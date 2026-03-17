Tổng thống Mỹ Trump thất vọng về thái độ các đồng minh trong vấn đề Hormuz

Tổng thống Mỹ Trump cho biết Anh đã từ chối yêu cầu gửi chiến hạm đến khu vực Hormuz, và cho rằng lời đề nghị sau đó về việc gửi tàu sân bay đã quá muộn, theo Guardian. “Tôi nghĩ có thể họ sẽ tham gia”, ông nói. “Nhưng họ nên tham gia một cách nhiệt tình”.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP.

Phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người mà ông nói sẵn sàng giúp giải tỏa tắc nghẽn eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Marco Rubio dự kiến ​​sẽ công bố tên các quốc gia sẵn sàng hỗ trợ Mỹ.

Tại cùng cuộc họp báo đó, ông Trump nhắc lại lời kêu gọi các quốc gia khác giúp mở lại giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz, nói rằng một số quốc gia cho biết họ đang trên đường đến và một số khác thì “không mấy nhiệt tình” giúp đỡ.

Tổng thống Mỹ muốn các quốc gia giúp kiểm soát eo biển sau khi Iran đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bằng cách sử UAV, tên lửa và thủy lôi để đóng cửa hiệu quả hành lang biển này đối với các tàu chở dầu thường vận chuyển tới 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Ông Trump phát biểu: “Một số rất nhiệt tình về điều đó, và một số thì không. Một số là những quốc gia mà chúng ta đã giúp đỡ trong nhiều năm. Chúng ta đã bảo vệ họ khỏi các thế lực bên ngoài khủng khiếp, nhưng họ không mấy nhiệt tình. Và mức độ nhiệt tình rất quan trọng đối với tôi”.

Các đồng minh của Mỹ đã phản hồi bằng cách nói rằng “đây không phải là chiến tranh của NATO”, với việc EU khẳng định họ “không muốn” mở rộng nhiệm vụ hải quân của mình đến eo biển Hormuz.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz trước đó đã nói rằng cuộc chiến này “không phải là vấn đề của NATO”, trong khi NATO cho biết “các đồng minh đã tăng cường hỗ trợ an ninh bổ sung ở Địa Trung Hải”.

Thủ tướng Anh Keir Starmer trước đó đã phản đối lời kêu gọi của Trump về việc điều tàu chiến đến eo biển, nói rằng Anh “sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn” nhưng đang làm việc “với các đồng minh” về một kế hoạch để mở lại eo biển Hormuz.