Hong Kong (Trung Quốc) kích hoạt ứng phó khẩn cấp trước dịch Ebola

Tính đến thời điểm hiện tại, Hong Kong chưa xác nhận trường hợp nhiễm Ebola nào. Tác động tức thời của Ebola đối với sức khỏe người dân Hong Kong cũng được đánh giá là ở mức thấp. Tuy nhiên, chính quyền đặc khu này vẫn thực hiện một loạt các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát để ngăn chặn nghiêm ngặt dịch bệnh xâm nhập.

Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe (CHP) Hong Kong cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao những diễn biến mới nhất ở nước ngoài và các khuyến nghị mới nhất của WHO, đồng thời thực hiện các biện pháp theo dõi và kiểm soát thích hợp dựa trên đánh giá rủi ro để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và người dân.

Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe (CHP) thuộc Sở Y tế Hong Kong tăng cường sàng lọc sức khỏe cho hành khách đến từ châu Phi tại Sân bay Quốc tế Hong Kong.

CHP cho biết, chính quyền sẽ tăng cường sàng lọc sức khỏe hành khách đến từ châu Phi tại sân bay; các trường hợp nghi ngờ sẽ được chuyển ngay đến các bệnh viện công để cách ly và điều trị cho đến khi xét nghiệm mẫu cho kết quả âm tính với virus.

Cơ quan này cũng sẽ tăng cường nâng cao nhận thức cộng đồng và giáo dục sức khỏe về Ebola tại tất cả các điểm nhập cảnh, bao gồm nhắc nhở du khách thông qua phát thanh và áp phích, cung cấp cho Cơ quan Quản lý Sân bay và các hãng hàng không địa phương thông tin mới nhất về virus, gửi thư cho các bác sĩ và bệnh viện ở Hong Kong nhắc nhở họ về tình hình dịch bệnh.

Tiến sĩ Tăng Kỳ Ân, đồng Chủ tịch Ủy ban Tư vấn về Bệnh truyền nhiễm của Hiệp hội Y khoa Hong Kong, phát biểu trên một chương trình phát thanh ngày 18/5 cho biết, đợt bùng phát Ebola hiện nay do Bundibugyo - một chủng virus hiếm gặp gây ra. Hiện tại, chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu hiệu quả. Các triệu chứng ban đầu bao gồm sốt và đau nhức cơ bắp, tương tự như cảm lạnh, nhưng tình trạng có thể nhanh chóng xấu đi ở giai đoạn sau, với tỷ lệ tử vong trung bình là 50%.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, virus Ebola không lây truyền qua giọt bắn hoặc không khí như các virus đường hô hấp thông thường. Virus lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với máu và dịch cơ thể của người mắc bệnh.

Trước diễn biến dịch bệnh, Bộ Y tế Việt Nam cũng cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình, thường xuyên cập nhật thông tin, tăng cường giám sát tại các cơ sở khám chữa bệnh và kiểm dịch y tế tại cửa khẩu nhằm kịp thời phát hiện nguy cơ xâm nhập.