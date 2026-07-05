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Ông Medvedev: Eo biển Hormuz là vũ khí mạnh như “vũ khí hạt nhân” của Iran

Chủ Nhật, 05:34, 05/07/2026
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VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định eo biển Hormuz là "vũ khí" chiến lược có sức răn đe tương đương vũ khí hạt nhân của Iran. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh an ninh tại tuyến hàng hải trọng yếu này tiếp tục là điểm nóng trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Trong một video đăng tải trên mạng xã hội MAX của Nga, ông Medvedev nói: “Thay vì vũ khí hạt nhân thực sự, Iran lại đang sở hữu một loại vũ khí khác không kém phần mạnh mẽ so với vũ khí hạt nhân, đó là eo biển Hormuz. Eo biển này ở tình trạng quốc tế phức tạp, được định hởi bởi sự hiện diện của Iran ở một bên và Oman ở một bên, cũng như các quy định cụ thể về việc đi lại qua eo biển. Tuy nhiên, bằng cách chặn đứng giao thông, Iran chắc chắn đã thể hiện sức mạnh của mình trong vấn đề eo biển Hormuz”.

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Tàu qua eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga, Iran còn nhiều “vũ khí” khác trong tay như eo biển Bab el-Mendeb – vốn giữ vai trò trọng yếu đối với dòng chảy thương mại Á – Âu. Trong trường hợp xảy ra xung đột, eo biển này cũng có thể bị phong tỏa, tạo ra tình huống định trệ tất cả các chuyến tàu vận chuyển dầu và các hình thức vận tải hàng hải khác ở khu vực.

Phát biểu của Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga diễn ra khi cơ chế đảm bảo an ninh eo biển Hormuz đang là một “điểm nghẽn” trong đàm phán Mỹ - Iran.

 Ngày 4/7, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tái khẳng định Iran không muốn các thế lực bên ngoài khu vực can dự vào những vấn đề liên quan eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo về bất kỳ động thái quân sự nào ở tuyến hàng hải chiến lược này.

Quan hệ Nga – Iran đang được thắt chặt hơn trong những năm gần đây. Ông Medvedev hiện có mặt ở Iran với tư cách “Đặc phái viên" của Tổng thống V.Putin để dự lễ tang cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.

Võ Giang/VOV1
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