中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm Trung Quốc

Thứ Tư, 19:56, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vào khoảng 7h50 phút tối nay (13/5) giờ Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước 3 ngày tới Trung Quốc.

Sự kiện này thu hút nhiều chú ý và trở thành chủ đề “hot” nhất trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc trong ngày 13/5, bởi đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai và là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đến Bắc Kinh kể từ năm 2017.

Tháp tùng ông Trump thăm Trung Quốc có nhiều quan chức cấp cao và gần 20 lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, như CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, CEO Kelly Ortberg của Boeing và CEO Jensen Huang của Nvidia, người lên chuyên cơ Không lực Một cùng đi Trung Quốc với ông Trump trong một quyết định vào phút chót.

Nhà Trắng cho biết, hai bên sẽ thảo luận về thương mại, năng lượng, vấn đề Iran, eo biển Hormuz, vấn đề Đài Loan và các nội dung liên quan tới cạnh tranh chiến lược giữa hai nước.

tong thong my donald trump den bac kinh, bat dau tham trung quoc hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump khi vừa hạ cánh xuống sân bay tại Bắc Kinh tối 13/5. Ảnh: Reuters

Chiều 13/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tuyên bố, Bắc Kinh hoan nghênh chuyến thăm của Tổng thống Trump, đồng thời tái khẳng định ngoại giao nguyên thủ đóng vai trò không thể thiếu trong việc định hướng chiến lược cho quan hệ Trung-Mỹ.

Trung Quốc sẵn sàng cùng với Mỹ mở rộng hợp tác, kiểm soát bất đồng trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi, nhằm mang lại sự ổn định và chắc chắn hơn cho một thế giới đầy biến động và hỗn loạn.

Sáng cùng ngày, Nhân Dân nhật báo - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc – đăng bài bình luận nhấn mạnh, quan hệ Trung-Mỹ không thể quay lại quá khứ, nhưng có thể hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Tâm thế và phương thức tiếp cận trong quan hệ song phương đã dần thay đổi. Hai bên đối thoại bình đẳng hơn, giao tiếp thực tế hơn, giới hạn rõ ràng hơn, cho thấy khả năng mở ra cục diện mới trong quan hệ Trung-Mỹ.

Nhiều chuyên gia không kỳ vọng sẽ có đột phá lớn khi lãnh đạo Mỹ - Trung gặp mặt, nhưng cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn được đánh giá là sẽ định hình quan hệ song phương trong nhiều năm tới, khi hai siêu cường đang cạnh tranh về công nghệ, thương mại và địa chính trị.

Nguồn video: Tân Hoa xã.

 

trump_tap.jpg

Tổng thống Trump không muốn vấn đề Iran cản trở thượng đỉnh Mỹ - Trung

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 lên tiếng hạ thấp những khác biệt giữa Mỹ với Trung Quốc xung quanh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Ông không muốn những bất đồng về cách thức xử lý vấn đề này ảnh hưởng tới kết quả cuộc họp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong 2 ngày tới.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: chuyến thăm bắc kinh của tổng thống mỹ trump gặp tập cận bình quan hệ trung mỹ không lực một hạ cánh bắc kinh 13/5
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng thăm Nga từ nay tới cuối năm
Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng thăm Nga từ nay tới cuối năm

VOV.VN - Theo Hãng tin Nga Ria Novosti ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không loại trừ khả năng thăm Nga từ giờ đến cuối năm, nhằm nỗ lực thúc đẩy hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng thăm Nga từ nay tới cuối năm

Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng thăm Nga từ nay tới cuối năm

VOV.VN - Theo Hãng tin Nga Ria Novosti ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không loại trừ khả năng thăm Nga từ giờ đến cuối năm, nhằm nỗ lực thúc đẩy hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Trung Quốc chính thức ra thông báo về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ
Trung Quốc chính thức ra thông báo về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng 11/5 đã chính thức ra thông cáo báo chí về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trung Quốc chính thức ra thông báo về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ

Trung Quốc chính thức ra thông báo về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng 11/5 đã chính thức ra thông cáo báo chí về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Trump lần đầu gọi xung đột Iran là “cuộc chiến”
Tổng thống Mỹ Trump lần đầu gọi xung đột Iran là “cuộc chiến”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/5 đã lần đầu công khai gọi xung đột với Iran là một “cuộc chiến”, dù trước đó chính quyền của ông nhiều lần tránh sử dụng thuật ngữ này, trong bối cảnh tranh cãi pháp lý tại Mỹ ngày càng gia tăng.

Tổng thống Mỹ Trump lần đầu gọi xung đột Iran là “cuộc chiến”

Tổng thống Mỹ Trump lần đầu gọi xung đột Iran là “cuộc chiến”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/5 đã lần đầu công khai gọi xung đột với Iran là một “cuộc chiến”, dù trước đó chính quyền của ông nhiều lần tránh sử dụng thuật ngữ này, trong bối cảnh tranh cãi pháp lý tại Mỹ ngày càng gia tăng.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ