Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm Trung Quốc

Sự kiện này thu hút nhiều chú ý và trở thành chủ đề “hot” nhất trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc trong ngày 13/5, bởi đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai và là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đến Bắc Kinh kể từ năm 2017.

Tháp tùng ông Trump thăm Trung Quốc có nhiều quan chức cấp cao và gần 20 lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, như CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, CEO Kelly Ortberg của Boeing và CEO Jensen Huang của Nvidia, người lên chuyên cơ Không lực Một cùng đi Trung Quốc với ông Trump trong một quyết định vào phút chót.

Nhà Trắng cho biết, hai bên sẽ thảo luận về thương mại, năng lượng, vấn đề Iran, eo biển Hormuz, vấn đề Đài Loan và các nội dung liên quan tới cạnh tranh chiến lược giữa hai nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khi vừa hạ cánh xuống sân bay tại Bắc Kinh tối 13/5. Ảnh: Reuters

Chiều 13/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tuyên bố, Bắc Kinh hoan nghênh chuyến thăm của Tổng thống Trump, đồng thời tái khẳng định ngoại giao nguyên thủ đóng vai trò không thể thiếu trong việc định hướng chiến lược cho quan hệ Trung-Mỹ.

Trung Quốc sẵn sàng cùng với Mỹ mở rộng hợp tác, kiểm soát bất đồng trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi, nhằm mang lại sự ổn định và chắc chắn hơn cho một thế giới đầy biến động và hỗn loạn.

Sáng cùng ngày, Nhân Dân nhật báo - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc – đăng bài bình luận nhấn mạnh, quan hệ Trung-Mỹ không thể quay lại quá khứ, nhưng có thể hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Tâm thế và phương thức tiếp cận trong quan hệ song phương đã dần thay đổi. Hai bên đối thoại bình đẳng hơn, giao tiếp thực tế hơn, giới hạn rõ ràng hơn, cho thấy khả năng mở ra cục diện mới trong quan hệ Trung-Mỹ.

Nhiều chuyên gia không kỳ vọng sẽ có đột phá lớn khi lãnh đạo Mỹ - Trung gặp mặt, nhưng cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn được đánh giá là sẽ định hình quan hệ song phương trong nhiều năm tới, khi hai siêu cường đang cạnh tranh về công nghệ, thương mại và địa chính trị.

Nguồn video: Tân Hoa xã.