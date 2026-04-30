Ông Trump cân nhắc kế hoạch mới để mở lại eo biển Hormuz

Theo một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ, kế hoạch này tập trung vào việc duy trì phong tỏa các cảng của Iran, đồng thời phối hợp với các đồng minh để áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng nền hơn đối với những nỗ lực của Tehran bị Washington cáo buộc là làm gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu. Quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump đang cân nhắc nhiều phương án ngoại giao và chính sách khác nhau nhằm buộc Iran chấm dứt việc kiểm soát eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Song song với các biện pháp kinh tế, Tổng thống Trump cũng dự kiến sẽ được cập nhật các phương án quân sự mới đối với Iran từ Lầu Năm Góc trong ngày 30/4 (theo giờ Mỹ). Nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết các nội dung báo cáo có thể có sự tham gia của Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine và các quan chức quân sự cấp cao khác.

Giới chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump thường xuyên được báo cáo các kế hoạch quân sự, song hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy ông thay đổi quan điểm trước đây về việc tránh tái khởi động chiến dịch không kích nhằm vào Iran. Dù vậy, việc tổ chức các cuộc họp tham vấn quân sự cho thấy Nhà Trắng vẫn để ngỏ mọi lựa chọn trong bối cảnh các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột không đạt nhiều tiến triển.

Chiến lược hiện tại của Washington được cho là nhằm gây sức ép kinh tế tối đa đối với Iran, với kỳ vọng buộc nước này chấp nhận các yêu cầu của Mỹ, đặc biệt liên quan đến chương trình hạt nhân. Theo các nguồn tin, Tổng thống Trump đã chỉ đạo các cố vấn tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, đồng thời chuẩn bị nền tảng cho khả năng kéo dài biện pháp này.

Phát biểu với báo giới ngày 29/4, Tổng thống Trump gọi biện pháp phong tỏa là “hiệu quả”, đồng thời cho rằng Iran chỉ cần “nhượng bộ” để chấm dứt áp lực hiện nay.

Mặc dù Lầu Năm Góc vẫn duy trì các phương án dự phòng trong trường hợp Tổng thống quyết định nối lại chiến dịch quân sự, các nguồn tin cho biết ông Trump vẫn ưu tiên đạt được một thỏa thuận với Iran và tránh leo thang xung đột vũ trang.

Hiện lệnh ngừng bắn giữa các bên vẫn có hiệu lực mà không xác định thời hạn, và Tổng thống Trump khẳng định ông không chịu áp lực về thời gian trong việc đạt được một thỏa thuận với Tehran.