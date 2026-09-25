Mỹ và Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 23/9 thông báo Washington và Bắc Kinh đã thống nhất gia hạn thỏa thuận được gọi là “Thỏa thuận Busan”, khuôn khổ giúp hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tạm thời hạ nhiệt căng thẳng thương mại.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent

Thỏa thuận trước đó dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10/11. Với quyết định mới, các biện pháp đình chiến thương mại hiện nay sẽ được duy trì đến ngày 10/1/2027, tạo thêm thời gian để hai bên thảo luận về một thỏa thuận kinh tế rộng hơn.

Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp không nằm trong lịch trình ban đầu giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Washington. Theo ông Bessent, hai bên có thể đạt được một gói thỏa thuận kinh tế lớn hơn trước thời hạn tháng 1. Trường hợp chưa thể giải quyết các bất đồng, Washington và Bắc Kinh có thể tiếp tục gia hạn khuôn khổ hiện nay.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng việc Trung Quốc thực hiện một số cam kết trong thỏa thuận trước đây chưa hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng của Washington. Mỹ sẽ theo dõi tiến độ thực hiện trong những tháng tới trước khi quyết định bước đi tiếp theo. Ông Bessent cũng cho biết phái đoàn Trung Quốc có thể công bố thêm một số thỏa thuận trong chuyến thăm, bao gồm việc mua thêm nông sản Mỹ và khả năng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã tiến hành các cuộc trao đổi với phái đoàn Trung Quốc từ cuối tuần qua nhằm chuẩn bị nội dung cho cuộc hội đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Hai bên đang nghiên cứu xây dựng danh mục hàng hóa được áp dụng mức thuế thấp hơn. Theo Đại diện Thương mại Mỹ, các mặt hàng Trung Quốc có thể được xem xét chủ yếu là hàng tiêu dùng và sản phẩm công nghệ thấp. Ở chiều ngược lại, danh mục hàng hóa Mỹ có thể gồm năng lượng, nông sản và một số thiết bị y tế.

Mỹ và Trung Quốc cũng thảo luận đề xuất thiết lập cơ chế trao đổi cảnh báo về những sự cố liên quan đến trí tuệ nhân tạo và tấn công mạng có khả năng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Thỏa thuận đình chiến thương mại hiện nay bắt nguồn từ cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Busan, Hàn Quốc, vào tháng 10/2025. Thỏa thuận đã giúp hạ một số mức thuế tăng cao trong giai đoạn hai nước áp dụng các biện pháp thương mại trả đũa lẫn nhau.