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Lãnh đạo Trung Quốc - Triều Tiên nhấn mạnh củng cố quan hệ trong bối cảnh mới

Thứ Bảy, 11:14, 11/07/2026
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VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Trung - Triều, ngày 11/7, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi điện mừng, khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao chiến lược mới.

Trong điện mừng, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác Triều - Trung là lựa chọn chiến lược và tài sản quý báu chung của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Ông cho rằng quan hệ song phương hiện đã được nâng lên tầm cao chiến lược mới, đóng góp quan trọng vào việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mỗi nước, cũng như duy trì hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.

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Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II tại Bắc Kinh, Trung Quốc tháng 9/2025 (Nguồn: KCNA)

Ông Kim Jong-un bày tỏ sẵn sàng cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục phát huy truyền thống hữu nghị lâu đời, đưa quan hệ hai nước phát triển thành hình mẫu quan hệ chiến lược vững chắc giữa các quốc gia xã hội chủ nghĩa.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động sâu sắc, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường trao đổi chiến lược với Triều Tiên, định hướng phát triển quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực đạt nhiều kết quả thiết thực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình và phát triển khu vực.

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh, bất kể tình hình quốc tế thay đổi ra sao, lập trường coi trọng tình hữu nghị truyền thống Trung - Triều của Đảng và Chính phủ Trung Quốc sẽ không thay đổi; đồng thời tái khẳng định ủng hộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Triều Tiên và quyết tâm bảo vệ lợi ích chung, môi trường chiến lược thuận lợi của hai nước.

Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Trung - Triều được ký năm 1961, trong đó có điều khoản hỗ trợ quân sự khi một bên bị tấn công. Đây hiện là hiệp ước mang tính chất phòng thủ quân sự duy nhất của Trung Quốc với nước ngoài vẫn còn hiệu lực.

Trước đó, ngày 10/7, Thủ tướng Nội các Triều Tiên Pak Thae-song đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 3 ngày và dự lễ kỷ niệm 65 năm ký kết hiệp ước.

Thời gian gần đây, quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên ghi nhận nhiều hoạt động trao đổi cấp cao. Tháng 9/2025, ông Kim Jong-un thăm Trung Quốc và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngay sau đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã thăm Bình Nhưỡng. Tháng 6 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Triều Tiên sau 7 năm, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế - thương mại, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, y tế và giao lưu nhân dân.

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Trung Quốc - Triều Tiên nhấn mạnh tương trợ chiến lược

VOV.VN - Chiều 10/7 tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Thủ tướng Nội các Triều Tiên Pak Thae-song đang thăm chính thức Trung Quốc. Cuộc gặp diễn ra sau chuyến thăm cấp Nhà nước của ông Tập Cận Bình tới Triều Tiên tháng trước, tiếp tục khẳng định đà giao lưu cấp cao giữa 2 nước.

Trung Kiên/VOV-Bắc KInh
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