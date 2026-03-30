Ông Min Aung Hlaing rời cương vị Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar

Ông Min Aung Hlaing đã chính thức bàn giao chức vụ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang cho ông Ye Win Oo, một sĩ quan kỳ cựu và từng giữ cương vị người đứng đầu Cơ quan tình báo Myanmar. Tại buổi lễ bàn giao, ông Min Aung Hlaing khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phục vụ lợi ích của người dân, quân đội và lợi ích quốc gia.

Thống tướng Min Aung Hlaing bàn giao cương vị Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang cho ông Ye Win Oo tại Naypyitaw, Myanmar. Nguồn: Reuters

Giới quan sát nhận định, theo Hiến pháp Myanmar, ứng viên Tổng thống không được là quân nhân tại ngũ hoặc đang nắm giữ các chức vụ trong cơ quan nhà nước tại thời điểm được đề cử. Do đó, việc ông Min Aung Hlaing rời cương vị Tổng tư lệnh được xem là bước đi mang tính thủ tục cần thiết để đáp ứng các điều kiện tham gia tiến trình này.

Cũng trong ngày 30/3, Hạ viện Myanmar đã đề cử hai ứng viên Phó Tổng thống, trong đó có ông Min Aung Hlaing. Thượng viện dự kiến sẽ đề cử thêm một ứng viên. Theo quy trình, Quốc hội lưỡng viện sẽ tiến hành bỏ phiếu lựa chọn một trong ba ứng viên giữ chức Tổng thống, hai người còn lại sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Tổng thống. Thời điểm bỏ phiếu hiện chưa được công bố.

Trước đó, Quốc hội Myanmar đã nhóm họp phiên đầu tiên kể từ năm 2021 để kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Thượng viện và Hạ viện. Với việc các đảng phái thân quân đội và đại diện quân đội nắm giữ hơn 80% số ghế tại Quốc hội, tiến trình lựa chọn lãnh đạo cấp cao được dự báo sẽ diễn ra theo hướng thuận lợi cho nhóm này, hướng tới việc hình thành bộ máy lãnh đạo mới trong thời gian tới.