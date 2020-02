Olympic Tokyo 2020 chưa bị ảnh hưởng do virus corona

Phát biểu tại cuộc họp của Hạ viện ngày hôm nay (6/1), Thủ tướng Shinzo Abe cho rằng dịch viêm phổi do virus corona chủng mới phát sinh từ Trung Quốc chưa có ảnh hưởng tới việc tổ chức Olympic Tokyo 2020 dự kiến tổ chức vào tháng 7 tới. Hiện tại, sau tuyên bố về tình trạng khẩn cấp toàn cầu bởi dịch bệnh này của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì một cuộc họp hay thảo luận giữa Ủy ban Tổ chức Olympic và Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) liên quan đến Thế vận hội chưa từng được diễn ra.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Reuters

Liên quan đến ảnh hưởng của bệnh dịch đối với nền kinh tế Nhật Bản, Ông Abe cho rằng hiện tại ở nhiều khu vực của Trung Quốc đang đưa ra nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh như hạn chế đi lại và cho nghỉ làm, nghỉ học… trong trường hợp kéo dài có thể cũng có những ảnh hưởng tới xuất khẩu và hoạt động sản xuất của các công ty Nhật Bản. Nhật Bản sẽ theo dõi chặt chẽ và có những biện pháp đối ứng.

Trong khi đó, trong ngày hôm nay, lãnh đạo của đảng Tự do Dân chủ, Công Minh đã đề xuất những biện pháp khẩn cấp phòng chống sự lây lan của dịch viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra. Các đảng đều bày tỏ sự quyết tâm làm sao không để có người dân Nhật Bản nào phải chết do dịch bệnh.

Thủ tướng Abe khẳng định rằng việc làm tối ưu tiên của chính phủ là bảo vệ tính mệnh và sức khỏe của người dân.

Trong khi đó, Cơ quan y tế Nhật Bản cho biết có thêm 10 người trên du thuyền neo ở Yokohama gần Tokyo có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới vào ngày hôm qua, khiến tổng số ca nhiễm trên du thuyền hiện tăng lên thành 20 người.

Khoảng 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn trên du thuyền Diamond Princess được kiểm dịch y tế sau khi một khách người Hong Kong được phát hiện nhiễm virus ngay sau khi về đến Hong Kong.

Cơ quan y tế đã xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của 120 người có triệu chứng như sốt và ho, và 153 người có tiếp xúc gần với người có những triệu chứng này.

10 trường hợp mới được xác nhận sẽ được chuyển đến các cơ sở y tế trong tỉnh Kanagawa.

Hành khách và thủy thủ còn lại phải ở trên du thuyền ít nhất 2 tuần trong khi cơ quan y tế tiếp tục kiểm tra và xét nghiệm./.