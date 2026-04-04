Nóng thế giới ngày 4/4: Iran-Oman tính chuyện cùng kiểm soát eo biển Hormuz

Các bên đẩy mạnh tấn công, Iran và Oman tính chuyện cùng kiểm soát eo Hormuz: Truyền thông Israel cho biết, trong ngày 2/4, Iran tiến hành 6 cuộc tấn công tên lửa đạn đạo về phía Israel. Mỗi cuộc tấn công gồm từ 1 đến 3 tên lửa, trong đó một số quả mang đạn chùm. Hệ thống phòng không Israel đánh chặn khoảng một nửa số vũ khí, số còn lại chủ yếu rơi vào các khu vực không có dân cư sinh sống và không gây thiệt hại nghiêm trọng về người.

Bên cạnh Iran, lực lượng Houthi ở Yemen và Phong trào Hezbollah ở Lebanon cũng tham gia hoạt động tập kích vào Israel. Trong đó, Houthi tối 2/4 phóng một tên lửa đạn đạo và quả đạn đã bị bắn hạ trước khi tiến vào không phận Israel.

Bahrain đề xuất cho phép hành động hải quân bảo vệ tàu thuyền ở eo biển Hormuz: Một dự thảo nghị quyết của Bahrain trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nếu được thông qua sẽ cho phép các quốc gia sử dụng “mọi biện pháp phòng vệ cần thiết” nhằm bảo đảm quyền đi qua eo biển Hormuz.

Một quan chức vùng Vịnh nói với CNN rằng Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết này vào ngày 3/4. Quan chức này cho biết Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và hy vọng rằng Moscow sẽ không ngăn cản nghị quyết. Đồng thời, Thái tử cũng được cho là sẽ trao đổi với các quan chức “liên quan” tại Trung Quốc với kỳ vọng Bắc Kinh cũng sẽ không phủ quyết.

Hơn 40 quốc gia ra tuyên bố chung kêu gọi mở lại eo biển Hormuz: Ngày 2/4, hơn 40 quốc gia đã đồng loạt kêu gọi mở lại ngay lập tức eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới này bị gián đoạn do xung đột tại Trung Đông. Động thái hiếm thấy liên quan đến eo biển Hormuz này phản ánh mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng, khi những tác động từ việc phong tỏa đang lan rộng, gây sức ép lên chuỗi cung ứng năng lượng và đe dọa ổn định kinh tế toàn cầu.

Tuyên bố được đưa ra sau hội nghị trực tuyến ngày 2/4 do Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper chủ trì, với sự tham gia của nhiều quốc gia từ châu Âu, châu Á và Trung Đông. Các bên nhấn mạnh eo biển Hormuz có vai trò then chốt đối với vận tải năng lượng toàn cầu, đồng thời cảnh báo tình trạng gián đoạn đang gây tác động sâu rộng tới kinh tế thế giới.

Cây cầu lớn nhất Iran bị tấn công, ông Trump cảnh báo sẽ còn nhiều đòn hơn nữa: Tổng thống Donald Trump đăng tải đoạn video trên mạng xã hội ghi lại hậu quả của một cuộc không kích nhằm vào một cây cầu tại Iran, đồng thời tuyên bố “sẽ còn nhiều đòn tấn công nữa”.

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh rằng Iran nên đạt được một thỏa thuận “trước khi quá muộn”.

“Cây cầu lớn nhất tại Iran đã sụp đổ hoàn toàn, sẽ không bao giờ được sử dụng trở lại. Sẽ còn nhiều điều nữa diễn ra!”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Ảnh vệ tinh mới xác nhận máy bay E-3 Sentry của Mỹ ở Saudi Arabia bị phá hủy: Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 29/3 ghi lại cảnh chiếc máy bay phản lực E-3 AWACS của Không quân Mỹ bị phá hủy trên đường lăn tại Căn cứ Không quân Prince Sultan. Phần lớn thân giữa của máy bay Boeing E-3 Sentry đã bị phá hủy. Đáng chú ý, mái vòm radar quay đặc trưng thường được gắn trên đỉnh thân máy bay nằm rơi trên mặt đất. Xung quanh khu vực chiếc máy bay bị hư hại có nhiều phương tiện xuất hiện.

Tình báo Mỹ: Iran vẫn duy trì năng lực tên lửa đáng kể: Theo các đánh giá tình báo mới nhất của Mỹ, khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn và nước này vẫn sở hữu hàng nghìn UAV cảm tử, bất chấp các đợt không kích liên tục của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự trong suốt 5 tuần qua. Thông tin này được ba nguồn thạo tin tiết lộ với CNN. Một nguồn tin cho biết Iran vẫn “sẵn sàng gây ra sự tàn phá trên diện rộng trong toàn khu vực”.

Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ bị yêu cầu từ chức: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã yêu cầu Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ từ chức, Lầu Năm Góc cho biết hôm 2/4, song không nêu rõ lý do trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành chiến dịch quân sự tại Iran.

“Tướng Randy A. George sẽ nghỉ hưu khỏi vị trí Tham mưu trưởng Lục quân thứ 41, việc này có hiệu lực ngay lập tức”, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết. Ông George đảm nhiệm vị trí này từ tháng 8/2023 dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, với nhiệm kỳ thông thường kéo dài 4 năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cách chức Bộ trưởng Tư pháp: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/4 đã quyết định cách chức Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi sau thời gian dài bày tỏ sự thất vọng đối với hoạt động của Bộ Tư pháp, đặc biệt liên quan đến việc xử lý hồ sơ Epstein.

Trong thông báo trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche, người từng là luật sư riêng của ông, sẽ tạm thời đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Bộ Tư pháp trong thời gian tới.

Dù đưa ra quyết định thay đổi nhân sự, Tổng thống Trump vẫn ca ngợi bà Bondi, đồng thời ghi nhận bà đã giám sát một “chiến dịch trấn áp tội phạm quy mô lớn”. Tuy nhiên, theo ông Trump, bà Bondi đã “thực hiện không đúng tầm nhìn của ông” theo cách mà ông mong muốn. Bà Pam Bondi là thành viên nội các thứ 2 bị Tổng thống Trump sa thải trong nhiệm kỳ này. Trước đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cũng bị ông Trump cách chức.

Ông Min Aung Hlaing đắc cử Tổng thống Myanmar: Truyền thông khu vực chiều ngày 3/4 thông tin, ông Min Aung Hlaing đã chiến thắng trong trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn tổng thống và chính thức trở thành người đứng đầu nhà nước Myanmar. Với kết quả này, hai ứng viên còn lại là bà Nan Ni Ni Aye và ông U Nyo Saw sẽ đảm nhiệm vị trí phó tổng thống.

Ông Min Aung Hlaing là một sĩ quan quân đội kỳ cựu và giữ cương vị Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar từ năm 2011 đến tháng 3/2026. Giới quan sát cho rằng ông là một trong những nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng trong nền chính trị Myanmar trong nhiều năm qua. Đặc biệt, ông là nhân vật trung tâm gắn liền với sự thay đổi chính trị lớn tại Myanmar năm 2021, khi quân đội tiếp quản việc điều hành, quản lý đất nước.

Trung Quốc tăng cường thực thi pháp luật thuế đối với người nổi tiếng: Cơ quan thuế Trung Quốc cho biết, nước này sẽ phát động một chiến dịch phối hợp trấn áp các tội phạm về thuế trong năm 2026, nhằm vào các nhóm thu nhập cao như người nổi tiếng và những người có tầm ảnh hưởng trên mạng, cũng như các lĩnh vực thẩm mỹ y khoa và trang sức.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 1/4, ông Vương Đạo Thụ (Wang Daoshu), Phó Cục trưởng Cục Thuế Quốc gia Trung Quốc, cho biết 8 cơ quan chính phủ nước này sẽ phối hợp thực hiện chiến dịch trên nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế; công bố rộng rãi các vụ án vi phạm điển hình liên quan đến thuế; phanh phui một loạt vụ việc có sự tham gia của các tổ chức trung gian về thuế, hỗ trợ người nộp thuế trốn thuế cũng như thực hiện các hành vi bất hợp pháp hoặc không tuân thủ quy định khác; qua đó tiếp tục phát đi thông điệp mạnh mẽ về việc “những kẻ vi phạm sẽ phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc và những kẻ tiếp tay sẽ bị xử lý nghiêm minh”.