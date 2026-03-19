  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Anutin Charnvirakul tái đắc cử Thủ tướng Thái Lan

Thứ Năm, 15:24, 19/03/2026
VOV.VN - Chiều 19/3, Hạ viện Thái Lan đã chính thức bầu ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Tự hào Thái (Bhumjaithai), tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thủ tướng chính phủ.

Với tổng cộng 293/499 phiếu ủng hộ của các hạ nghị sĩ, ông Anutin Charnvirakul đã vượt ngưỡng quá bán cần thiết để trở thành người đứng đầu chính phủ mới tại Thái Lan. Phát biểu tại Hạ viện, ông Anutin cam kết làm việc với tất cả các đảng phái vì lợi ích quốc gia, đồng thời cam kết điều hành đất nước trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc Hiến pháp và ưu tiên phúc lợi của người dân.     

Anutin Charnvirakul phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử của đảng Tự hào Thái. 

Theo quy trình, sau phiên họp Hạ viện hôm nay, Chủ tịch Hạ viện sẽ đệ trình kết quả bầu Thủ tướng lên Nhà Vua Maha Vajiralongkorn để xem xét ban hành sắc lệnh bổ nhiệm chính thức. Tiếp đó, tân Thủ tướng sẽ đề xuất danh sách Nội các mới và danh sách này cũng sẽ cần phải được Nhà Vua phê chuẩn trước khi Chính phủ tiến hành lễ tuyên thệ nhậm chức. Đây là bước pháp lý cuối cùng để chính phủ mới chính thức đi vào hoạt động.

Ông Anutin Charnvirakul là một chính trị gia kỳ cựu của Thái Lan. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Y tế Công cộng (2019 - 2023) và Bộ trưởng Nội vụ (2023 - 2025) trước khi trở thành Thủ tướng trong năm 2025, theo thỏa thuận giữa đảng Tự hào Thái và đảng Nhân dân.

Trong thời gian ngắn đảm nhiệm vị trí Thủ tướng trong năm 2025, chính phủ do ông Anutin Charnvirakul đứng đầu đã triển khai hàng loạt các chính sách kích thích tăng trưởng kinh tế - xã hội. Nổi bật trong số đó là chương trình trợ giá tiêu dùng “Hãy cùng chia đôi” (Khon La Khrueng). Theo đó, chính phủ có thể hỗ trợ lên tới 60% các khoản chi mua sắm của người dân. Thời gian gần đây, khi đảm nhiệm vai trò Thủ tướng lâm thời trong giai đoạn chuyển tiếp, chờ thành lập chính phủ mới, ông tiếp tục ghi dấu ấn với các chính sách, biện pháp ứng phó với tác động từ cuộc xung đột Trung Đông, nhất là trong đảm bảo an ninh năng lượng và bình ổn giá cả hàng hóa.   

Vào cuối tháng 2/2026, một số trung tâm nghiên cứu trực thuộc các ngân hàng lớn của Thái Lan đã nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của nước này, từ mức 1,5% - 1,6%, lên khoảng 1,8% - 2,1%, chủ yếu nhờ kỳ vọng vào các chính sách hiện hành sẽ được tiếp nối ổn định dưới liên minh chính phủ mới do ông Anutin Charnvirakul đứng đầu.

PV/VOV-Bangkok
Tin liên quan

Thái Lan gỡ khó cho ngành du lịch khi xung đột gia tăng tại Trung Đông
Thái Lan gỡ khó cho ngành du lịch khi xung đột gia tăng tại Trung Đông

VOV.VN - Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) đang lên kế hoạch cho các biện pháp kích thích du lịch mới, nhằm giảm thiểu tác động của xung đột Trung Đông đến ngành du lịch nước này.

Thái Lan gỡ khó cho ngành du lịch khi xung đột gia tăng tại Trung Đông

Thái Lan gỡ khó cho ngành du lịch khi xung đột gia tăng tại Trung Đông

VOV.VN - Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) đang lên kế hoạch cho các biện pháp kích thích du lịch mới, nhằm giảm thiểu tác động của xung đột Trung Đông đến ngành du lịch nước này.

Thái Lan lên phương án mua dầu Nga và chuẩn bị tăng giá nhiên liệu trong nước
Thái Lan lên phương án mua dầu Nga và chuẩn bị tăng giá nhiên liệu trong nước

VOV.VN - Trong nỗ lực đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trước những biến động địa chính trị toàn cầu, Chính phủ Thái Lan vừa công bố kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung dầu thô, đồng thời đưa ra cảnh báo về việc điều chỉnh giá xăng dầu sau khi lệnh áp trần giá diesel kết thúc vào thứ Hai ngày 16/3 tới.

Thái Lan lên phương án mua dầu Nga và chuẩn bị tăng giá nhiên liệu trong nước

Thái Lan lên phương án mua dầu Nga và chuẩn bị tăng giá nhiên liệu trong nước

VOV.VN - Trong nỗ lực đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trước những biến động địa chính trị toàn cầu, Chính phủ Thái Lan vừa công bố kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung dầu thô, đồng thời đưa ra cảnh báo về việc điều chỉnh giá xăng dầu sau khi lệnh áp trần giá diesel kết thúc vào thứ Hai ngày 16/3 tới.

Gần 500 trường học ở Thái Lan cấm học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học
Gần 500 trường học ở Thái Lan cấm học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học

VOV.VN - Thống đốc Bangkok, ông Chadchart Sittipunt vừa chính thức công bố chiến dịch "Tắt điện thoại, Bật học tập" (Phone Off, Learning On), áp dụng cho toàn bộ 437 trường học thuộc Quản lý Đô thị Băng Cốc (BMA) kể từ ngày 18/5/2026.

Gần 500 trường học ở Thái Lan cấm học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học

Gần 500 trường học ở Thái Lan cấm học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học

VOV.VN - Thống đốc Bangkok, ông Chadchart Sittipunt vừa chính thức công bố chiến dịch "Tắt điện thoại, Bật học tập" (Phone Off, Learning On), áp dụng cho toàn bộ 437 trường học thuộc Quản lý Đô thị Băng Cốc (BMA) kể từ ngày 18/5/2026.

