Ông Trump nói đã xây dựng “tình bạn tuyệt vời” với ông Tập Cận Bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 24/9 có các phát biểu tại Nhà Trắng sau lễ đón chính thức, trước khi bước vào các chương trình làm việc trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Sau khi quốc ca hai nước được cử hành, Tổng thống Trump phát biểu trước, hoan nghênh Chủ tịch Tập Cận Bình trở lại Nhà Trắng và nhắc tới chuyến thăm Bắc Kinh của ông hồi tháng 5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng sau lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 24/9/2026. Ảnh: Reuters

“Tôi rất vui mừng được chào đón ngài tới Nhà Trắng. Đây là một vinh dự lớn. Tháng 5 vừa qua, chúng tôi có đặc ân tới thăm ngài tại Bắc Kinh và được tiếp đón rất trọng thị. Giờ đây, Melania và tôi rất vinh dự được đón tiếp ngài tại Washington”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cho biết kể từ khi ông lần đầu đắc cử năm 2016, ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã xây dựng “một tình bạn thực sự tuyệt vời”, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và những lợi ích quan trọng của người dân hai nước.

Đề cập quan hệ kinh tế, ông Trump cho rằng Mỹ và Trung Quốc đã đạt được những bước tiến đáng kể trong xử lý các vấn đề giữa hai nước.

Theo Tổng thống Mỹ, các nhóm làm việc của hai bên đang nỗ lực thúc đẩy “mối quan hệ thương mại cân bằng hơn”, trong đó có việc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho nông dân và các nhà chăn nuôi Mỹ. Ông Trump cho biết trong các cuộc trao đổi sắp tới, hai bên cũng sẽ thảo luận về an ninh, công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

“Những quyết định mà chúng ta đưa ra trong các lĩnh vực này hôm nay có thể thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới”, Tổng thống Mỹ đề cập, đồng thời khẳng định ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tiếp tục hợp tác nhằm hướng tới tương lai tốt đẹp hơn cho hai nước.

Phát biểu sau đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết ông vui mừng khi tới thăm Mỹ, đồng thời gửi lời chào tới người dân nước này và chúc mừng 250 năm ngày Mỹ tuyên bố độc lập.

“Tôi tới Mỹ theo lời mời của Tổng thống Trump nhằm tiếp nối tình hữu nghị, mở rộng hợp tác và thúc đẩy phúc lợi của nhân dân hai nước”, ông Tập Cận Bình nói.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Nhà Trắng, ngày 24/9/2026. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Trung Quốc cho rằng Mỹ và Trung Quốc “cùng gánh vác trách nhiệm lịch sử trong việc thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của nhân loại”, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Trump để đưa quan hệ song phương phát triển ổn định trong tương lai.

Theo ông Tập Cận Bình, Washington và Bắc Kinh cần tăng cường trao đổi. Mặc dù hai nước có điều kiện và hoàn cảnh khác nhau, đối thoại thẳng thắn, sâu rộng và liên tục có thể giúp hai bên hiểu nhau hơn, tìm kiếm điểm đồng, kiểm soát khác biệt và xây dựng lòng tin.

Ông Tập Cận Bình cũng đề cập mối quan hệ cá nhân đã được xây dựng với Tổng thống Trump trong quá trình tiếp xúc giữa hai nhà lãnh đạo.

Về hợp tác kinh tế, Chủ tịch Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh tiếp tục mở cửa thị trường và hoan nghênh các doanh nghiệp Mỹ đầu tư, kinh doanh tại Trung Quốc. “Chúng tôi cũng hy vọng các doanh nghiệp Trung Quốc được đối xử công bằng tại Mỹ”, ông nói.

Trí tuệ nhân tạo cũng là một trong những nội dung được nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh. Theo ông Tập Cận Bình, Mỹ và Trung Quốc đều là những quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực AI, vì vậy hai bên không chỉ có năng lực mà còn có trách nhiệm đối với sự phát triển của công nghệ này.

“Cả Trung Quốc và Mỹ đều có năng lực và trách nhiệm phát triển, quản lý AI vì những mục tiêu tốt đẹp, bảo đảm AI luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người và phục vụ lợi ích của người dân”, theo ông Tập Cận Bình.