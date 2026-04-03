Nóng thế giới ngày 3/4: Mỹ cảnh báo đòn tấn công mạnh vào Iran trong vài tuần tới

Tổng thống Trump lần đầu phát biểu toàn quốc về xung đột Iran. Ngày 1/4 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu toàn quốc về cuộc xung đột tại Iran, trong bối cảnh chiến sự và khủng hoảng năng lượng toàn cầu tiếp tục leo thang.

Mở đầu bài phát biểu, ông Trump hoan nghênh những kết quả mà Mỹ đạt được trong chiến dịch quân sự, cho rằng năng lực quân sự của Iran đã bị suy yếu đáng kể. “Hải quân Iran đã biến mất. Lực lượng quân của họ đã bị tàn phá nặng nề, chỉ còn lại rất ít khí tài”, ông nói.

Trong bài phát biểu, ông Trump mô tả cuộc xung đột với Iran là một phần trong nỗ lực kéo dài nhiều năm nhằm ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời gọi đây là hành động “cần thiết vì an toàn của nước Mỹ và an ninh của thế giới tự do”. Ông cũng chỉ trích các chính quyền tiền nhiệm vì chưa xử lý sớm vấn đề Iran, đồng thời khẳng định: “Chúng ta không nhất thiết phải hiện diện ở đó. Mỹ không cần dầu mỏ hay bất cứ nguồn lực nào từ họ, nhưng chúng ta ở đó để hỗ trợ các đồng minh”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ cho biết Washington đang gần hoàn tất nhiệm vụ tại Iran, với mốc thời gian dự kiến từ 2 đến 3 tuần cho các bước tiếp theo. Tuy nhiên, ông đồng thời cảnh báo Mỹ sẵn sàng tăng cường chiến dịch quân sự nếu xung đột tiếp tục leo thang. “Chúng tôi sẽ tấn công họ rất mạnh trong 2 đến 3 tuần tới. Chúng tôi sẽ đưa họ trở lại ‘thời kỳ đồ đá’”, ông Trump nói.

Ông cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra song song với chiến sự, đồng thời khẳng định thay đổi chế độ “không phải mục tiêu ban đầu”, nhưng cho rằng thực tế đã xảy ra do toàn bộ lãnh đạo ban đầu của họ đã thiệt mạng.

Đề cập đến eo biển Hormuz, ông Trump cho rằng tuyến hàng hải này sẽ “tự nhiên mở trở lại” khi xung đột kết thúc. “Về cơ bản Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng, phần khó nhất đã hoàn tất. Khi xung đột kết thúc, eo biển Hormuz sẽ tự động mở lại”, ông nói.

Iran tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến đến khi Mỹ, Israel đầu hàng. Quân đội Iran ngày 2/4 tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến ở Trung Đông cho đến khi Mỹ và Israel phải đối mặt với tình thế “đầu hàng và mãi mãi hối tiếc”. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Washington sẽ giáng một đòn “cực kỳ mạnh" vào Iran trong vòng vài tuần tới..

Phát ngôn viên Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran Ebrahim Zolfaqari đáp lại rằng đánh giá của Mỹ và Israel về khả năng quân sự của Iran là "chưa đầy đủ". Ông nói thêm rằng Iran sẽ tăng cường các hành động quân sự, với các cuộc tấn công "nghiêm trọng hơn, rộng lớn hơn và tàn phá hơn" dành cho các đối thủ của mình.

Tổng thống Iran viết thư cho người dân Mỹ, đặt câu hỏi về “Nước Mỹ trước tiên”. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã công bố một bức thư gửi tới người dân Mỹ, trong đó ông đặt nghi vấn liệu khẩu hiệu “Nước Mỹ trước tiên” có thực sự nằm trong các ưu tiên của chính phủ Mỹ hay không. Ông Pezeshkian cho rằng cuộc chiến với Iran không phục vụ lợi ích của Washington, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ “nhìn xa hơn những luận điệu chính trị” và xem xét lại cách nhìn về Iran.

“Chính xác thì cuộc chiến này đang thực sự phục vụ những lợi ích gì của người dân Mỹ? Liệu có tồn tại mối đe dọa khách quan nào từ Iran để biện minh cho những hành động như vậy?”, Tổng thống Iran cho hay, đồng thời đặt câu hỏi: “‘Nước Mỹ trước tiên" có thực sự là một trong những ưu tiên của chính phủ Mỹ hiện nay hay không?”

Iran bác bỏ tuyên bố của ông Trump về đề nghị ngừng bắn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 1/4 bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tehran đã đề nghị một lệnh ngừng bắn. Ông Baghaei gọi đó là tuyên bố “sai sự thật và vô căn cứ”.

Trước đó, trong bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump nhấn mạnh: “Tổng thống Iran, ít mang tư tưởng cực đoan hơn và khôn ngoan hơn nhiều so với những người tiền nhiệm, vừa đề xuất với Mỹ một lệnh NGỪNG BẮN! Chúng tôi sẽ xem xét khi eo biển Hormuz được mở lại, tự do và thông suốt”.

Trong một diễn biến liên quan, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng ra tuyên bố riêng khẳng định eo biển Hormuz đang “nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn” của lực lượng này.

Tên lửa Fateh của Iran. Ảnh: AP

Houthi dọa phong tỏa eo biển Bab el-Mandab. Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 1/4 cảnh báo sẽ tiến hành phong tỏa eo biển Bab el-Mandab (hay Bab el-Mandeb) nối giữa biển Đỏ và Ấn Độ Dương, nếu các quốc gia vùng Vịnh tham gia cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran.

Cảnh báo được quan chức cấp cao Houthi Mohammed Mansour nêu rõ trách nhiệm về mặt tôn giáo, đạo đức và nhân đạo không cho phép nhóm này đứng ngoài cuộc và không có hành động gì. Lựa chọn đóng cửa eo biển Bab el-Mandab sẽ được thi hành, nếu hành vi gây hấn chống Iran và Lebanon leo thang một cách nghiêm trọng, hoặc trong trường hợp có bất kỳ quốc gia vùng Vịnh nào trực tiếp tham gia hoạt động quân sự tiếp tay cho Mỹ hay Israel.

Ông Trump dọa rút Mỹ khỏi NATO, châu Âu lên tiếng phản ứng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc khả năng rút Mỹ khỏi NATO, đồng thời bày tỏ không hài lòng với mức độ ủng hộ của các đồng minh châu Âu đối với chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran.

Các nước châu Âu đã nhanh chóng lên tiếng phản ứng với phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết ông đã có cuộc trao đổi mang tính xây dựng với Tổng thống Trump, đồng thời nhấn mạnh các vấn đề cần được giải quyết một cách thực tế và hợp tác.

Ngoại trưởng Estonia cảnh báo bất kỳ động thái rút lui nào của Mỹ cũng sẽ gây tổn hại nghiêm trọng tới an ninh khu vực. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz khẳng định NATO không phải là “con hổ giấy”, mà là liên minh quân sự thành công nhất trong lịch sử hiện đại, đồng thời cho rằng những tuyên bố của ông Trump là nguy hiểm và có thể tạo lợi thế cho các đối thủ.

Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh NATO vẫn là liên minh quân sự hiệu quả nhất thế giới, đồng thời khẳng định London sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích quốc gia trong bối cảnh các tranh luận gia tăng về vai trò của Mỹ trong khối.

Mỹ phóng sứ mệnh Artemis II, đưa phi hành gia bay quanh Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA đã phóng thành công bốn phi hành gia trong sứ mệnh Artemis II chuyến bay có người lái đầu tiên của thế giới hướng tới Mặt Trăng sau hơn 50 năm.

Vụ phóng diễn ra vào chiều tối 1/4 (giờ địa phương) tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida. Tên lửa Space Launch System (SLS) mang theo tàu vũ trụ Orion đã rời bệ phóng, đưa phi hành đoàn gồm ba phi hành gia Mỹ và một phi hành gia Canada vào quỹ đạo Trái Đất, mở đầu cho hành trình lịch sử bay quanh Mặt Trăng.

Theo kế hoạch, phi hành đoàn sẽ thực hiện chuyến bay kéo dài khoảng 10 ngày. Tàu Orion sẽ bay vòng quanh Mặt Trăng rồi quay trở lại Trái Đất, đồng thời thử nghiệm các hệ thống quan trọng phục vụ cho các sứ mệnh đổ bộ trong tương lai.

Tàu Artemis II của NASA rời bệ phóng 39-B tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ngày 1/4/2026 ở Cape Canaveral, bang Florida, Mỹ. Ảnh: AP

Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez. Chính phủ Mỹ ngày 1/4 đã chính thức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez, theo thông báo từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ. Động thái này được xem là tín hiệu mới nhất cho thấy Washington công nhận bà Rodríguez là một nhà lãnh đạo hợp pháp tại Venezuela, sau khi quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro cùng phu nhân hôm 3/1 tại thủ đô Caracas.

Việc dỡ bỏ trừng phạt cho phép bà Rodríguez có thể hợp tác thuận lợi hơn với các công ty và nhà đầu tư Mỹ, mở đường cho các hoạt động kinh tế và năng lượng song phương. Trong phản ứng sau quyết định này, bà Rodríguez bày tỏ kỳ vọng về việc cải thiện quan hệ Mỹ - Venezuela.

Pakistan và Afghanistan đàm phán biên giới với vai trò trung gian của Trung Quốc. Ngày 1/4, truyền thông khu vực đưa tin chính quyền Taliban tại Afghanistan đã cử một phái đoàn gồm 5 thành viên tới Tân Cương (Trung Quốc) để tham gia đàm phán trực tiếp với Pakistan, trong bối cảnh xung đột biên giới giữa hai nước bước sang tuần thứ năm và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo thông tin từ phía Taliban, cuộc gặp tại khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc lần này có sự tham gia của đại diện hai bên, gồm các quan chức thuộc các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, nội vụ và cơ quan tình báo. Các cuộc thảo luận dự kiến kéo dài ít nhất hai ngày.