Myanmar kiện toàn bộ máy lập pháp, chuẩn bị bầu Tổng thống vào cuối tháng 3/2026

Thứ Bảy, 19:02, 21/03/2026
VOV.VN - Chính trường Myanmar đang bước vào giai đoạn chuyển giao quan trọng với việc hoàn tất nhân sự lãnh đạo Quốc hội và chuẩn bị cho quy trình bầu chọn vị trí đứng đầu Chính phủ liên bang dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.

Theo thông báo từ tân Chủ tịch Thượng viện Aung Lin Dwe, Quốc hội Liên bang Myanmar sẽ tiến hành bầu chọn Tổng thống mới vào ngày 30/03 với quy trình bầu chọn được thực hiện chặt chẽ qua 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, ba khối chính tại nghị trường gồm Hạ viện, Thượng viện và khối đại diện quân đội mỗi bên sẽ đề cử một ứng viên cho vị trí Phó Tổng thống. Sau đó, toàn thể Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu để chọn ra một trong ba ứng viên này giữ chức vụ Tổng thống; hai người còn lại sẽ đảm nhiệm vai trò Phó Tổng thống.

myanmar kien toan bo may lap phap, chuan bi bau tong thong vao cuoi thang 3 2026 hinh anh 1
Poster cuộc tổng tuyển cử 3 giai đoạn vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026 tại Myanmar

Trước đó, Quốc hội Myanmar đã nhóm họp phiên đầu tiên kể từ năm 2021 để kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Theo Đài Phát thanh và Truyền hình Myanmar (MRTV), ông Khin Yi, Chủ tịch đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP), được bầu làm Chủ tịch Hạ viện. Ông Aung Lin Dwe, đại biểu USDP từ khu vực Mandalay, được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Thượng viện. Hiện Quốc hội Liên bang có tổng cộng 664 ghế, gồm 440 ghế tại Hạ viện và 224 ghế tại Thượng viện.

Song song với tiến trình lập pháp, cơ cấu lãnh đạo quân sự Myanmar cũng chuẩn bị bước vào giai đoạn chuyển giao. Thống tướng Min Aung Hlaing dự kiến sẽ rời vị trí Tổng tư lệnh quân đội vào cuối tháng 3, sau khi tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang vào ngày 27/3.

Những diễn biến này được giới quan sát đánh giá là cột mốc then chốt, mở đường cho việc hình thành một Chính phủ liên bang mới và xác lập lộ trình chính trị tiếp theo cho Myanmar trong nhiệm kỳ tới.

 

PV/VOV-Bangkok
Tin liên quan

Thái Lan - Myanmar tăng cường hợp tác quân sự, đảm bảo an ninh biên giới
VOV.VN - Tổng Tư lệnh quân đội Thái Lan Ukris Boontanondha hôm qua (18/3) đã có chuyến thăm Myanmar và hội đàm với Chủ tịch Ủy ban An ninh và Hòa bình Nhà nước Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing. Hai bên cam kết tăng cường hợp tác quân sự và phối hợp đảm bảo an ninh biên giới.

VOV.VN - Tổng Tư lệnh quân đội Thái Lan Ukris Boontanondha hôm qua (18/3) đã có chuyến thăm Myanmar và hội đàm với Chủ tịch Ủy ban An ninh và Hòa bình Nhà nước Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing. Hai bên cam kết tăng cường hợp tác quân sự và phối hợp đảm bảo an ninh biên giới.

Myanmar ân xá hơn 10.000 phạm nhân trước thềm chuyển giao chính quyền
VOV.VN - Truyền thông Nhà nước Myanmar ngày 2/3 thông tin, Thống tướng Min Aung Hlaing đã ký quyết định ân xá hơn 10.000 phạm nhân trong “Ngày Nông dân”.

VOV.VN - Truyền thông Nhà nước Myanmar ngày 2/3 thông tin, Thống tướng Min Aung Hlaing đã ký quyết định ân xá hơn 10.000 phạm nhân trong “Ngày Nông dân”.

Myanmar dự kiến hoàn tất chuyển giao chính phủ mới trong tháng 4/2026
VOV.VN - Truyền thông Nhà nước Myanmar ngày 25/2 thông báo một số mốc quan trọng trong lộ trình chuyển giao quyền lực cho chính phủ mới, với thời điểm dự kiến hoàn tất vào tháng 4/2026.

VOV.VN - Truyền thông Nhà nước Myanmar ngày 25/2 thông báo một số mốc quan trọng trong lộ trình chuyển giao quyền lực cho chính phủ mới, với thời điểm dự kiến hoàn tất vào tháng 4/2026.

