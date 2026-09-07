Núi lửa Indonesia phun trào liên tục, hơn 170.000 hành khách bị mắc kẹt

Theo báo cáo của Trạm quan sát núi lửa Ile Lewotolok, trong thời gian từ ngày 1-5/9 đã ghi nhận 1.873 trận động đất phun trào. Sáng nay (7/9), núi lửa Ile Lewotolok tiếp tục phun trào 2 lần vào lúc 5h41 và 6h15, tạo cột tro cao 600 m so với đỉnh núi. Những số liệu cho thấy hệ thống núi lửa này vẫn đang hoạt động mạnh và cần được theo dõi liên tục.

Tro bụi núi lửa Anak Krakatau ở Indonesia vẫn đang lan rộng vào sáng 7/9. Ảnh: Cơ quan Địa chất Indonesia

Cơ quan Địa chất Indonesia cũng thông báo, núi lửa Anak Krakatau tiếp tục phun trào vào 20h23 tối 6/9, kèm theo hơn 40 trận động đất với biên độ 20-46 mm. Đáng chú ý, vụ phun trào hôm 4/9 của núi lửa Anak Krakatau, đã phát tán lượng lớn tro bụi vào các khu vực lân cận trong những ngày qua. Đây là nguyên nhân khiến 8 sân bay phải tạm thời đóng cửa, gần 1.600 chuyến bay bị hoãn hoặc hủy, ảnh hưởng đến khoảng 170.000 hành khách. Indonesia đã sử dụng một số sân bay khác làm điểm hạ cánh thay thế cho những chuyến bay phải chuyển hướng.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 6/9, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Indonesia, ông Tito Karnavian, cho biết lượng tro bụi do núi lửa Anak Krakatau phun trào phát tán vẫn tăng cao, chính quyền các tỉnh bị ảnh hưởng đã ban hành 5 chỉ thị để bảo vệ sức khỏe người dân. Trong đó, khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, sử dụng khẩu trang và kính bảo hộ để bảo vệ hệ hô hấp và mắt khỏi tiếp xúc với tro núi lửa. Nhiều trường học tại Jakarta và Lampung đến ngày 7/9 vẫn phải đóng cửa, chuyển sang học trực tuyến.

Cơ quan Địa chất Indonesia tiếp tục duy trì mức cảnh báo cấp III đối với núi lửa Anak Krakatau. Yêu cầu người dân và khách du lịch được không tiếp cận khu vực bán kính 3 km quanh miệng núi lửa. Các tàu hoạt động ở eo biển Sunda cũng phải tuân thủ hướng dẫn của cơ quan hàng hải và theo dõi chặt chẽ thông tin chính thức.