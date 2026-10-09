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Ô nhiễm không khí: Singapore lập đỉnh năm 2026, Malaysia đóng cửa loạt trường học

Thứ Sáu, 17:37, 09/10/2026
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VOV.VN - Tình trạng ô nhiễm không khí tại Singapore tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, với chỉ số ô nhiễm ở khu vực trung tâm lên mức cao nhất từ đầu năm 2026. Trong khi đó, Malaysia ghi nhận 37 khu vực có chất lượng không khí ở mức không tốt cho sức khỏe.

 

Tại Singapore, chất lượng không khí tiếp tục xấu đi trong sáng 9/10, đặc biệt tại khu vực trung tâm. Theo số liệu quan trắc lúc 11h00, chỉ số tiêu chuẩn ô nhiễm không khí (PSI) trung bình trong 24 giờ tại khu vực này ở mức 177 - mức cao nhất kể từ đầu năm 2026, vượt mức 167 được ghi nhận ngày 29/9.

O nhiem khong khi singapore lap dinh nam 2026, malaysia dong cua loat truong hoc hinh anh 1
Ô nhiễm không khí tại Malaysia. Nguồn: Bernama

Cùng thời điểm, chỉ số PSI tại các khu vực phía Bắc, Nam, Đông và Tây Singapore lần lượt ở mức 119, 157, 151 và 168. Theo hệ thống đánh giá chất lượng không khí của Singapore, chỉ số PSI từ 101 đến 200 phản ánh chất lượng không khí ở mức không tốt cho sức khỏe.

Đáng chú ý, nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình trong một giờ tại khu vực trung tâm Singapore tăng lên 152 µg/m³, thuộc mức ô nhiễm cao. Các khu vực khác cũng ghi nhận nồng độ bụi mịn gia tăng, trong đó phía Đông ở ngưỡng 138 µg/m³ và phía Tây là 116 µg/m³. Trước tình hình này, Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore (NEA) khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là những người thuộc nhóm nguy cơ cao.   

Trong khi đó, tình trạng ô nhiễm khói mù cũng đang gây ảnh hưởng trên diện rộng tại Malaysia. Tính đến 9h30 ngày hôm nay (9/10), nước này ghi nhận 37 khu vực có chỉ số ô nhiễm không khí (API) ở mức không tốt cho sức khỏe. Trong đó, thành phố Seremban thuộc bang Negeri Sembilan có mức ô nhiễm cao nhất cả nước, với chỉ số API ở mức 186. Tại thủ đô Kuala Lumpur, hai khu vực Batu Muda và Cheras lần lượt ghi nhận chỉ số API là 171 và 170.

Trước diễn biến ô nhiễm gia tăng, Bộ Giáo dục Malaysia đã quyết định đóng cửa toàn bộ trường học tại 4 bang Johor, Melaka, Negeri Sembilan và Selangor, cùng hai vùng lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur và Putrajaya, cũng như huyện Rompin thuộc bang Pahang trong ngày 09/10. Các trường học thuộc diện đóng cửa được yêu cầu chuyển sang hình thức giảng dạy và học tập tại nhà, bảo đảm chương trình giáo dục không bị gián đoạn. 

Bộ trưởng Giáo dục Malaysia Fadhlina Sidek cho biết đã yêu cầu các cơ quan giáo dục địa phương theo dõi chặt chẽ tình trạng ô nhiễm không khí, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó cần thiết. Bà nhấn mạnh sức khỏe và an toàn của học sinh, giáo viên cùng nhân viên nhà trường luôn là ưu tiên hàng đầu.

PV/VOV-Bangkok
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