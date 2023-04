Lào kêu gọi người dân chủ động ứng phó với nắng nóng, ô nhiễm không khí

Bộ Y tế Lào vừa ra cảnh báo người dân nước này cần thận trọng trước các loại bệnh tật có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe con người do nắng nóng và tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Lào đang phải đối mặt với thời tiết nắng nóng gay gắt và ô nhiễm không khí do cháy rừng cũng như việc người dân đốt nương, rẫy.

Khói bụi do cháy rừng cũng như việc người dân đốt nương rẫy bao trùm một con đường dẫn vào thủ đô Vientiane.

Cục Vệ sinh và Sức khỏe, Bộ Y tế Lào cảnh báo người già, trẻ nhỏ và những người có bệnh lý nền liên quan tới nhiệt độ cao như say nắng, kiệt sức vì nóng, chuột rút do nhiệt, cháy nắng và phát ban do nhiệt… cần hết sức cẩn trọng và có biện pháp tự bảo vệ mình.

Vào cuối tháng 3, thời tiết khô nóng và việc người dân đốt nương làm rẫy đã gây ra những vụ cháy rừng ở nhiều địa phương trên khắp nước Lào, khiến các lực lượng chức năng sở tại phải chật vật khống chế “giặc lửa”, trong đó nhiều đám cháy có nguy cơ vượt tầm kiểm soát.

Hỏa hoạn thường xảy ra tại Lào vào mùa khô và nóng, với nhiệt độ ở thủ đô Vientiane lên mức 39 độ C liên tục trong nhiều ngày qua. Giới chức Lào lo ngại, các đám cháy do người dân đốt nương để chuẩn bị cho vụ mùa sắp tới có thể nghiêm trọng hơn.

Giới chức Lào cho biết, việc đốt nương và cháy rừng đã gây ra tình trạng ô nhiễm không khí chưa từng có ở thủ đô Vientiane và nhiều khu vực khác của Lào khiến nồng độ bụi mịn trong không khí vượt mức nguy hiểm đối với sức khỏe con người, buộc các cơ quan chức năng phải khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang khi ra ngoài./.