng liên tục gia tăng.

Các UAV đánh chặn này thường mang đầu đạn cỡ nhỏ, tiêu diệt mục tiêu bằng cách lao thẳng vào đối phương hoặc phát nổ ở cự ly gần. Tuy nhiên, chúng chủ yếu được thiết kế để đối phó với Geran-2 – dòng UAV có tốc độ khoảng 185 km/h, thay vì những biến thể phản lực nhanh hơn đáng kể.

Theo đánh giá của GUR, Geran-4 được trang bị động cơ phản lực, cho phép đạt tốc độ tối đa tới 500 km/h và hoạt động ở độ cao khoảng 5.000 mét. UAV này có khả năng mang đầu đạn có sức công phá lớn với tầm hoạt động lên tới 450 km.

Dòng UAV phản lực này được phóng từ hệ thống đường ray dài, tăng tốc trước khi động cơ chính được kích hoạt. GUR cho biết Geran-4 sở hữu khung thân cải tiến, kết cấu gia cố chắc chắn hơn cùng hệ thống động cơ tạo lực đẩy mạnh hơn các phiên bản tiền nhiệm, giúp tăng đáng kể khả năng cơ động.

Các UAV phản lực của Nga hiện vẫn chưa được triển khai rộng rãi như Geran-2. Tuy nhiên, Moscow được cho là đang mở rộng cơ sở hạ tầng tại nhiều căn cứ không quân để phục vụ việc vận hành và phóng các dòng UAV mới này.

Ông Serhii “Flash” Beskrestnov – cố vấn của Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết Nga đã sử dụng cả Geran-3 và Geran-4 trong đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Kiev cuối tuần qua, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Trước nguy cơ Nga gia tăng sử dụng UAV phản lực, Ukraine cũng đang đẩy nhanh các biện pháp đối phó. Nhiều nhà sản xuất UAV đánh chặn tại nước này cho biết họ đang phát triển các mẫu tốc độ cao hơn để truy đuổi những biến thể Geran thế hệ mới.

Bộ trưởng Fedorov tiết lộ Kiev hiện tập trung phát triển các tên lửa đánh chặn giá rẻ nhằm chuẩn bị cho “kỷ nguyên UAV phản lực”, đồng thời tiến hành các cuộc thử nghiệm ban đầu.

Sự xuất hiện của UAV đánh chặn, tiếp đó là UAV phản lực Geran, rồi đến kế hoạch phát triển tên lửa đánh chặn chi phí thấp của Ukraine phản ánh rõ xu hướng leo thang công nghệ xuyên suốt cuộc xung đột: mỗi bước tiến của một bên đều buộc bên còn lại phải nhanh chóng thích nghi và tìm cách đối phó.

Các quan chức Ukraine và phương Tây từ lâu đã mô tả cuộc chiến này như một “trò chơi mèo vờn chuột” trên phương diện công nghệ quân sự, nơi cả Moscow và Kiev liên tục chạy đua để giành ưu thế bằng những đổi mới về chiến thuật và vũ khí.