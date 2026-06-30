Nóng thế giới ngày 30/6: Mỹ - Iran nối lại đàm phán, tập trung vào eo biển Hormuz

Mỹ và Iran dừng tấn công, nối lại đàm phán về eo biển Hormuz. Theo thông tin từ giới chức Mỹ, Washington và Tehran đã đạt được đồng thuận tạm ngừng các hoạt động tấn công quân sự để chuẩn bị cho vòng đàm phán mới dự kiến diễn ra vào ngày 30/6 tại Thủ đô Doha, Qatar. Nội dung trọng tâm của cuộc gặp lần này là giải quyết những tranh chấp gay gắt liên quan đến quyền kiểm soát và khả năng áp phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz - một trong những bất đồng lớn nhất hiện nay giữa hai nước.

Thông tin về cuộc gặp được đưa ra sau nhiều ngày căng thẳng leo thang. Kể từ khi 1 tàu chở hàng bị trúng đạn tại eo biển Hormuz hôm 26/6, Mỹ và Iran liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được ngày 17/6. Mỹ đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các kho tên lửa, máy bay không người lái và hệ thống radar của Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.

Khói bốc lên từ một tòa nhà khi trúng đòn tấn công bằng máy bay không người lái của Iran, tại khu Seef, Manama, Bahrain, ngày 28/2/2026. Ảnh: Reuters

Iran cảnh báo đáp trả mạnh mẽ Bahrain. Cố vấn cấp cao của Đại giáo chủ Iran, ông Ali Akbar Velayati, ngày 29/6 đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc đối với Bahrain, yêu cầu quốc gia vùng Vịnh này không nên “đùa giỡn với vận mệnh của mình”. Tuyên bố này được đưa ra sau khi quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ tại khu vực để tiến hành tập kích vào lãnh thổ Iran. Ông Velayati khẳng định Tehran sẽ có những quyết định cứng rắn nếu Bahrain tiếp tục cho phép các lực lượng thù địch sử dụng lãnh thổ để chống lại Iran.

Bahrain hiện là nơi đặt trụ sở của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, cơ sở vốn đã bị Iran tập kích dữ dội bằng tên lửa và máy bay không người lái trong giai đoạn xung đột vừa qua. Phía Bahrain cũng vừa lên tiếng cáo buộc Iran tiếp tục phóng UAV nhắm vào quốc đảo này vào ngày 27/6.

Giao tranh tiếp diễn tại miền Nam Lebanon. Bất chấp thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian vừa được ký kết giữa Israel và Lebanon nhằm chấm dứt xung đột, quân đội Israel ngày 28/6 xác nhận một binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ với lực lượng Hezbollah tại khu vực Deir Seryan. Các cuộc không kích và pháo kích qua lại vẫn diễn ra hàng ngày tại các thành phố miền Nam Lebanon như Nabatieh và Taybeh, cho thấy lệnh ngừng bắn trên thực tế vẫn chưa được thực thi một cách đầy đủ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tái khẳng định lập trường cứng rắn khi tuyên bố quân đội nước này sẽ duy trì hiện diện tại một "vùng an ninh" sâu 10km trong lãnh thổ Lebanon vô thời hạn. Ông nhấn mạnh Israel chỉ rút quân khi Hezbollah bị giải giáp hoàn toàn và không còn mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia.

Nga tiếp tục mục tiêu kiểm soát hoàn toàn 4 vùng ở Ukraine, bác đề xuất của Kiev. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/6 tuyên bố Moscow sẽ không thay đổi mục tiêu giành quyền kiểm soát hoàn toàn 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine đã sáp nhập vào Nga gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài truyền hình nhà nước Nga, ông Putin cho biết Ukraine đã đề xuất hai bên cùng ngừng các cuộc tấn công tầm xa như một bước đi hướng tới hòa bình. Tuy nhiên, Moscow cho rằng đề xuất này được Ukraine đưa ra nhằm giảm sức ép đối với lực lượng của Kiev dọc chiến tuyến dài khoảng 1.250 km.

Bên cạnh đó, ông Putin nhấn mạnh nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Nga hiện nay là tăng cường năng lực phòng không để đối phó với chiến dịch UAV tầm xa của Ukraine nhắm vào các cơ sở dầu mỏ. Theo ông, Nga vẫn đang kiểm soát tốt tình hình và xử lý được các vấn đề về nguồn cung nhiên liệu phát sinh từ các cuộc tấn công này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik/AP

Nga oanh tạc trung tâm tác chiến Ukraine, phá hủy doanh trại và kho USV. Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/6 thông báo đã tiến hành các cuộc không kích chính xác bằng máy bay không người lái Geran nhằm vào một trung tâm huấn luyện của lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine thuộc Bộ chỉ huy "South". Theo tuyên bố từ phía Nga, vụ tấn công đã phá hủy các doanh trại quân đội và kho chứa xuồng không người lái (USV) - loại khí tài Ukraine thường xuyên sử dụng để tấn công các mục tiêu trên biển của Nga.

Slovakia sẽ không ủng hộ viện trợ quân sự mới cho Ukraine tại hội nghị NATO. Thủ tướng Slovakia Robert Fico mới đây tuyên bố Bratislava sẽ kiên quyết từ chối ủng hộ bất kỳ khoản viện trợ quân sự bổ sung nào cho Ukraine tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra vào tháng 7 tới tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ). Ông Fico khẳng định sẽ chỉ đạo phái đoàn nước này không phê duyệt các khoản vay quân sự hay đóng góp tài chính mới cho Kiev, đồng thời ưu tiên thúc đẩy các giải pháp đối thoại hòa bình thay vì tiếp tục cuốn vào vòng xoáy xung đột.

Tuyên bố của Slovakia làm lộ rõ sự chia rẽ trong nội bộ NATO khi liên minh này đang cân nhắc gói hỗ trợ quân sự khổng lồ lên tới 70 tỷ euro để giúp Ukraine duy trì khả năng phòng thủ lâu dài. Kể từ khi nhậm chức vào năm 2023, chính phủ của ông Fico đã ngừng hoàn toàn viện trợ quân sự nhà nước cho Ukraine và chỉ duy trì hỗ trợ nhân đạo dân sự.

Chỉ huy lữ đoàn cơ giới Ukraine tử vong do trúng đạn, cảnh sát mở điều tra. Cảnh sát Ukraine vừa thông báo Đại tá Volodymyr Kononnikov, Chỉ huy Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 154 của quân đội nước này, đã tử vong với một vết thương do trúng đạn vào ngày 28/6. Ban đầu, Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Nam Ukraine cho biết thi thể ông được phát hiện mà không có dấu hiệu bạo lực, nhưng kết quả khám nghiệm sau đó xác nhận nguyên nhân tử vong là do đạn bắn, buộc lực lượng chức năng phải khởi động cuộc điều tra theo hướng một vụ án mạng.

Đại tá Kononnikov là một chỉ huy dày dạn kinh nghiệm, lãnh đạo đơn vị từng tham gia nhiều trận đánh ác liệt tại Kharkov và Donbass trước khi đóng quân tại thị trấn Gulyaypole thuộc vùng Zaporizhzhia.

Thêm 33 nạn nhân động đất ở Venezuela được cứu sống. Tính đến ngày 28/6, Chính phủ Venezuela xác nhận số người thiệt mạng trong hai trận động đất kinh hoàng tại nước này đã tăng lên 1.450 người. Giữa bối cảnh đau thương, lực lượng cứu hộ cùng các đội cứu nạn quốc tế đã tạo nên “phép màu” khi giải cứu thành công thêm 33 người sống sót từ dưới đống đổ nát, trong đó có nhiều trẻ em và một em bé sơ sinh. Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy thêm người còn sống đang cạn dần khi “thời gian vàng” 72 giờ đã trôi qua và gần 50.000 người hiện vẫn chưa rõ tung tích.

Công tác cứu hộ vẫn gặp vô vàn trở ngại do hàng trăm dư chấn liên tiếp xảy ra, tình trạng mất điện diện rộng và hệ thống đường sá bị tàn phá nghiêm trọng, ngăn cản việc đưa máy móc hạng nặng vào các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất như Macuto.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường một tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh ở thủ đô Caracas của Venezuela, ngày 24/6/2026. Ảnh: Reuters

Pakistan tấn công dữ dội xuyên biên giới, tiêu diệt 29 tay súng. Lực lượng an ninh Pakistan ngày 28/6 đã thực hiện một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhắm vào các căn cứ của tổ chức Taliban Pakistan (TTP) tại khu vực biên giới giáp Afghanistan. Chiến dịch bao gồm các cuộc tấn công trên bộ và không kích dữ dội, tiêu diệt tổng cộng 29 tay súng. Theo Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar, đây là hành động đáp trả kiên quyết sau vụ tấn công đẫm máu vào trụ sở lực lượng bán quân sự tại Karachi khiến 3 binh sĩ thiệt mạng.

Tình hình an ninh tại biên giới Pakistan - Afghanistan đang leo thang trở lại sau một tháng yên ắng. Islamabad liên tục cáo buộc chính quyền Taliban tại Afghanistan chứa chấp các phần tử khủng bố tiến hành tập kích xuyên biên giới, một cáo buộc mà Kabul luôn bác bỏ. Dù cộng đồng quốc tế đã nỗ lực trung gian hòa giải, nhưng các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn khiến hàng trăm người thiệt mạng kể từ đầu năm đến nay, đẩy mối quan hệ giữa hai nước láng giềng vào tình trạng “chiến tranh công khai”.