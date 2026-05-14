中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump: Các CEO hàng đầu của Mỹ có mặt ở Trung Quốc để "bày tỏ sự tôn trọng"

Thứ Năm, 10:46, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhóm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu tháp tùng ông tới Trung Quốc để “bày tỏ sự tôn trọng” và xây dựng hoạt động kinh doanh tại đây.

Phát biểu tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng 14/5 tại Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhóm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu tháp tùng ông tới Trung Quốc để “bày tỏ sự tôn trọng” và xây dựng hoạt động kinh doanh tại quốc gia này. Những doanh nhân tháp tùng ông Trump trong chuyến đi tới Bắc Kinh lần này bao gồm Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang và Giám đốc điều hành Apple Tim Cook.

Ong trump cac ceo hang dau cua my co mat o trung quoc de bay to su ton trong hinh anh 1
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ đón ở Bắc Kinh sáng 14/5 (Nguồn: AP)

“Chúng tôi có những con người tuyệt vời, và tất cả họ đều ở bên tôi”, ông Trump nói. “Chúng tôi đã mời 30 người đứng đầu thế giới. Tất cả họ đều đồng ý, và tôi không muốn người đứng thứ hai hay thứ ba trong công ty. Tôi chỉ muốn những người đứng đầu. Và họ có mặt ở đây hôm nay để bày tỏ sự tôn trọng với các bạn và với Trung Quốc. Họ mong muốn được giao thương, kinh doanh và điều đó sẽ hoàn toàn có đi có lại từ phía chúng tôi”, Tổng thống Mỹ nói thêm.

Tổng thống Mỹ đồng thời thể hiện sự lạc quan tại cuộc họp, đáp lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: “Thật vinh dự được ở bên cạnh ngài. Thật vinh dự được làm bạn với ngài, và mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết”.

Ông Trump cũng nói rằng một số người “không thích” khi ông gọi ông Tập Cận Bình là “nhà lãnh đạo vĩ đại”, nhưng điều đó sẽ không ngăn cản ông nói như vậy. “Tôi nói điều đó với tất cả mọi người. Ông là một nhà lãnh đạo vĩ đại. Đôi khi mọi người không thích tôi nói điều đó, nhưng tôi vẫn nói, bởi vì đó là sự thật”. Ông Trump nói.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự ấn tượng với các nghi lễ long trọng mà Trung Quốc dành để đón tiếp ông, đặc biệt là những thanh thiếu niên chào mừng ông tại lễ đón. Ông Trump nói: “Những đứa trẻ đó thật tuyệt vời và chúng đại diện cho rất nhiều điều”.

 

Phan Tùng/VOV.VN
Tag: cuộc gặp Trump - Tập Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung quan hệ Trung - Mỹ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Clip: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng thống Mỹ Donald Trump
Clip: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Sáng 14/5 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ đón trọng thể dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh, mở đầu cho các cuộc tiếp xúc được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với cục diện thương mại, an ninh và quan hệ song phương giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Clip: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng thống Mỹ Donald Trump

Clip: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Sáng 14/5 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ đón trọng thể dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh, mở đầu cho các cuộc tiếp xúc được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với cục diện thương mại, an ninh và quan hệ song phương giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

16 CEO tháp tùng ông Trump tới Trung Quốc: Cuộc mặc cả lớn trong bàn cờ đa cực
16 CEO tháp tùng ông Trump tới Trung Quốc: Cuộc mặc cả lớn trong bàn cờ đa cực

VOV.VN - Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lùi chuyến thăm Bắc Kinh sang tháng 5/2026 và đi cùng đoàn 16 lãnh đạo doanh nghiệp hùng hậu không chỉ là sự thay đổi lịch trình. Đó là một tính toán chiến lược nhằm đặt quan hệ Mỹ - Trung vào một không gian mặc cả rộng lớn hơn.

16 CEO tháp tùng ông Trump tới Trung Quốc: Cuộc mặc cả lớn trong bàn cờ đa cực

16 CEO tháp tùng ông Trump tới Trung Quốc: Cuộc mặc cả lớn trong bàn cờ đa cực

VOV.VN - Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lùi chuyến thăm Bắc Kinh sang tháng 5/2026 và đi cùng đoàn 16 lãnh đạo doanh nghiệp hùng hậu không chỉ là sự thay đổi lịch trình. Đó là một tính toán chiến lược nhằm đặt quan hệ Mỹ - Trung vào một không gian mặc cả rộng lớn hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm Trung Quốc
Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm Trung Quốc

VOV.VN - Vào khoảng 7h50 phút tối nay (13/5) giờ Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước 3 ngày tới Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm Trung Quốc

VOV.VN - Vào khoảng 7h50 phút tối nay (13/5) giờ Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước 3 ngày tới Trung Quốc.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ