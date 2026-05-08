Ông Trump cảnh báo đáp trả "mạnh mẽ và dữ dội" nếu Iran không sớm đạt thỏa thuận

“Ba tàu khu trục hạng nhất của Mỹ vừa di chuyển rất thành công ra khỏi eo biển Hormuz, dưới làn đạn. Không có thiệt hại nào đối với ba tàu khu trục, nhưng những kẻ tấn công Iran đã chịu thiệt hại nặng nề”, Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social.

Ông Trump cho biết thêm, lực lượng Mỹ đã phá hủy hoàn toàn nhiều phương tiện tấn công cùng các tàu nhỏ mà Tehran sử dụng để thay thế cho lực lượng hải quân “đã bị suy yếu nghiêm trọng”. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, các tên lửa nhằm vào tàu chiến Mỹ đã bị đánh chặn dễ dàng, trong khi các máy bay không người lái của Iran “bị thiêu rụi ngay trên không trung” trước khi rơi xuống biển.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ông Trump đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Iran, cho rằng nếu có cơ hội sở hữu và sử dụng vũ khí hạt nhân, Tehran “sẽ không ngần ngại hành động”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Mỹ sẽ không để điều đó xảy ra và tuyên bố Washington sẵn sàng gia tăng sức ép quân sự nếu Iran không nhanh chóng chấp nhận một thỏa thuận.

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở quân sự của Iran bị cáo buộc đứng sau các vụ phóng tên lửa, máy bay không người lái và triển khai tàu nhỏ nhằm vào các tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Hormuz.

Trước đó, phía Mỹ được cho là đã chuyển đề xuất hoà bình dài 1 trang qua trung gian Pakistan và đang chờ phản hồi từ Iran. Một nguồn tin khu vực am hiểu tiến trình đàm phán tiết lộ đề xuất này hướng tới việc tuyên bố chấm dứt chiến sự, đồng thời mở ra giai đoạn thương lượng kéo dài 30 ngày nhằm giải quyết các bất đồng còn tồn tại, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran, số tài sản bị phong tỏa của Tehran và vấn đề an ninh tại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, tiến trình đàm phán vẫn bị phủ bóng bởi áp lực từ Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã cảnh báo sẽ nối lại các đợt không kích nếu Iran không đạt được thỏa thuận.

Theo truyền thông bán chính thức của Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran vẫn đang xem xét “thông điệp” được phía Mỹ chuyển qua trung gian của Pakistan và chưa đưa ra phản hồi cuối cùng đối với đề xuất chấm dứt chiến tranh của Washington.

Trước đó, một nguồn tin khu vực nói với CNN rằng Tehran dự kiến sẽ chuyển câu trả lời của mình cho các bên trung gian vào ngày 7/5. Hãng thông tấn Tasnim cũng dẫn lời ông Baghaei khẳng định Iran “vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng và chưa gửi bất kỳ phản hồi nào cho phía Mỹ”.

Dù còn nhiều khác biệt, các nguồn tin ngoại giao cho rằng hai bên hiện đang tiến gần hơn tới khả năng đạt được một thỏa thuận tạm thời nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.