  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tổng thống Mỹ Trump thất vọng về thái độ các đồng minh trong vấn đề Hormuz

Thứ Ba, 06:18, 17/03/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “không hài lòng” với Anh và “rất ngạc nhiên” trước phản ứng của nước này đối với vấn đề eo biểu Hormuz và cuộc chiến tranh Iran.

Tổng thống Mỹ Trump cho biết Anh đã từ chối yêu cầu gửi chiến hạm đến khu vực Hormuz, và cho rằng lời đề nghị sau đó về việc gửi tàu sân bay đã quá muộn, theo Guardian. “Tôi nghĩ có thể họ sẽ tham gia”, ông nói. “Nhưng họ nên tham gia một cách nhiệt tình”.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP.

Phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người mà ông nói sẵn sàng giúp giải tỏa tắc nghẽn eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Marco Rubio dự kiến ​​sẽ công bố tên các quốc gia sẵn sàng hỗ trợ Mỹ.

Tại cùng cuộc họp báo đó, ông Trump nhắc lại lời kêu gọi các quốc gia khác giúp mở lại giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz, nói rằng một số quốc gia cho biết họ đang trên đường đến và một số khác thì “không mấy nhiệt tình” giúp đỡ.

Tổng thống Mỹ muốn các quốc gia giúp kiểm soát eo biển sau khi Iran đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bằng cách sử UAV, tên lửa và thủy lôi để đóng cửa hiệu quả hành lang biển này đối với các tàu chở dầu thường vận chuyển tới 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Ông Trump phát biểu: “Một số rất nhiệt tình về điều đó, và một số thì không. Một số là những quốc gia mà chúng ta đã giúp đỡ trong nhiều năm. Chúng ta đã bảo vệ họ khỏi các thế lực bên ngoài khủng khiếp, nhưng họ không mấy nhiệt tình. Và mức độ nhiệt tình rất quan trọng đối với tôi”.

Các đồng minh của Mỹ đã phản hồi bằng cách nói rằng “đây không phải là chiến tranh của NATO”, với việc EU khẳng định họ “không muốn” mở rộng nhiệm vụ hải quân của mình đến eo biển Hormuz.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz trước đó đã nói rằng cuộc chiến này “không phải là vấn đề của NATO”, trong khi NATO cho biết “các đồng minh đã tăng cường hỗ trợ an ninh bổ sung ở Địa Trung Hải”.

Thủ tướng Anh Keir Starmer trước đó đã phản đối lời kêu gọi của Trump về việc điều tàu chiến đến eo biển, nói rằng Anh “sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn” nhưng đang làm việc “với các đồng minh” về một kế hoạch để mở lại eo biển Hormuz.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tag: Tổng thống Trump thất vọng với đồng minh không hài lòng với Anh eo biển Homruz giao thông hàng hải
Tin liên quan

Ba Lan chỉ trích Tổng thống Mỹ khi yêu cầu NATO hỗ trợ tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Ngày 16/3, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump vì gọi các đồng minh NATO là tách biệt với Mỹ trong khi kêu gọi khối này hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz.

Mỹ rơi vào thế nguy hiểm mới sau khi tung đòn “tất tay” vào ban lãnh đạo Iran

VOV.VN - Kế hoạch của Tổng thống Donald Trump mở cuộc chiến nóng chống Iran dường như đã đi chệch hướng ngay sau khi ông khai chiến chỉ vài tiếng đồng hồ. Hiện chính quyền Mỹ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đối mặt nguy cơ sa lầy và những điều nguy hiểm khác.

Vì sao Iran dễ dàng đóng cửa eo biển Hormuz, gây sức ép lớn lên kinh tế thế giới?

VOV.VN - Tehran sở hữu lợi thế cực lớn trong việc khống chế eo biển Hormuz - huyết mạch hàng đầu của kinh tế thế giới. Iran luôn sẵn sàng chơi lá bài này và họ đã xuống tay một cách quyết liệt để đối phó với chiến dịch tập kích kéo dài của Mỹ và Israel.

