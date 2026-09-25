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Tổng thống Trump đánh giá cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc “tuyệt vời”

Thứ Sáu, 06:00, 25/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/9 cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có một cuộc gặp “tuyệt vời” tại Nhà Trắng. Sau hội đàm, nhà lãnh đạo Mỹ trực tiếp đưa Chủ tịch Tập Cận Bình tham quan Nhà Trắng và trực thăng phục vụ Tổng thống Mỹ. 

Sau lễ đón, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành cuộc trao đổi với thành phần thu hẹp tại Phòng Bầu dục trong khoảng một giờ.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng sau lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 24/9/2026. Ảnh: Reuters

Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết các nhóm kinh tế, thương mại hai nước đã tổ chức vòng tham vấn mới và đạt được nhận thức chung mới. Ông Tập đánh giá thỏa thuận thương mại vừa đạt được giữa Trung Quốc và Mỹ là tin tốt đối với kinh tế toàn cầu.

Sau cuộc hội đàm kín kéo dài khoảng hơn 1 giờ, Tổng thống Trump đã nói với các phóng viên rằng hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc gặp “tuyệt vời”. Tuy nhiên, ông không trả lời những câu hỏi về việc hai bên có thảo luận vấn đề Đài Loan hoặc trí tuệ nhân tạo.

Tổng thống Trump sau đó dẫn Chủ tịch Tập Cận Bình tham quan bãi đáp trực thăng mới tại Bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng. Khi giới thiệu công trình được lát đá, ông Trump gọi nhà lãnh đạo Trung Quốc là một “chuyên gia về đá” và cho biết ông Tập “yêu thích đá granit tốt”. Tổng thống Mỹ cũng đưa Chủ tịch Tập Cận Bình lên tham quan bên trong Marine One, trực thăng chuyên chở Tổng thống Mỹ.

Chủ tịch Tập Cận Bình rời Nhà Trắng vào khoảng 1h30 phút chiều. Ông và Phu nhân Bành Lệ Viên dự kiến trở lại Nhà Trắng vào tối cùng ngày để tham dự quốc yến do Tổng thống Trump và Đệ nhất Phu nhân chủ trì.

Quang Trung/VOV-Washington
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