中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài PT-TH Hong Kong (Trung Quốc)

Thứ Sáu, 14:31, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 10/4, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Ngô Minh Hiển đã tiếp đoàn Đài PT-TH Hong Kong (Trung Quốc) do bà Quan Uyển Nghi, Giám đốc Đài làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển giới thiệu khái quát về quá trình xây dựng và phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), đặc biệt VOV là cơ quan phát thanh quốc gia, trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ ngày 1/4/2026 và là một trong 6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Ông Ngô Minh Hiển đánh giá cao mối quan hệ hợp tác báo chí giữa hai quốc gia, đặc biệt là giữa VOV và các đối tác truyền thông Trung Quốc, trong đó có Đài PT-TH Hong Kong.

Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tiếp đoàn Đài Phát thanh - Truyền hình Hong Kong (Trung Quốc)

Hiện nay, VOV vận hành 8 kênh phát thanh quốc gia, hai báo điện tử cùng nhiều nền tảng số. Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, VOV đang đẩy mạnh sản xuất podcast và các nội dung số nhằm tiếp cận hiệu quả hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Đánh giá cao những thành tựu của Đài PT-TH Hong Kong, đặc biệt là các giải thưởng trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, ông Ngô Minh Hiển bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ tăng cường phối hợp sản xuất các chương trình mang hơi thở cuộc sống, góp phần quảng bá giá trị văn hóa, kinh tế của Việt Nam và Hong Kong tới bạn bè quốc tế.

Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển phát biểu tại buổi làm việc

“Chúng tôi luôn coi Đài PT-TH Hong Kong là một đối tác lớn. Chúng tôi cũng đã học hỏi được rất nhiều từ kinh nghiệm của các bạn thông qua các cuộc thi của ABU. Chúng tôi rất mong muốn hợp tác với các đối tác quốc tế như Đài PT-TH Hong Kong để sản xuất những sản phẩm báo chí đa dạng, đáp ứng được hơi thở của cuộc sống hiện đại”, Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển nhấn mạnh.

Chia sẻ tại buổi làm việc, bà Quan Uyển Nghi, Giám đốc Đài PT-TH Hong Kong cho biết, Đài PT-TH Hong Kong là đài công lập quan trọng tại Hong Kong, bắt đầu phát thanh từ năm 1928 và phát triển truyền hình từ thập niên 1970. Nhiệm vụ của Đài là cung cấp thông tin, giáo dục và giải trí đến người dân thông qua phát thanh, truyền hình và truyền thông mới.

Bà Quan Uyển Nghi - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Hong Kong

Lãnh đạo Đài PT-TH Hong Kong đề xuất hai bên tăng cường trao đổi tin tức thời sự, đặc biệt là các sự kiện lớn; xây dựng các chuyên mục định kỳ giới thiệu về tình hình mỗi bên; đồng thời hợp tác sản xuất chương trình bằng nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Trung Quốc nhằm mở rộng khả năng tiếp cận khán giả.

“Một trong những chiến lược trong tương lai là chúng tôi rất muốn hợp tác với các cơ quan truyền thông nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực phát thanh, trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam để trao đổi các chương trình về văn hóa, đời sống, âm nhạc với Việt Nam nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai bên. Chúng tôi cũng đánh giá cao sự hợp tác về tin tức thời sự. Thông qua các kênh của nhau, chúng ta có thể quảng bá hình ảnh của hai bên tốt hơn”, bà Quan Uyển Nghi nói.

Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài PT-TH Hong Kong ký kết thỏa thuận hợp tác

Nhân dịp này, Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển và Giám đốc Đài PT-TH Hong Kong Quan Uyển Nghi đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa VOV và Đài PT-TH Hong Kong. Việc ký thỏa thuận hợp tác nhằm tạo khung pháp lý để hai Đài tăng cường các hoạt động hợp tác truyền thông trong thời gian tới. Sau lễ ký kết, Đoàn đại biểu Đài PT-TH Hong Kong đã đi thăm Ban VOV Giao thông Quốc gia.

Giang Bùi - Đồng Toàn/VOV.VN
Tag: VOV Đài tiếng nói Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Giám đốc VOV kiểm tra công tác chuẩn bị LHPT toàn quốc lần thứ XVII

VOV.VN - Sáng 7/4, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII năm 2026 tại Quảng Ninh.

VOV Đông Bắc nhận 3 bằng khen dịp cao điểm tuyên truyền 85 năm Bác Hồ về nước
VOV.VN - Ngày 30/3, UBND tỉnh Cao Bằng sơ kết thực hiện Đề án tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941–28/1/2026). VOV Đông Bắc vinh dự nhận 3 Bằng khen trong đợt cao điểm tuyên truyền này.

VOV đang định vị là một trục tin cậy, từ "một làn sóng" sang "một hệ sinh thái"
VOV.VN - Chủ trương chuyển VOV, TTXVN và VTV về trực thuộc Trung ương Đảng được đánh giá sẽ tăng cường lãnh đạo, khẳng định vai trò cơ quan báo chí chủ lực. Trong đó, phát thanh tiếp tục phát huy giá trị tin cậy và thích ứng mạnh mẽ với môi trường số.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục