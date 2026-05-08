中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump cảnh báo đáp trả "mạnh mẽ và dữ dội" nếu Iran không sớm đạt thỏa thuận

Thứ Sáu, 06:31, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ông Trump hôm 8/5 tuyên bố các lực lượng Mỹ đã đánh chặn và phá hủy các phương tiện tấn công của Iran nhằm vào ba tàu khu trục Hải quân Mỹ khi các tàu này di chuyển qua eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Washington sẽ đáp trả “mạnh mẽ và dữ dội hơn nhiều” nếu Tehran không sớm đạt được một thỏa thuận.

“Ba tàu khu trục hạng nhất của Mỹ vừa di chuyển rất thành công ra khỏi eo biển Hormuz, dưới làn đạn. Không có thiệt hại nào đối với ba tàu khu trục, nhưng những kẻ tấn công Iran đã chịu thiệt hại nặng nề”, Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social.

Ông Trump cho biết thêm, lực lượng Mỹ đã phá hủy hoàn toàn nhiều phương tiện tấn công cùng các tàu nhỏ mà Tehran sử dụng để thay thế cho lực lượng hải quân “đã bị suy yếu nghiêm trọng”. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, các tên lửa nhằm vào tàu chiến Mỹ đã bị đánh chặn dễ dàng, trong khi các máy bay không người lái của Iran “bị thiêu rụi ngay trên không trung” trước khi rơi xuống biển.

Ong trump canh bao dap tra manh me va du doi neu iran khong som dat thoa thuan hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ông Trump đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Iran, cho rằng nếu có cơ hội sở hữu và sử dụng vũ khí hạt nhân, Tehran “sẽ không ngần ngại hành động”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Mỹ sẽ không để điều đó xảy ra và tuyên bố Washington sẵn sàng gia tăng sức ép quân sự nếu Iran không nhanh chóng chấp nhận một thỏa thuận.

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở quân sự của Iran bị cáo buộc đứng sau các vụ phóng tên lửa, máy bay không người lái và triển khai tàu nhỏ nhằm vào các tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Hormuz.

Trước đó, phía Mỹ được cho là đã chuyển đề xuất hoà bình dài 1 trang qua trung gian Pakistan và đang chờ phản hồi từ Iran. Một nguồn tin khu vực am hiểu tiến trình đàm phán tiết lộ đề xuất này hướng tới việc tuyên bố chấm dứt chiến sự, đồng thời mở ra giai đoạn thương lượng kéo dài 30 ngày nhằm giải quyết các bất đồng còn tồn tại, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran, số tài sản bị phong tỏa của Tehran và vấn đề an ninh tại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, tiến trình đàm phán vẫn bị phủ bóng bởi áp lực từ Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã cảnh báo sẽ nối lại các đợt không kích nếu Iran không đạt được thỏa thuận.

Theo truyền thông bán chính thức của Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran vẫn đang xem xét “thông điệp” được phía Mỹ chuyển qua trung gian của Pakistan và chưa đưa ra phản hồi cuối cùng đối với đề xuất chấm dứt chiến tranh của Washington.

Trước đó, một nguồn tin khu vực nói với CNN rằng Tehran dự kiến sẽ chuyển câu trả lời của mình cho các bên trung gian vào ngày 7/5. Hãng thông tấn Tasnim cũng dẫn lời ông Baghaei khẳng định Iran “vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng và chưa gửi bất kỳ phản hồi nào cho phía Mỹ”.

Dù còn nhiều khác biệt, các nguồn tin ngoại giao cho rằng hai bên hiện đang tiến gần hơn tới khả năng đạt được một thỏa thuận tạm thời nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: iran mỹ israel căng thẳng trung đông đàm phán hoà bình
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran đưa ra quy định mới đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz
Iran đưa ra quy định mới đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Theo một tài liệu mà CNN tiếp cận được, Iran đã ban hành một loạt quy định mới đối với các tàu muốn đi qua eo biển Hormuz.

Iran đưa ra quy định mới đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Iran đưa ra quy định mới đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Theo một tài liệu mà CNN tiếp cận được, Iran đã ban hành một loạt quy định mới đối với các tàu muốn đi qua eo biển Hormuz.

Toàn cảnh quốc tế trưa 7/5: Ông Trump dự đoán ‘vận mệnh’ Iran nếu đàm phán đổ vỡ
Toàn cảnh quốc tế trưa 7/5: Ông Trump dự đoán ‘vận mệnh’ Iran nếu đàm phán đổ vỡ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/5 cho biết ông tin rằng "rất có thể" sẽ đạt được thỏa thuận với Iran, nhưng cũng cảnh báo Washington sẽ tiếp tục ném bom Iran nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ.

Toàn cảnh quốc tế trưa 7/5: Ông Trump dự đoán ‘vận mệnh’ Iran nếu đàm phán đổ vỡ

Toàn cảnh quốc tế trưa 7/5: Ông Trump dự đoán ‘vận mệnh’ Iran nếu đàm phán đổ vỡ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/5 cho biết ông tin rằng "rất có thể" sẽ đạt được thỏa thuận với Iran, nhưng cũng cảnh báo Washington sẽ tiếp tục ném bom Iran nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ.

Ông Trump liên tục “đổi giọng” về Iran, chiến lược Mỹ ở Hormuz gây hoang mang
Ông Trump liên tục “đổi giọng” về Iran, chiến lược Mỹ ở Hormuz gây hoang mang

VOV.VN - Thông điệp thay đổi liên tục trong vòng 24 giờ cho thấy chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như nhận ra rằng mọi lựa chọn ngoài một thỏa thuận với Iran đều tiềm ẩn rủi ro lớn và khó chấp nhận trong bối cảnh chính trị hiện nay.

Ông Trump liên tục “đổi giọng” về Iran, chiến lược Mỹ ở Hormuz gây hoang mang

Ông Trump liên tục “đổi giọng” về Iran, chiến lược Mỹ ở Hormuz gây hoang mang

VOV.VN - Thông điệp thay đổi liên tục trong vòng 24 giờ cho thấy chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như nhận ra rằng mọi lựa chọn ngoài một thỏa thuận với Iran đều tiềm ẩn rủi ro lớn và khó chấp nhận trong bối cảnh chính trị hiện nay.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ