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Ông Tập Cận Bình kêu gọi biến "tầm nhìn" thành hành động với Mỹ

Thứ Sáu, 09:35, 25/09/2026
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VOV.VN - Tại lễ đón chính thức và hội đàm tại Nhà Trắng ngày 24/9, Chủ tịch Tập Cận Bình  kêu gọi Trung Quốc và Mỹ đưa mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa hai bên từ tầm nhìn thành hành động, cho rằng hai nước có thể hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI) để đảm bảo công nghệ này trong tầm kiểm soát.

Theo Tân Hoa xã, phát biểu tại cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, định vị mới về quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ đã phản ánh thực tế mối quan hệ song phương và thể hiện những kỳ vọng vào tương lai, đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới phương thức chung sống đúng đắn giữa hai nước.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa xã

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi "hai bên cần chuyển hóa tầm nhìn này thành hành động, hướng tới một lộ trình lấy hợp tác làm trọng tâm, cạnh tranh có chừng mực, bất đồng được kiểm soát và triển vọng hòa bình". Ông khẳng định: "Trung Quốc và Hoa Kỳ nên và hoàn toàn có khả năng đạt được lợi ích chung thông qua hợp tác thực chất, cũng như cùng thành công thông qua cạnh tranh lành mạnh". Ông nhấn mạnh việc xây dựng mối quan hệ này không phải là giải pháp nhất thời hay nhiệm vụ có thể hoàn tất trong một sớm một chiều, do vậy hai bên cần vào cuộc với tinh thần kiên trì và bền bỉ. 

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Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump cùng Chủ tịch Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên tại Nhà Trắng. Ảnh: Tân Hoa xã

Về hợp tác trong lĩnh vực AI, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, mặc dù giữa Trung Quốc và Mỹ có sự cạnh tranh, nhưng vẫn có thể hợp tác, hai bên nên phát huy thế mạnh thay vì đề phòng lẫn nhau. Hai bên cũng có thể tiếp tục đối thoại về AI để trao đổi quan điểm về những rủi ro và lợi ích của công nghệ này, đồng thời cùng nhau ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích hoặc lạm dụng.

Điều này cũng được ông nhấn mạnh trong lễ đón chính thức tại Nhà Trắng. "Trung Quốc và Mỹ đều là những cường quốc về AI, có cả năng lực lẫn trách nhiệm trong việc phát triển và quản lý AI một cách hiệu quả, nhằm đảm bảo sự phát triển của AI luôn nằm trong tầm kiểm soát của con người và mang lại lợi ích cho người dân".

Cũng tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc một lần nữa đề nghị Washington xử lý thận trọng vấn đề Đài Loan, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác chiến lược Trung - Mỹ và sự phát triển của quan hệ song phương.

Về tình hình Trung Đông, ông ủng hộ việc Mỹ và Iran quay trở lại các thỏa thuận đạt được tại Islamabad, đồng thời hy vọng hai bên sớm trở lại con đường giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán, hướng tới việc đạt được một thỏa thuận toàn diện bao gồm cả vấn đề hạt nhân và sớm đạt được hòa bình.

Trước đó, trong bài phát biểu tại lễ đón chính thức tại Nhà Trắng, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, chuyến thăm lần này của ông tới Mỹ là nhằm "tiếp nối hữu nghị, mở rộng hợp tác và mang thêm lợi ích cho người dân hai nước".

Ông kêu gọi hai bên tăng cường trao đổi, hợp tác chân thành và chung sống hòa bình. Ông nhấn mạnh Bắc Kinh khuyến khích các cơ quan ngoại giao, kinh tế - thương mại, tài chính, thực thi pháp luật và nhân văn hai nước tăng cường trao đổi, ủng hộ việc hai bên mở rộng giao lưu giữa các cơ quan lập pháp.

Ông Tập Cận Bình cũng cho rằng, hai nước có lợi ích gắn kết chặt chẽ với nhau và không gian hợp tác rộng lớn, khẳng định các công ty Mỹ được chào đón tại Trung Quốc, đồng thời hy vọng "các công ty Trung Quốc cũng được đối xử công bằng tại Mỹ".

Theo lãnh đạo Trung Quốc, Bắc Kinh và Washington không cần né tránh việc thừa nhận cạnh tranh, nhưng sự cạnh tranh đó nên "lành mạnh và nằm trong khuôn khổ". Ông cũng cho rằng, quân đội hai bên cần duy trì đối thoại thường xuyên và hoàn thiện các cơ chế liên lạc cũng như phòng ngừa khủng hoảng.

Cũng trong bài phát biểu, ông tuyên bố trong 5 năm tới mời 100.000 thanh niên Mỹ đến Trung Quốc giao lưu, học tập, trong khi một cặp gấu trúc sẽ đến định cư tại Sở thú Atlanta và ra mắt công chúng Mỹ.

Theo nhận định của nhiều nhà phân tích, mặc dù chuyến thăm khó tạo ra những bước đột phá lớn, song cả hai nhà lãnh đạo đều nhận thấy những lợi ích trong việc duy trì mối quan hệ ổn định giữa hai bên.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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