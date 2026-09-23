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Oman và Iraq cấm bay với Iran, Italy hối thúc mở lại eo Hormuz

Thứ Tư, 06:41, 23/09/2026
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VOV.VN - Truyền thông Iran hôm 22/9 xác nhận 2 quốc gia trong khu vực đã thực hiện lệnh cấm bay với các hãng hàng không Iran.

Trong khi đó tại Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Iran và Ngoại trưởng Italy đã có cuộc trao đổi trực tiếp, thảo luận biện pháp mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới đang bị Tehran phong tỏa.

oman va iraq cam bay voi iran, italy hoi thuc mo lai eo hormuz hinh anh 1
Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Theo các nguồn tin chính thức của Iran, giới chức Iraq và Oman đã thông báo không tiếp nhận các chuyến bay của Iran đến 2 sân bay quốc tế Baghdad và Muscat từ hôm nay (23/9). Tuy nhiên, các đường bay quốc tế không khác, trong đó có điểm đến Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn diễn ra bình thường. Hiện tại, giới chức Iran đang thảo luận với giới chức Iraq về việc chuyển đường bay từ Baghdad đến thành phố Najaf - một trong những điểm đến chính của người hành hương Iran. Tương tự, các cuộc thảo luận với giới chức Oman, cũng đang được tiến hành.

Bộ Tài chính Mỹ hôm 21/9 thông báo các chuyến bay của Iran sẽ không thể hạ cánh xuống các sân bay bên ngoài lãnh thổ Iran kể từ ngày 23/9. Theo đó, toàn bộ các hãng hàng không của Iran sẽ bị từ chối trên phạm vi toàn thế giới. Ông Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định đây là một phần trong chiến dịch trừng phạt chưa từng có mà Washington áp đặt với Tehran.  

Về vấn đề eo biển Hormuz – điểm nghẽn lớn nhất trong tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran thời gian qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani, hôm qua đã có cuộc thảo luận liên quan về nội dung này, bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. Viết trên mạng xã hội X tối 22/9, Ngoại trưởng Italy Tajani cho rằng Mỹ và Iran vẫn có thể triển khai Bản ghi nhớ Islamabad đạt được hồi tháng 6 về mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột. Ông Tajani khẳng định Italy sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực phục vụ hướng đi này.  

Iran phong tỏa eo biển Hormuz từ cuối tháng 2/2026, nhằm đáp trả chiến dịch tấn công quân sự của Mỹ và Israel vào nước này. Người phát ngôn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Mohebi tối qua một lần nữa khẳng định eo Hormuz sẽ không được mở lại, trừ phi Mỹ thay đổi cách tiếp cận cuộc chiến, bao gồm khôi phục thỏa thuận tháng 6 và từ bỏ hành động thù địch chống Iran.

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Siết Hormuz bằng “vùng cấm”, Iran đối mặt thách thức pháp lý

VOV.VN - Iran đang chuẩn bị áp đặt thêm một lớp hạn chế quanh một trong những tuyến hàng hải năng lượng quan trọng nhất thế giới gần eo biển Hormuz giữa bối cảnh các cuộc tấn công cuối tuần qua đưa hoạt động vận tải thương mại vào vòng xoáy đối đầu giữa Tehran và Washington.

Bá Thi/VOV-Cairo
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