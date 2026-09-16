Iran và Oman bất ngờ chốt kế hoạch mở lại eo biển Hormuz

Đây là thông tin do Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra trong cuộc gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Ali Saeedi

Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Araghchi cho biết Iran tin rằng biên bản ghi nhớ giữa nước này và Mỹ vẫn còn hiệu lực. “Phía Iran tin rằng biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran vẫn còn hiệu lực. Iran đã thống nhất với Oman về kế hoạch mở lại Eo biển Hormuz và cho rằng phía Mỹ cần thực hiện nghiêm túc mọi cam kết đã đưa ra”.

Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và Oman, nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Arab, là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Mỗi ngày có một lượng lớn tàu chở dầu và khí tự nhiên hóa lỏng đi qua tuyến hàng hải này để vận chuyển năng lượng từ khu vực Trung Đông tới các thị trường châu Á và những khu vực khác.

Do vị trí địa lý đặc biệt, bất kỳ sự gián đoạn nào tại Hormuz đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận tải biển, thời gian hành trình và chi phí vận chuyển. Iran nhiều lần khẳng định Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải quốc tế, đồng thời cho rằng hoạt động qua lại tại đây cần tuân thủ các quy định và cam kết liên quan. Oman, quốc gia kiểm soát phần lãnh hải nằm ở phía nam eo biển, từ lâu đóng vai trò trung gian trong các cuộc tiếp xúc giữa Iran và các nước phương Tây. Trong những giai đoạn căng thẳng tại Trung Đông, Oman cũng từng tham gia các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm nguy cơ đối đầu và duy trì hoạt động hàng hải.

Việc Iran và Oman thống nhất một kế hoạch mở lại Hormuz, nếu được triển khai, có thể tạo điều kiện cho hoạt động vận tải biển qua khu vực trở lại bình thường.

Tuy nhiên, tuyên bố của ông Araghchi cho thấy việc thực hiện kế hoạch còn gắn với các cam kết trong biên bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ. Vì vậy, tiến độ mở lại tuyến hàng hải này sẽ phụ thuộc vào việc các bên thực hiện những thỏa thuận đã đạt được cũng như diễn biến quan hệ Mỹ - Iran trong thời gian tới.