Ảnh vệ tinh tiết lộ Mỹ và Israel phá hủy lối vào các “thành phố ngầm” của Iran

Thứ Bảy, 15:47, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một cuộc điều tra của CNN cho thấy Mỹ và Israel đã tìm cách vô hiệu hóa một phần lớn kho vũ khí của Iran, bao gồm các bệ phóng tên lửa, bằng cách không kích vào các lối vào của những cơ sở dưới lòng đất.

CNN đã phân tích hình ảnh vệ tinh của 32 căn cứ tên lửa của Iran, phần lớn được xây dựng sâu trong lòng núi, và phát hiện tất cả đều đã bị không kích, chủ yếu nhắm vào cửa hầm, các công trình trên mặt đất hoặc các nút giao thông. Trong số 107 lối vào đường hầm được khảo sát, ít nhất 77% đã bị đánh trúng.

Ảnh vệ tinh cho thấy hai máy xúc bánh lốp đang được sử dụng để đào thông một lối vào đường hầm bị chặn tại một căn cứ tên lửa ở phía Nam Mahdasht, Iran vào ngày 6/3. Ảnh do Airbus cung cấp

Hình ảnh vệ tinh cũng ghi nhận ít nhất 15 bệ phóng tên lửa bị phá hủy tại các căn cứ này. Theo các chuyên gia, chiến dịch không kích dồn dập từ trên không của Mỹ và Israel nhằm làm tê liệt các “thành phố ngầm” - nơi Iran dự định nạp lại đạn cho các bệ phóng trong điều kiện an toàn, trước khi đưa chúng ra ngoài để tấn công các mục tiêu của Mỹ và đồng minh tại Trung Đông.

Tuy nhiên, theo ông Ankit Panda, chuyên gia an ninh thuộc Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, Mỹ và Israel không sở hữu đủ năng lực vũ khí để “đánh sập hoàn toàn các cơ sở này và đó cũng chính là lý do chúng được xây dựng trong lòng núi”.

Ông cho biết, Mỹ và Israel đã tỏ ra hiệu quả trong việc “chôn vùi” năng lực tên lửa và máy bay không người lái của Iran bên trong các cơ sở có khả năng sống sót cao này, qua đó “làm suy giảm đáng kể khả năng duy trì nhịp độ phóng tên lửa với cường độ cao”.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các tòa nhà bị phá hủy, mặt đường xuất hiện nhiều hố bom và các lối vào đường hầm bị phong tỏa tại một căn cứ tên lửa ở phía Bắc Kermanshah, Iran vào ngày 9/3. Ảnh do Airbus cung cấp.

Số vụ phóng tên lửa và UAV của Iran đã giảm hơn 90% kể từ khi xung đột bắt đầu. Tuy vậy, các chuyên gia cảnh báo Tehran vẫn có thể duy trì các cuộc tấn công vào những mục tiêu chiến lược, như tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Các ước tính trước chiến sự cho thấy Iran sở hữu hàng nghìn tên lửa đạn đạo, nhưng chỉ có vài trăm bệ phóng có khả năng khai hỏa. Phân tích của CNN cũng phát hiện dấu hiệu sửa chữa tại một số lối vào đường hầm bị phá hủy. Tại một căn cứ phía Bắc Isfahan, hình ảnh vệ tinh cho thấy thiết bị xây dựng đã được triển khai để đào thông lối vào bị chặn chưa đầy 48 giờ sau khi bị không kích.

Theo ông Sam Lair, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến Vũ khí James Martin, các vụ phóng “sẽ vẫn tiếp diễn, dù không biến mất hoàn toàn, nhưng nhiều khả năng sẽ tiếp tục suy giảm dần theo thời gian”.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: thành phố ngầm của Iran cơ sở tên lửa Iran Mỹ và Israel ảnh vệ tinh chiến sự Iran
Toàn cảnh quốc tế trưa 21/3: Iran tấn công Israel và căn cứ Mỹ
VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã thực hiện đợt tấn công trả đũa thứ 68 trong khuôn khổ Chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4, nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Israel và một số căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Qatar từng cảnh báo về những rủi ro của việc khiêu khích Iran
VOV.VN - Qatar từng nhiều lần lên tiếng cảnh báo về những rủi ro Iran đáp trả nếu các cơ sở năng lượng của Tehran bị tấn công.

Iran nghi ngờ tuyên bố của ông Trump về thu hẹp chiến dịch quân sự
VOV.VN - Một nguồn tin cấp cao của Iran cho hay, Tehran không tin tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Mỹ đang xem xét “giảm quy mô” chiến dịch quân sự của mình tại Trung Đông.

