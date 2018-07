Ông Trump bất ngờ quy trách nhiệm cho ông Putin can thiệp bầu cử Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/7 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin phải chịu trách nhiệm về các cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Tuyên bố của ông Trump trái ngược với những gì ông nói trong mấy ngày qua, vốn khiến ông phải chịu sự chỉ trích mạnh mẽ bởi dư luận và chính giới trong nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ quy trách nhiệm cho ông Putin can thiệp bầu cử Mỹ. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CBS ngày 18/7, Tổng thống Trump cho rằng Tổng thống Putin phải chịu trách nhiệm vì ông là người lãnh đạo nước Nga. Ông Trump cũng cho biết thông điệp của ông đối với ông Putin cảnh báo Nga không được can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ trong tương lai là rất mạnh mẽ.

Ông Trump cũng bày tỏ sự tin tưởng đối với các cơ quan tình báo Mỹ cũng như kết luận rằng Nga đã can thiệp vào bầu cử Mỹ. Ông cũng cho biết ông tin vào cảnh báo của Giám đốc Cơ qua tình báo quốc gia Dan Coat rằng mối đe dọa về các cuộc tấn công từ phía Nga vẫn tiếp diễn.

Trước đó, cùng ngày, khi được hỏi liệu Nga có tiếp tục tìm cách can thiệp bầu cử Mỹ hay không, ông Trump đã trả lời rằng không. Tuy nhiên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders đã phải đưa ra lời giải thích đó là do ông Trump nói không với câu hỏi của các phóng viên về vấn đề Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Bà Sarah Sanders cũng khẳng định Tổng thống và chính quyền Mỹ đang nỗ lực hết sức để đảm bảo Nga không có khả năng can thiệp bầu cử Mỹ như họ đã làm trước đây./.

