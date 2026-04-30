Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố “chương mới” đang hình thành ở eo biển Hormuz

Thứ Năm, 21:18, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 30/4, trong thông điệp nhân Ngày Quốc gia Vịnh Ba Tư, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cho biết một “chương mới” đang hình thành tại khu vực Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

Trong thông điệp bằng văn bản được truyền thông Iran công bố, ông Khamenei nhấn mạnh Iran sẽ thiết lập các quy tắc pháp lý và cơ chế quản lý mới đối với eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định Tehran có trách nhiệm đảm bảo an ninh khu vực Vịnh Ba Tư. Ông cho rằng việc áp dụng cơ chế quản lý mới sẽ mang lại ổn định, thúc đẩy phát triển và đem lại lợi ích kinh tế cho tất cả các quốc gia trong khu vực.

lanh tu toi cao iran tuyen bo chuong moi dang hinh thanh o eo bien hormuz hinh anh 1
Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Press TV

Lãnh tụ Tối cao Iran mô tả Vịnh Ba Tư là “phúc lành không thể thay thế” đối với các quốc gia Hồi giáo trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh vai trò của eo biển Hormuz như một tuyến giao thương thiết yếu của kinh tế toàn cầu. Ông cho rằng khu vực này từ lâu đã trở thành mục tiêu cạnh tranh và can thiệp của các cường quốc bên ngoài.

Đề cập đến lịch sử, ông Khamenei nhấn mạnh Iran là quốc gia có đường bờ biển dài nhất tại Vịnh Ba Tư và đã trải qua nhiều giai đoạn đối đầu với các thế lực nước ngoài. Theo ông, Cách mạng Hồi giáo là bước ngoặt quan trọng trong việc “loại bỏ ảnh hưởng của các cường quốc” khỏi khu vực này.

Trong thông điệp, ông Khamenei cũng chỉ trích sự hiện diện của Mỹ tại khu vực, cho rằng đây là “yếu tố chính gây mất an ninh”. Ông nhận định các quốc gia trong khu vực đã chứng kiến năng lực và sự cảnh giác của lực lượng hải quân Iran trong thời gian gần đây, đồng thời khẳng định các căn cứ của Mỹ “không đủ khả năng tự đảm bảo an ninh”.

Lãnh tụ tối cao Iran cho rằng tương lai của Vịnh Ba Tư sẽ “tươi sáng hơn” nếu không có sự hiện diện của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh các quốc gia trong khu vực có “vận mệnh chung”. Ông cũng đưa ra tuyên bố cứng rắn rằng các lực lượng bên ngoài “không có chỗ đứng tại khu vực”.

Eo biển Hormuz, nơi hẹp nhất chỉ khoảng 33km giữa Iran và Oman, bình thường xử lý khoảng 20% nguồn cung dầu thô toàn cầu, khiến mọi gián đoạn tại đây đều có ý nghĩa lớn đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu. Không giống nhiều tuyến hàng hải chiến lược khác, eo biển Hormuz gần như không có phương án thay thế quy mô lớn khả thi: chỉ có Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vận hành các đường ống dẫn dầu, nhưng tổng công suất vẫn thấp hơn nhiều so với lưu lượng qua eo biển Hormuz.

Hoàng Phạm/VOV.VN
IAEA: Phần lớn uranium làm giàu của Iran có thể vẫn ở Isfahan sau không kích
VOV.VN - Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết, phần lớn lượng urani làm giàu cấp độ cao của Iran nhiều khả năng vẫn đang được lưu trữ tại tổ hợp hạt nhân Isfahan, bất chấp các đợt không kích từ liên quân Mỹ - Israel trong năm qua.

Mỹ cân nhắc giảm quân đồn trú tại Đức giữa căng thẳng với NATO về Iran
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đang xem xét khả năng cắt giảm số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với các đồng minh châu Âu liên quan đến cuộc chiến tại Iran.

Toàn cảnh quốc tế sáng 30/4: Ông Trump gây sức ép với Iran về vấn đề hạt nhân
VOV.VN - Báo Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/4, cho biết trong nỗ lực liên tục nhằm buộc Tehran phải nhượng bộ về vấn đề hạt nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo đội ngũ an ninh quốc gia chuẩn bị một cuộc phong tỏa hải quân kéo dài nhằm bóp nghẹt nguồn thu từ dầu mỏ của Iran.

