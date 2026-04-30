Trong cuộc phỏng vấn với Axios, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh biện pháp phong tỏa đang tạo sức ép lớn nhất đối với Iran, khi nước này gần như không thể xuất khẩu dầu mỏ, nguồn thu chủ chốt của nền kinh tế.

Mỹ sẽ phong toả eo biển Hormuz cho tới khi đạt được thoả thuận với Iran. Ảnh minh họa: Reuters

Tổng thống Mỹ cho rằng Iran đang tìm cách đạt thỏa thuận để đổi lấy việc dỡ bỏ phong tỏa tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, ông bác bỏ đề xuất ba bước của Tehran, trong đó ưu tiên mở lại eo biển và trì hoãn đàm phán hạt nhân sang giai đoạn sau. Theo ông Trăm, Washington yêu cầu vấn đề hạt nhân phải được giải quyết ngay từ đầu, coi đây là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ tiến triển ngoại giao nào.

Trong khi đó, các nguồn tin cho biết Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã chuẩn bị một phương án tấn công “ngắn gọn và mạnh mẽ” nhằm vào Iran, với mục tiêu phá vỡ thế bế tắc hiện nay trong đàm phán.

Phản ứng trước động thái của Mỹ, một nguồn tin an ninh cấp cao của Iran cảnh báo hải quân Mỹ có thể phải đối mặt với những hành động “chưa từng có tiền lệ” nếu tiếp tục duy trì phong tỏa tại eo biển Hormuz mà Tehran coi là “bất hợp pháp”.

Lệnh phong tỏa được Mỹ áp đặt sau khi các cuộc đàm phán hậu ngừng bắn giữa hai bên tại Islamabad của Pakistan hồi giữa tháng 4 mà không đạt kết quả. Trước đó, thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran, Mỹ và Israel có hiệu lực từ ngày 8/4, sau hơn 40 ngày giao tranh ác liệt.