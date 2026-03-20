Nóng thế giới ngày 20/3: Xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang nguy hiểm

Ông Trump đe dọa phá hủy mỏ khí lớn nhất thế giới nếu Iran tiếp tục tấn công Qatar: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel sẽ không tiếp tục tấn công mỏ khí đốt chủ chốt South Pars của Iran, song cảnh báo nếu Tehran tiếp tục tấn công Qatar, Washington sẽ đáp trả và “phá hủy hoàn toàn” cơ sở này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi tại bàn theo dõi các hoạt động quân sự trong Chiến dịch Epic Fury chống lại Iran. Ảnh: Nhà Trắng.

Trong kịch bản đó, “dù có hay không có sự hỗ trợ hoặc đồng thuận của Israel, Mỹ sẽ phá hủy hoàn toàn mỏ khí đốt South Pars với mức độ sức mạnh mà Iran chưa từng chứng kiến”, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social tối 18/3, trong bối cảnh xung đột khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, đồng thời Iran tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào Qatar.

Mỹ cân nhắc tăng quân, chiến dịch tại Iran bước vào giai đoạn mới: Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông, trong bối cảnh quân đội Mỹ chuẩn bị cho các bước đi tiếp theo trong chiến dịch nhằm vào Iran.

Theo các nguồn tin, việc tăng quân có thể giúp Mỹ mở rộng các phương án quân sự tại Iran khi chiến sự đã bước sang tuần thứ ba kể từ khi chiến dịch Epic Fury được phát động vào ngày 28/2. Một trong những phương án trọng tâm là đảm bảo an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng huyết mạch của thế giới. Nhiệm vụ này chủ yếu dựa vào sức mạnh không quân và hải quân, song các nguồn tin cho biết cũng không loại trừ khả năng triển khai lực lượng bộ binh tới khu vực ven biển Iran nếu cần thiết.

Iran tập kích cơ sở năng lượng Qatar sau khi Qatar trục xuất tùy viên quân sự Iran: Qatar vừa cho biết, trung tâm năng lượng chính của nước này lại bị tên lửa Iran nhắm mục tiêu. Cuộc tấn công xảy ra sau khi Qatar trục xuất tùy viên quân sự và an ninh Iran.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào sáng sớm 19/3, Bộ Quốc phòng Qatar cho biết Iran đã tấn công Khu công nghiệp Ras Laffan bằng tên lửa đạn đạo - chỉ vài giờ sau một cuộc tấn công trước đó. Bộ phận cứu hộ của Bộ Nội vụ Qatar cũng cho hay, họ đang “xử lý một vụ cháy tại Khu công nghiệp Ras Laffan do Iran nhắm mục tiêu”.

Iran cảnh báo sẽ phá hủy ngành năng lượng vùng Vịnh nếu tiếp tục bị tấn công, trong khi Saudi Arabia tuyên bố “bảo lưu quyền tiến hành hành động quân sự” nhằm vào Iran.

Iran xác nhận Bộ trưởng Tình báo Esmaeil Khatib đã tử vong: Iran xác nhận Bộ trưởng Tình báo Esmaeil Khatib đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel.

Bộ trưởng Tình báo Esmaeil Khatib. Ảnh: Iranintl.

Truyền hình nhà nước Iran xác nhận Bộ trưởng Tình báo Esmaeil Khatib đã thiệt mạng, sau khi trở thành mục tiêu trong các cuộc không kích của Israel. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian gọi vụ việc là “một vụ ám sát bất công”.

Iran vẫn sở hữu kho tên lửa dồi dào, Israel tiếp tục tấn công Lebanon: Trái ngược với nhiều nhận định của truyền thông phương Tây từ nhiều ngày trước rằng Iran đã cạn kiệt kho tên lửa sau chiến dịch không kích liên tiếp của Mỹ và Israel, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đang cho thấy họ vẫn duy trì khả năng tấn công đáng kinh ngạc nhằm vào đối thủ.

Theo các nguồn tin chính thức của Israel, trong ngày 18/3, Iran đã phát động tổng cộng 11 cuộc tấn công tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel. Mỗi đợt tấn công gồm từ 1 đến vài quả tên lửa và khoảng một nửa số vũ khí của Iran là tên lửa mang đạn chùm. Các đòn tập kích của Iran gây thương vong nghiêm trọng với tổng cộng 6 người thiệt mạng, gồm 2 người Israel ở khu vực miền Trung và 4 người ở khu Bờ Tây. Nhiều công trình bị hư hại, trong đó có nhà ga tàu điện ngầm ở Tel Aviv. Sân bay quốc tế lớn nhất Israel là Ben Gurion cũng bị thiệt hại với ít nhất 3 máy bay tư nhân bị hư hỏng.

Thế giới đang trải quả cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất trong 40 năm: Ngày 18/3,Phát biểu tại Viện Quốc tế về Chính sách và Ngoại giao Năng lượng thuộc Học viện quan hệ Quốc tế Moscow, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nhận định, xung đột hiện nay tại Trung Đông đã gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất toàn cầu trong 40 năm, kéo theo sự đứt gãy vận tải hàng hóa và tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế thế giới.

Ý đồ của Israel và Mỹ khác nhau thế nào trong xung đột Iran? VOV.VN - Mỹ và Israel phối hợp cùng tấn công Iran. Nhưng khi cuộc chiến kéo dài sang tuần thứ 3, hai nước bộc lộ một số khác biệt trong cách nhìn nhận về tiến trình cuộc chiến.

Ba Lan công bố kế hoạch “khủng” để đảm bảo an ninh năng lượng: Ngày 18/3, Thủ tướng Donald Tusk cho biết, Ba Lan đặt mục tiêu đầu tư khoảng 235 tỷ euro vào lĩnh vực năng lượng trong thập kỷ tới. Đây là kế hoạch đầu tư quy mô lớn của Ba Lan nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trước các thách thức từ các cuộc xung đột trong khu vực và trên toàn cầu.

Phản ứng của Ấn Độ khi các nước láng giềng yêu cầu cung cấp nhiên liệu: Ấn Độ vẫn chưa thể đáp ứng các yêu cầu cung cấp nhiên liệu từ một số quốc gia láng giềng trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn do cuộc xung đột tại Trung Đông; đồng thời khẳng định, nhu cầu trong nước đang là ưu tiên hàng đầu.

Trong những ngày gần đây, phía Ấn Độ đã nhận được yêu cầu từ Bangladesh, Maldives và Sri Lanka về việc cung cấp nhiên liệu trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng do xung đột ở Trung Đông gây ra. Bangladesh và Sri Lanka đã thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng, như đóng cửa các trường học, phân phối nhiên liệu theo định mức và tuyên bố thêm một ngày nghỉ hàng tuần, trong khi chính quyền Maldives gần đây đã tăng mạnh giá xăng và dầu diesel.

Liên quan đến ứng phó với giá năng lượng tăng cao, chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu trợ giá nhiên liệu khẩn cấp, còn Mỹ tạm dỡ hạn chế vận chuyển dầu để hạ nhiệt giá năng lượng.

Ông Kent: Cố Lãnh tụ tối cao Ali Khanenei đã ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân VOV.VN - Theo cựu quan chức tình báo Mỹ Joe Kent, cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã giữ cho chương trình hạt nhân Iran ở mức độ ôn hòa và đã ngăn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.

Mỹ nới lỏng trừng phạt đối với Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela: Bộ Tài chính Mỹ hôm 18/3 cho biết đã ban hành giấy phép chung cho phép một số giao dịch liên quan đến Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela, đánh dấu bước điều chỉnh mới trong chính sách đối với quốc gia Nam Mỹ.

Động thái được xem là sự miễn trừ có điều kiện đối với các biện pháp trừng phạt được áp đặt từ năm 2019 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Các lệnh trừng phạt khi đó đã đóng băng tài sản của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela tại Mỹ và hạn chế các giao dịch quốc tế, khiến xuất khẩu dầu của Venezuela suy giảm đáng kể.

Ông Anutin Charnvirakul tái đắc cử Thủ tướng Thái Lan: Chiều 19/3, Hạ viện Thái Lan đã chính thức bầu ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Tự hào Thái (Bhumjaithai), tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thủ tướng chính phủ.

Với tổng cộng 293/499 phiếu ủng hộ của các hạ nghị sĩ, ông Anutin Charnvirakul đã vượt ngưỡng quá bán cần thiết để trở thành người đứng đầu chính phủ mới tại Thái Lan. Phát biểu tại Hạ viện, ông Anutin cam kết làm việc với tất cả các đảng phái vì lợi ích quốc gia, đồng thời cam kết điều hành đất nước trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc Hiến pháp và ưu tiên phúc lợi của người dân.