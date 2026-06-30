Người Mỹ coi bản sắc quốc gia là một phần quan trọng trong cuộc sống

Theo kết quả khảo sát do Hãng thông tấn AP phối hợp thực hiện, đa số người được hỏi cho rằng việc là công dân Mỹ có ý nghĩa rất quan trọng hoặc vô cùng quan trọng đối với bản sắc cá nhân. Tuy nhiên, mức độ tự hào của người dân đối với một số giá trị cốt lõi của đất nước đã giảm đáng kể trong gần một thập kỷ qua.

Cụ thể, tỷ lệ người bày tỏ tự hào về cách thức vận hành của nền dân chủ Mỹ giảm từ 42% năm 2017 xuống còn 28% hiện nay. Mức độ tự hào về lực lượng vũ trang giảm 19 điểm phần trăm, trong khi niềm tự hào về lịch sử nước Mỹ giảm 14 điểm phần trăm.

Các lính dù thuộc đội biểu diễn Golden Knights của Lục quân Mỹ mang theo quốc kỳ Mỹ hạ cánh xuống khu vực Ellipse trong lễ kỷ niệm Quốc khánh tại Washington DC, ngày 4/7/2020. Ảnh: Reuters

Nguồn tin cho biết xu hướng này diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ trải qua nhiều biến động, từ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, đại dịch COVID-19, lạm phát gia tăng cho đến nhiệm kỳ hiện nay với các chính sách cứng rắn hơn về nhập cư và đối ngoại.

Khảo sát cũng cho thấy người cao tuổi và cử tri Đảng Cộng hòa có xu hướng coi bản sắc quốc gia quan trọng hơn so với người trẻ và các nhóm cử tri khác. Khoảng 3/4 người Mỹ từ 60 tuổi trở lên cho rằng việc là người Mỹ có ý nghĩa rất quan trọng đối với họ, trong khi tỷ lệ này ở nhóm dưới 30 tuổi chỉ khoảng 1/3.

Về khác biệt sắc tộc, 73% người Mỹ gốc Phi cho rằng chủng tộc hoặc sắc tộc có vai trò rất quan trọng hoặc vô cùng quan trọng trong cách họ nhìn nhận bản thân, cao hơn tỷ lệ đánh giá tương tự đối với bản sắc công dân Mỹ. Khoảng một nửa người Mỹ gốc Tây Ban Nha cũng coi chủng tộc hoặc sắc tộc là yếu tố rất quan trọng đối với bản sắc cá nhân, so với 22% ở người da trắng.

Cuộc khảo sát được thực hiện với 2.596 người trưởng thành tại Mỹ và có sai số trong khoảng 2,6 điểm phần trăm.