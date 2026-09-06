Hàng loạt núi lửa Indonesia “thức giấc’’, hoạt động hàng không bị gián đoạn

Núi lửa Anak Krakatau - nằm cách Jakarta gần 200 km phun trào hôm 5/9 khiến Bộ Giao thông vận tải Indonesia phải tạm dừng hoạt động tại Sân bay Quốc tế Soekarno-Hatta. Cơ quan nghiên cứu núi lửa cũng cảnh báo về hai đợt phun trào mới được ghi nhận hôm nay. Bộ Giao thông Vận tải cho biết hơn 22.000 hành khách đã bị ảnh hưởng bởi việc tạm dừng hoạt động này, đồng thời có 209 chuyến bay chịu tác động, đặc biệt là các chuyến bay đến và đi từ Singapore. Các đường bay quốc tế khác bị ảnh hưởng bao gồm các chặng đến Doha, Sydney và Kuala Lumpur. Cơ quan quản lý sân bay địa phương cũng cho biết ít nhất 16 chuyến bay nội địa đến Bali đã bị hủy.

Tính đến 5h sáng giờ địa phương ngày 6/9, tro núi lửa đã lan rộng khắp một số khu vực của Jakarta. Ảnh: VOV-Jakarta

Thủ đô Jakarta của Indonesia hôm nay 6/9 cũng bị tác động bởi tro bụi núi lửa.

Trong buổi họp báo sáng 6/9, Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin đưa ra khuyến cáo y tế cho người dân Jakarta: “Trước hết, từ góc độ Bộ Y tế, chúng tôi kêu gọi người dân không nên hoảng loạn. Ba điều chúng ta cần phải đảm bảo từ góc độ sức khỏe liên quan đến tro bụi núi lửa là hệ hô hấp, mắt, và da. Điều tôi nhấn mạnh là hãy cố gắng ở nhà nếu không có việc gì cần thiết. Còn nếu ra ngoài, cần có các biện pháp bảo vệ là đeo khẩu trang và đeo kính mắt. Vì bụi này chứa các hạt nhỏ, nó có thể gây ngứa và kích ứng mắt”.

Anak Krakatau nằm tại eo biển ngăn cách giữa hai đảo Java và Sumatra. Trong một thông báo, cơ quan quản lý cảng địa phương yêu cầu các tàu thuyền đi qua eo biển này cần nâng cao cảnh giác trước những nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hàng hải do hoạt động của núi lửa, đồng thời nghiêm cấm việc đi vào khu vực cấm có bán kính 3 km tính từ núi lửa. Nhiều trường học đã hủy các hoạt động do học sinh và người dân bị kích ứng mắt vì tro bụi, trong khi ngư dân cũng hủy các chuyến đánh bắt cá vì vụ phun trào. Cơ quan này cũng cho biết chưa có nguy cơ xảy ra sóng thần do núi lửa gây ra.

Trong khi đó, hoạt động núi lửa của Semeru (Đông Java) vẫn duy trì ở Cấp độ III, tức mức Cảnh báo. Cột tro bụi có màu từ trắng đến xám và khá dày, di chuyển về phía đông. Ở mức Cảnh báo này, người dân được khuyến cáo không thực hiện các hoạt động ngoài trời, trong phạm vi 13 km tính từ tâm phun trào. Người dân cũng bị cấm thực hiện các hoạt động trong phạm vi 5 km tính từ miệng núi lửa hoặc đỉnh núi Semeru do nguy cơ đá nóng đỏ bị phun ra trong quá trình núi lửa hoạt động. Người dân được kêu gọi luôn cảnh giác trước các luồng khí nóng, lở dung nham và dòng bùn đá dọc theo các con sông và thung lũng bắt nguồn từ đỉnh núi Semeru.