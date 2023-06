Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Indonesia

Bất chấp những nỗ lực cải thiện chất lượng không khí nhưng cuộc khủng hoảng ô nhiễm ở thủ đô đang trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt trong giai đoạn mùa khô.

Nhiều công trình xây dựng đang mọc lên khiến không khí Jakarta trở nên ô nhiễm hơn.

Theo số liệu của công ty công nghệ khí hậu Thụy Sĩ IQAir, Jakarta đã ghi nhận chỉ số Chất lượng không khí (AQI) là 157, ở hạng danh mục “không lành mạnh”. Đầu tháng 6 này, chỉ số PM2.5 trong không khí tại Jakarta chứa 67 microgam trên mét khối (µg/m3), cao gấp 13,4 lần so với mức Tổ chức Y tế thế giới (WHO) coi là an toàn. Theo phân tích riêng của Cơ quan Môi trường Jakarta, chất lượng không khí đã trở nên xấu hơn kể từ tháng 4, với mức PM 2.5 trung bình là 29,7 µg/m3, tăng gần gấp đôi trong tháng tiếp theo với 50,21 µg/m3.

Chính quyền thành phố cũng đã thực hiện các biện pháp để giải quyết vấn đề kéo dài nhiều năm qua như yêu cầu các phương tiện phải trải qua cuộc kiểm tra khí thải thường xuyên, thực hiện chính sách biển số xe chẵn lẻ, tăng phí đỗ xe để giảm lưu lượng và khôi phục cơ sở hạ tầng cho người đi bộ cũng như xây dựng không gian xanh, hạn chế khí thải từ khu vực công nghiệp và thúc đẩy quá trình chuyển đổi nhanh sang năng lượng xanh. Tuy nhiên tình hình vẫn chưa có nhiều cải thiện.

Đánh giá về nguyên nhân các chuyên gia cho rằng nhiều kế hoạch chưa thực hiện hiệu quả. Ví dụ, chỉ một phần nhỏ phương tiện trong thành phố trải qua các cuộc kiểm tra khí thải, mặc dù bắt buộc đối với mọi phương tiện trên 3 năm tuổi. Dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Jakarta cho thấy vào năm 2021, thành phố có 21,8 triệu phương tiện cơ giới, nhưng chưa đến 500.000 phương tiện tham gia kiểm tra khí thải trong năm đó, phần lớn là do thiếu chế tài xử phạt đối với hành vi không tuân thủ và không đủ cơ sở kiểm tra.

Ngoài ra, các chất gây ô nhiễm từ bên ngoài thành phố, đặc biệt là từ các hoạt động công nghiệp và nhà máy điện chạy bằng than ở Tây Java và Banten, góp phần rất lớn vào chất lượng không khí xấu đi ở Jakarta. Do đó nỗ lực của chính quyền Jakarta nhằm hạn chế ô nhiễm không khí cũng phải được nhân rộng ở hai tỉnh lân cận. Dựa trên xu hướng PM 2.5 trong 4 năm qua, chất lượng không khí của Jakarta xấu đi định kỳ trong mùa khô từ tháng 5 đến tháng 8 và được cải thiện trong mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12./.