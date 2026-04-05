Nóng thế giới ngày 5/4: Iran tuyên bố hạ máy bay Mỹ, căng thẳng tiếp tục leo thang

Iran tuyên bố bắn hạ thêm máy bay Mỹ, căng thẳng tại vùng Vịnh gia tăng: Một máy bay cường kích A-10 của Mỹ bị trúng hỏa lực từ Iran buộc phi công phải nhảy dù, đánh dấu diễn biến leo thang mới trong xung đột đang lan rộng tại khu vực vùng Vịnh.

Theo một quan chức Mỹ, chiếc A-10 Thunderbolt II, còn được biết đến với biệt danh “Warthog” đã bị trúng đạn trong ngày 3/4 khi đang thực hiện nhiệm vụ. Phi công đã kịp điều khiển máy bay rời khỏi không phận Iran trước khi phóng ghế thoát hiểm và sau đó được lực lượng cứu hộ giải cứu an toàn.

Tổng thống Trump lên tiếng sau vụ Iran bắn hạ máy bay Mỹ: Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc một máy bay chiến đấu bị bắn hạ sẽ không làm thay đổi tiến trình đàm phán với Iran, trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang và tình hình khu vực ngày càng phức tạp.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại, ông nhấn mạnh rằng sự cố một chiến đấu cơ Mỹ bị bắn hạ “không ảnh hưởng gì” đến các cuộc tiếp xúc với Iran. “Đây là xung đột và chúng ta đang ở trong vùng chiến sự”, ông Trump nói, cho thấy cách tiếp cận cứng rắn và chấp nhận rủi ro trong bối cảnh xung đột hiện nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Iran bác bỏ đề xuất ngừng bắn 48 giờ của Mỹ: Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars, Iran đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn kéo dài 48 giờ do Mỹ đưa ra. Đề xuất này được Washington chuyển tới Tehran thông qua một quốc gia “thân thiện” vào ngày 2/4. Tuy nhiên, thay vì phản hồi chính thức, Iran thể hiện lập trường bằng việc tiếp tục các hoạt động quân sự.

Hãng Fars cho biết Mỹ đang gia tăng nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, đặc biệt sau khi Iran tiến hành tấn công vào một kho vũ khí của lực lượng quân sự Mỹ trên đảo Bubiyan (Kuwait).

Một số đánh giá cho rằng đề xuất ngừng bắn được đưa ra trong bối cảnh khủng hoảng leo thang và Mỹ đang đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng do “tính toán sai lầm” về năng lực quân sự của Iran.

Trong khi đó, theo nguồn tin ngoại giao Iran, Tehran sẽ thông báo cho các quốc gia “thân thiện,” trong đó có Nga, nếu quyết định nối lại đàm phán với Mỹ.

Mỹ từng tính dùng bom hạt nhân mở kênh đào né eo biển Hormuz: Giữa căng thẳng tại eo biển Hormuz, một ý tưởng gây sốc được nhắc lại: Mỹ từng nghiên cứu dùng bom hạt nhân để mở kênh đào mới thay thế tuyến đường chiến lược này.

“Thay vì mãi tranh giành một nút thắt cổ chai rộng khoảng 34 km, chúng ta có thể mở một tuyến kênh mới đi qua lãnh thổ thân thiện. Chỉ cần khoảng một chục vụ nổ nhiệt hạch là có thể tạo ra một tuyến đường thủy rộng hơn kênh đào Panama, sâu hơn kênh đào Suez và không bị đe dọa bởi các cuộc tấn công từ Iran”, ông Gingrich viết trên trang mạng xã hội X hôm 15/3, song chưa rõ ông có thực sự ủng hộ đề xuất này hay không.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Israel tiếp tục phá hủy các cây cầu bắc qua sông Litani ở Lebanon: Israel đã phá hủy một cây cầu bắc qua sông Litani ở Lebanon vào hôm 3/4. Trong khi thương vong tiếp tục xảy ra cho binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon.

Theo truyền thông nhà nước Lebanon, cuộc tấn công của Israel đã phá hủy một cây cầu bắc qua sông Litani ở miền Đông Lebanon. Một cây cầu gần đó cũng bị trúng hỏa lực của Israel, nhưng không có báo cáo về thiệt hại cụ thể.

Israel mở rộng không kích tại Lebanon: Nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên tại thủ đô Beirut rạng sáng 4/4 (giờ địa phương), khi quân đội Israel tuyên bố bắt đầu tấn công các mục tiêu được cho là “cơ sở hạ tầng của Hezbollah,” đánh dấu bước leo thang mới trong chiến dịch quân sự tại Liban.

Theo ghi nhận, ít nhất hai tiếng nổ đã vang lên trong khoảng 30 phút, kèm theo cột khói bốc lên từ một khu vực bị tấn công.

Truyền thông địa phương cho biết các đợt không kích nhằm vào vùng ngoại ô phía Nam Beirut - nơi được xem là thành trì của Hezbollah và liên tiếp trở thành mục tiêu trong những ngày gần đây.

Người dân Iran bàng hoàng sau khi cây cầu lớn nhất nước bị đánh sập: Số người thiệt mạng đã tăng lên 13 người sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào cầu B1, một cây cầu trị giá 400 triệu USD ở tỉnh Alborz phía bắc Iran. Đây được coi là tuyến đường huyết mạch nối liền thủ đô Tehran với thành phố Karaj, thành phố lớn thứ tư của nước này.

Cầu B1 bị Mỹ và Israel tấn công là một trong những cây cầu cao nhất ở Trung Đông và là một trong những dự án phức tạp nhất ở Iran. Theo hãng thông tấn chính thức IRNA, cây cầu này đã bị tấn công bằng hai đợt tên lửa liên tiếp.

Iran săn lùng máy bay Mỹ bằng hệ thống phòng không mới: Một chỉ huy quân sự cấp cao của Iran cho biết lực lượng nước này đang “săn lùng” máy bay Mỹ bằng các phương thức và trang bị mới, trong bối cảnh hai máy bay quân sự Mỹ bị bắn hạ chỉ trong cùng một ngày.

Theo các thông tin trước đó, một tiêm kích F-15 của Không quân Mỹ đã bị bắn rơi trên lãnh thổ Iran, trong khi một thành viên phi hành đoàn vẫn đang mất tích. Cùng thời điểm, một máy bay A-10 Thunderbolt II cũng bị tấn công và rơi ngay sau khi rời khỏi không phận Iran.

Nhật Bản đã tìm được tuyến vận chuyển dầu thô thay thế cho eo biển Hormuz: Trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang và tuyến hàng hải chiến lược là eo biển Hormuz vẫn đang bị phong tỏa trên thực tế, Nhật Bản đang nỗ lực tìm kiếm các tuyến đường vận tải dầu thô thay thế và đã có những thành công bước đầu.

Theo Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản, ngoài tuyến hàng hải mà Nhật Bản đang sử dụng từ trước đến nay để vận chuyển dầu thô là eo biển Hormuz, nước này vẫn có những lựa chọn khác như cảng Yanbu ở phía Tây Saudi Arabia, Biển Đỏ và cảng Fujairah ở phía Đông Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)…

Sau Hormuz, liệu eo biển Bab el-Mandeb có "dậy sóng"?: Trong bối cảnh Iran đang kiểm soát tuyến vận tải qua eo biển Hormuz, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf hôm 4/4 đã phát đi một thông điệp mang tính cảnh báo ngầm, hướng sự chú ý tới một “nút thắt cổ chai” hàng hải khác của Trung Đông: eo biển Bab el-Mandeb.

Nằm ở phía tây nam Yemen, cách eo biển Hormuz hàng trăm km, Bab el-Mandeb là tuyến vận tải quan trọng đối với khoảng 10% nguồn cung dầu và khí tự nhiên toàn cầu. Bab el-Mandeb giữ vai trò là cửa ngõ phía nam dẫn vào Biển Đỏ và kênh đào Suez, từ đó nối thông tới Địa Trung Hải.

Eo biển Bab el-Mandeb. Ảnh: Wikipedia

Sứ mệnh lịch sử Artemis II đưa con người trở lại Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ: Sứ mệnh lịch sử Artemis II đã chính thức được khởi động, đánh dấu cột mốc lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ kể từ chuyến đổ bộ của Apollo 17 năm 1972, con người mới lại thực hiện hành trình bay có người lái đến Mặt Trăng.

Được đưa vào không gian bằng tên lửa mạnh nhất từng do NASA chế tạo, tàu vũ trụ Orion chở theo bốn phi hành gia, gồm ba người Mỹ và một người Canada, đã rời bệ phóng tại Kennedy Space Center vào lúc 18 giờ 35 phút (giờ miền Đông) ngày 1/4. Nhiệm vụ kéo dài khoảng 10 ngày, đưa phi hành đoàn bay vòng quanh phía xa của Mặt Trăng trước khi quay trở lại Trái Đất. Đây không đơn thuần là một chuyến bay thử nghiệm, mà là bước đệm chiến lược của NASA nhằm mở đường cho sự hiện diện lâu dài của con người trên cung trăng.

Hàn Quốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực chiến Hệ thống đánh chặn pháo tầm xa: Chính phủ Hàn Quốc vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch triển khai thực chiến Hệ thống đánh chặn pháo tầm xa (LAMD). Hệ thống này còn được biết tới với tên gọi “Vòm sắt (Iron Dome) phiên bản Hàn Quốc”. Kế hoạch này đã được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lập từ năm 2024 nhằm đối phó với việc Triều Tiên tăng dày hệ thống pháo phản lực phóng loạt tấn công trong nội địa, với mục tiêu sẽ triển khai thực chiến LAMD vào năm 2031.