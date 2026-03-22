Ông Netanyahu thị sát Arad, kêu gọi các nước tham gia chiến dịch của Mỹ - Israel

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 22/3 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tham gia chiến dịch Mỹ - Israel chống lại Iran. Lời kêu gọi được đưa ra khi ông cùng nhiều quan chức Israel thị sát hiện trường vụ tấn công tên lửa của Iran vào thành phố Arad, miền Nam Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thị sát Arad ngày 22/3/2026. Nguồn: AP

Phát biểu trong chuyến thị sát, ông Netanyahu nhấn mạnh: “Nếu bạn cần bằng chứng rằng Iran đang đe dọa toàn thế giới, 48 giờ vừa qua đã chứng minh điều đó. Họ đã phóng tên lửa vào Jerusalem ngay cạnh các địa điểm linh thiêng của ba tôn giáo”.

Thủ tướng Israel cảnh báo: “Họ có khả năng vươn sâu vào châu Âu. Họ đang nhắm vào tất cả mọi người”. Ông kêu gọi: “Đã đến lúc các nhà lãnh đạo của những quốc gia còn lại phải tham gia. Tôi cảm thấy vui khi thấy một số nước đã bắt đầu hành động theo hướng này, nhưng cần nhiều hơn nữa”.

Vụ tấn công tên lửa ngày 21/3 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Arad. Ông Netanyahu gọi đây là “một phép màu” khi không có ai thiệt mạng trong vụ việc.