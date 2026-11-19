Theo thông tin do phía Trung Quốc công bố sau cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước Trung - Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gọi việc xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ là "sự nghiệp mang tính khai mở chưa từng có tiền lệ", đòi hỏi phải dám thử nghiệm và làm đến nơi đến chốn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thâm Quyến chiều 19/11. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo ông, để duy trì xu hướng ổn định và tích cực hiện nay trong quan hệ Trung - Mỹ, yếu tố then chốt là phải hành động để thực hiện các đồng thuận đạt được giữa nguyên thủ hai nước. Những bất đồng chưa thể giải quyết ngay cần quản lý một cách xây dựng, nhằm ngăn chặn mâu thuẫn leo thang.

Ông nhấn mạnh: "Trong vấn đề Đài Loan, Mỹ cần kiên trì làm điều đúng, tránh để mối quan hệ Trung - Mỹ gặp phải những biến động lớn".

Ông cũng một lần nữa kêu gọi Mỹ tăng cường liên lạc và phối hợp với Trung Quốc nhằm ngăn chặn các rủi ro về an ninh liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Thông tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc không xác nhận hai bên đã bàn về những vấn đề quốc tế cụ thể nào, chỉ cho biết cuộc gặp song phương là "tích cực và mang tính xây dựng". Hai bên nhất trí xây dựng kế hoạch hành động nhằm duy trì mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng và thực hiện đồng thuận đạt được giữa các nhà lãnh đạo hai nước. Trong khi đó, theo các nguồn tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Trump đã kêu gọi Trung Quốc cùng Mỹ góp phần chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Đây là cuộc gặp song phương lần thứ ba giữa lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ trong năm nay, diễn ra trong khoảng một giờ tại Thâm Quyến và trước thềm cuộc gặp ba bên chưa từng có với Tổng thống Nga Putin.