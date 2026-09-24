Thời sự quốc tế tối 24/9: Phát biểu đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau khi đến Mỹ
Thứ Năm, 20:40, 24/09/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 24/9: Phát biểu đầu tiên của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi đến Mỹ; Mỹ mời ông Putin gặp ông Trump, Kremlin nói sẽ xem xét; ông Putin lần đầu lên tiếng về kết quả bầu cử Duma Quốc gia Nga; Ngoại trưởng Mỹ: Nga và Ukraine đều quan tâm đến 1 lệnh ngừng bắn giới hạn...
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 23/9 đã trực tiếp tới Căn cứ Liên hợp Andrews, bang Maryland, đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài ba ngày tới Mỹ.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 23/9 đã trực tiếp tới Căn cứ Liên hợp Andrews, bang Maryland, đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài ba ngày tới Mỹ.
VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 22/9: Điện Kremlin phản ứng trước cuộc tập kích của Ukraine đúng dịp bầu cử Nga; Nga tích trữ tên lửa đạn đạo, chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn; Ông Zelensky để ngỏ khả năng đàm phán trực tiếp với ông Putin; Ukraine đưa ra điều kiện dừng tập kích các nhà máy lọc dầu Nga...
VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 22/9: Điện Kremlin phản ứng trước cuộc tập kích của Ukraine đúng dịp bầu cử Nga; Nga tích trữ tên lửa đạn đạo, chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn; Ông Zelensky để ngỏ khả năng đàm phán trực tiếp với ông Putin; Ukraine đưa ra điều kiện dừng tập kích các nhà máy lọc dầu Nga...
VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Mỹ từ ngày 23-25/9 theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo dự kiến trao đổi sâu rộng về quan hệ Trung - Mỹ cùng các vấn đề lớn liên quan đến hòa bình và phát triển của thế giới.
VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Mỹ từ ngày 23-25/9 theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo dự kiến trao đổi sâu rộng về quan hệ Trung - Mỹ cùng các vấn đề lớn liên quan đến hòa bình và phát triển của thế giới.