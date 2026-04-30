  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Mỹ sẽ phong toả eo biển Hormuz cho tới khi đạt được thoả thuận với Iran

Thứ Năm, 06:45, 30/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/4 cho biết Washington sẽ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran cho đến khi Tehran chấp nhận đạt được thỏa thuận với Mỹ về chương trình hạt nhân.

Trong cuộc phỏng vấn với Axios, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh biện pháp phong tỏa đang tạo sức ép lớn nhất đối với Iran, khi nước này gần như không thể xuất khẩu dầu mỏ, nguồn thu chủ chốt của nền kinh tế.

Mỹ sẽ phong toả eo biển Hormuz cho tới khi đạt được thoả thuận với Iran. Ảnh minh họa: Reuters

Tổng thống Mỹ cho rằng Iran đang tìm cách đạt thỏa thuận để đổi lấy việc dỡ bỏ phong tỏa tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, ông bác bỏ đề xuất ba bước của Tehran, trong đó ưu tiên mở lại eo biển và trì hoãn đàm phán hạt nhân sang giai đoạn sau. Theo ông Trăm, Washington yêu cầu vấn đề hạt nhân phải được giải quyết ngay từ đầu, coi đây là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ tiến triển ngoại giao nào.

Trong khi đó, các nguồn tin cho biết Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã chuẩn bị một phương án tấn công “ngắn gọn và mạnh mẽ” nhằm vào Iran, với mục tiêu phá vỡ thế bế tắc hiện nay trong đàm phán.

Phản ứng trước động thái của Mỹ, một nguồn tin an ninh cấp cao của Iran cảnh báo hải quân Mỹ có thể phải đối mặt với những hành động “chưa từng có tiền lệ” nếu tiếp tục duy trì phong tỏa tại eo biển Hormuz mà Tehran coi là “bất hợp pháp”.

Lệnh phong tỏa được Mỹ áp đặt sau khi các cuộc đàm phán hậu ngừng bắn giữa hai bên tại Islamabad của Pakistan hồi giữa tháng 4 mà không đạt kết quả. Trước đó, thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran, Mỹ và Israel có hiệu lực từ ngày 8/4, sau hơn 40 ngày giao tranh ác liệt.

Trung Quốc bảo vệ quyết định phủ quyết nghị quyết về eo biển Hormuz tại HĐBA LHQ

VOV.VN - Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Phó Thông lên tiếng bảo vệ việc Bắc Kinh phủ quyết dự thảo nghị quyết liên quan đến eo biển Hormuz tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ), cho rằng động thái này đã góp phần ngăn chặn căng thẳng leo thang và tạo điều kiện cho đối thoại và ngừng bắn.

Quang Trung/VOV-Washington
Iran tìm đến Nga: Cục diện Trung Đông đứng trước bước ngoặt lớn

VOV.VN - Iran đang tìm đến Nga như một kênh trung gian quan trọng nhằm phá vỡ bế tắc với Mỹ và Israel. Trong bối cảnh xung đột leo thang và ngoại giao đình trệ, động thái này được đánh giá có thể tạo bước ngoặt mới cho cục diện Trung Đông.

Chủ tịch Quốc hội Iran: Ông Trump muốn buộc Tehran “đầu hàng”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách buộc Iran phải “đầu hàng” thông qua việc gia tăng sức ép kinh tế và khai thác các chia rẽ nội bộ.

Mỹ đã tiêu tốn 25 tỷ USD sau 2 tháng chiến sự tại Iran

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc tại phiên điều trần ở Hạ viện ngày 29/4 cho biết chi phí cho cuộc chiến của Mỹ tại Iran đã lên tới khoảng 25 tỷ USD, khi xung đột bước sang ngày thứ 60.

