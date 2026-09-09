Ông Đổng Kiến Hoa - Cựu Trưởng đặc khu Hồng Kông đầu tiên từ trần ở tuổi 89

Thông báo của văn phòng ông Đổng Kiến Hoa được đưa ra vào rạng sáng 9/9 cho biết, ông qua đời tại Bệnh viện Dưỡng Hòa Hong Kong, với sự tiễn đưa của những người thân trong gia đình. Ông là người đứng đầu chính quyền Hong Kong trong giai đoạn đặc khu này trở về với Trung Quốc năm 1997.

Ông Đổng Kiến Hoa. Ảnh: Reuters

"Ông Đổng Kiến Hoa đã dành trọn cuộc đời với cam kết kiên định phụng sự đất nước và Đặc khu hành chính Hong Kong. Những đóng góp của ông, được thực hiện với sự chính trực, lòng nhân ái và phẩm giá cao quý, sẽ luôn được ghi nhớ", thông báo nêu rõ.

Ông Đổng Kiến Hoa quê ở Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Ông sinh ra tại Thượng Hải vào tháng 5/1937. Năm 1947, ông cùng gia đình chuyển đến Hong Kong. Sau đó, ông theo học tại Đại học Liverpool ở Anh trước khi trở về Hong Kong năm, 1969 để tham gia công việc kinh doanh vận tải biển của gia đình.

Ngày 11/12/1996, ông Đổng Kiến Hoa giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Trưởng đặc khu Hong Kong đầu tiên. Sau đó, ông được chính phủ Trung Quốc chính thức bổ nhiệm và nhậm chức ngày 1/7/1997. Nhiệm kỳ của ông diễn ra trong thời kỳ nhiều biến động, với cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998, quá trình tái cơ cấu kinh tế và dịch SARS năm 2003.

Năm 2019, ông Đổng Kiến Hoa được trao một danh hiệu vinh dự cấp quốc gia của Trung Quốc nhằm ghi nhận những đóng góp trong việc thực hiện chính sách "một quốc gia, hai chế độ" và quá trình Hong Kong trở về với Trung Quốc. Trước đó, năm 2006, ông được chính quyền Hong Kong trao Huân chương Đại Tử Kinh (Grand Bauhinia Medal), phần thưởng cao quý nhất của đặc khu.