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Ông Kim Jong Un khẳng định tính chiến lược của quan hệ Triều Tiên - Trung Quốc

Thứ Sáu, 09:23, 17/07/2026
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VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm qua (16/7) đã có cuộc gặp Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh tại Bình Nhưỡng. Tại đây, ông đã khẳng định tính chiến lược của quan hệ hai nước qua Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác và tương trợ Triều Tiên - Trung Quốc.

Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm của Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Trung Quốc do ông Vương Hộ Ninh dẫn đầu đến Bình Nhưỡng từ ngày 15/7 theo lời mời của phía Triều Tiên.

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Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. Ảnh: KCNA.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/7 cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đánh giá cao việc Tổng bí thư Tập Cận Bình cử phái đoàn cấp cao sang thăm Triều Tiên, cho rằng đây là biểu hiện của ý chí kiên định trong việc coi trọng quan hệ Triều Tiên - Trung Quốc và thực hiện các thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh mới đây tại Bình Nhưỡng.

Ông nhấn mạnh, Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác và tương trợ giữa Triều Tiên và Trung Quốc là hiệp ước xác định tính chất chiến lược và vạch ra phương hướng chiến lược trong quan hệ song phương, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích cơ bản của hai nước, cũng như đảm bảo hòa bình, an ninh khu vực và toàn cầu.

Ông tái khẳng định chính sách kiên định của Đảng Lao động Triều Tiên và chính phủ Triều Tiên trong việc thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai bên trên tinh thần của hiệp ước, phù hợp với yêu cầu của thời đại và nguyện vọng của người dân.

Về phần mình, ông Vương Hộ Ninh cho biết, Bắc Kinh sẽ thực hiện đầy đủ các thỏa thuận mà lãnh đạo hai bên đã đạt được, nhằm tăng cường tin cậy chính trị và đoàn kết, mở rộng phối hợp và hợp tác song phương.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn Tân Hoa, ngày 16/7, ông Vương Hộ Ninh đã cùng Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae Song dự buổi chiêu đãi kỷ niệm 65 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác và tương trợ Trung Quốc - Triều Tiên.

Phát biểu tại đây, ông nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Triều Tiên thực hiện các đồng thuận quan trọng đạt được giữa hai tổng bí thư, lấy dịp kỷ niệm ký hiệp ước làm cơ hội để phát huy truyền thống tốt đẹp, nắm vững định hướng quan hệ Trung-Triều, làm sâu sắc hơn giao lưu và học hỏi lẫn nhau, không ngừng tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, chung tay thúc đẩy hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.

Đây là cuộc trao đổi cấp cao mới nhất giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng sau chuyến thăm Triều Tiên hồi tháng 6 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chuyến thăm của ông Vương Hộ Ninh diễn ra chỉ ít ngày sau khi Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae Song tới Trung Quốc dự các hoạt động kỷ niệm 65 năm ký hiệp ước, đồng thời hội kiến Chủ tịch Tập Cận Bình và các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc.

Trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục có nhiều biến động, việc hai bên liên tiếp trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao cho thấy nỗ lực của Bình Nhưỡng và Bắc Kinh trong việc củng cố quan hệ truyền thống và thúc đẩy hợp tác song phương.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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