Ông Netanyahu thị sát Arad, kêu gọi các nước tham gia chiến dịch của Mỹ - Israel

Chủ Nhật, 22:59, 22/03/2026
VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo Iran có khả năng vươn “sâu vào châu Âu” sau vụ tấn công tên lửa vào Arad, đồng thời kêu gọi lãnh đạo thế giới tham gia chiến dịch của Mỹ và Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 22/3 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tham gia chiến dịch Mỹ - Israel chống lại Iran. Lời kêu gọi được đưa ra khi ông cùng nhiều quan chức Israel thị sát hiện trường vụ tấn công tên lửa của Iran vào thành phố Arad, miền Nam Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thị sát Arad ngày 22/3/2026. Nguồn: AP

Phát biểu trong chuyến thị sát, ông Netanyahu nhấn mạnh: “Nếu bạn cần bằng chứng rằng Iran đang đe dọa toàn thế giới, 48 giờ vừa qua đã chứng minh điều đó. Họ đã phóng tên lửa vào Jerusalem ngay cạnh các địa điểm linh thiêng của ba tôn giáo”.

Thủ tướng Israel cảnh báo: “Họ có khả năng vươn sâu vào châu Âu. Họ đang nhắm vào tất cả mọi người”. Ông kêu gọi: “Đã đến lúc các nhà lãnh đạo của những quốc gia còn lại phải tham gia. Tôi cảm thấy vui khi thấy một số nước đã bắt đầu hành động theo hướng này, nhưng cần nhiều hơn nữa”.

Vụ tấn công tên lửa ngày 21/3 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Arad. Ông Netanyahu gọi đây là “một phép màu” khi không có ai thiệt mạng trong vụ việc.

Iran tập kích cơ sở hạt nhân chiến lược của Israel

VOV.VN - Hôm 22/3, ngày thứ 22 của cuộc chiến tại Trung Đông, các cơ sở hạt nhân chiến lược ở cả Iran và Israel đã trở thành mục tiêu bị tập kích, làm dấy lên lo ngại sâu sắc trong dư luận về nguy cơ xung đột ngày càng mở rộng sang các mục tiêu nhạy cảm và khó kiểm soát.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Netanyahu Israel Iran Arad tên lửa xung đột Trung Đông Mỹ
Israel và Iran tiếp tục “ăn miếng trả miếng”, đàm phán hòa bình xa vời
Israel và Iran tiếp tục “ăn miếng trả miếng”, đàm phán hòa bình xa vời

VOV.VN - Các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn trong hai ngày cuối tuần, khiến Trung Đông thêm nóng. Tối qua, Iran được cho là tiến hành đợt tập kích tên lửa dữ dội nhất nhằm vào Arad (Israel).

Israel và Iran tiếp tục “ăn miếng trả miếng”, đàm phán hòa bình xa vời

Israel và Iran tiếp tục “ăn miếng trả miếng”, đàm phán hòa bình xa vời

VOV.VN - Các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn trong hai ngày cuối tuần, khiến Trung Đông thêm nóng. Tối qua, Iran được cho là tiến hành đợt tập kích tên lửa dữ dội nhất nhằm vào Arad (Israel).

Ảnh vệ tinh tiết lộ Mỹ và Israel phá hủy lối vào các “thành phố ngầm” của Iran
Ảnh vệ tinh tiết lộ Mỹ và Israel phá hủy lối vào các “thành phố ngầm” của Iran

VOV.VN - Một cuộc điều tra của CNN cho thấy Mỹ và Israel đã tìm cách vô hiệu hóa một phần lớn kho vũ khí của Iran, bao gồm các bệ phóng tên lửa, bằng cách không kích vào các lối vào của những cơ sở dưới lòng đất.

Ảnh vệ tinh tiết lộ Mỹ và Israel phá hủy lối vào các “thành phố ngầm” của Iran

Ảnh vệ tinh tiết lộ Mỹ và Israel phá hủy lối vào các “thành phố ngầm” của Iran

VOV.VN - Một cuộc điều tra của CNN cho thấy Mỹ và Israel đã tìm cách vô hiệu hóa một phần lớn kho vũ khí của Iran, bao gồm các bệ phóng tên lửa, bằng cách không kích vào các lối vào của những cơ sở dưới lòng đất.

Đòn tấn công vào mỏ khí Iran châm ngòi bất đồng giữa Mỹ và Israel
Đòn tấn công vào mỏ khí Iran châm ngòi bất đồng giữa Mỹ và Israel

VOV.VN - Phát biểu trái chiều giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về vụ tấn công mỏ khí South Pars của Iran đang làm dấy lên nghi vấn về sự phối hợp chiến lược giữa hai đồng minh.

Đòn tấn công vào mỏ khí Iran châm ngòi bất đồng giữa Mỹ và Israel

Đòn tấn công vào mỏ khí Iran châm ngòi bất đồng giữa Mỹ và Israel

VOV.VN - Phát biểu trái chiều giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về vụ tấn công mỏ khí South Pars của Iran đang làm dấy lên nghi vấn về sự phối hợp chiến lược giữa hai đồng minh.

