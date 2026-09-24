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Thời sự quốc tế tối 24/9: Phát biểu đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau khi đến Mỹ

Thứ Năm, 20:40, 24/09/2026
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VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 24/9: Phát biểu đầu tiên của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi đến Mỹ; Mỹ mời ông Putin gặp ông Trump, Kremlin nói sẽ xem xét; ông Putin lần đầu lên tiếng về kết quả bầu cử Duma Quốc gia Nga; Ngoại trưởng Mỹ: Nga và Ukraine đều quan tâm đến 1 lệnh ngừng bắn giới hạn...

Xem thêm: Chủ tịch Tập Cận Bình: Trung Quốc và Hoa Kỳ nên là đối tác

PV/VOV.VN
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