Ông Trump: Các CEO hàng đầu của Mỹ có mặt ở Trung Quốc để "bày tỏ sự tôn trọng"

Phát biểu tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng 14/5 tại Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhóm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu tháp tùng ông tới Trung Quốc để “bày tỏ sự tôn trọng” và xây dựng hoạt động kinh doanh tại quốc gia này. Những doanh nhân tháp tùng ông Trump trong chuyến đi tới Bắc Kinh lần này bao gồm Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang và Giám đốc điều hành Apple Tim Cook.

“Chúng tôi có những con người tuyệt vời, và tất cả họ đều ở bên tôi”, ông Trump nói. “Chúng tôi đã mời 30 người đứng đầu thế giới. Tất cả họ đều đồng ý, và tôi không muốn người đứng thứ hai hay thứ ba trong công ty. Tôi chỉ muốn những người đứng đầu. Và họ có mặt ở đây hôm nay để bày tỏ sự tôn trọng với các bạn và với Trung Quốc. Họ mong muốn được giao thương, kinh doanh và điều đó sẽ hoàn toàn có đi có lại từ phía chúng tôi”, Tổng thống Mỹ nói thêm.

Tổng thống Mỹ đồng thời thể hiện sự lạc quan tại cuộc họp, đáp lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: “Thật vinh dự được ở bên cạnh ngài. Thật vinh dự được làm bạn với ngài, và mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết”.

Ông Trump cũng nói rằng một số người “không thích” khi ông gọi ông Tập Cận Bình là “nhà lãnh đạo vĩ đại”, nhưng điều đó sẽ không ngăn cản ông nói như vậy. “Tôi nói điều đó với tất cả mọi người. Ông là một nhà lãnh đạo vĩ đại. Đôi khi mọi người không thích tôi nói điều đó, nhưng tôi vẫn nói, bởi vì đó là sự thật”. Ông Trump nói.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự ấn tượng với các nghi lễ long trọng mà Trung Quốc dành để đón tiếp ông, đặc biệt là những thanh thiếu niên chào mừng ông tại lễ đón. Ông Trump nói: “Những đứa trẻ đó thật tuyệt vời và chúng đại diện cho rất nhiều điều”.