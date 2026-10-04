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Ông Trump chỉ định Giám đốc tình báo Mỹ dẫn đầu "lực lượng siêu trí tuệ"

Chủ Nhật, 12:05, 04/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giao Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton phụ trách một sáng kiến mới về trí tuệ nhân tạo (AI) của chính quyền.

Theo báo này, ông Clayton, người mới được bổ nhiệm đứng đầu cộng đồng tình báo Mỹ hồi tháng 8, sẽ lãnh đạo một ủy ban mới của Nhà Trắng. Ủy ban có nhiệm vụ báo cáo trong vòng 120 ngày về những rủi ro và cơ hội do AI mang lại.

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Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton. Ảnh: Reuters

Ông Clayton nói với Wall Street Journal rằng Tổng thống Trump đã yêu cầu thành lập một nhóm mà chính quyền gọi là "Lực lượng Siêu trí tuệ" (Super Intelligence Force), với mục tiêu bảo đảm Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu về AI tiên tiến, đồng thời bảo vệ lợi ích của người dân Mỹ.

"Nguy cơ không giành được vị trí dẫn đầu là rất lớn", ông Clayton nhận định.

Vấn đề an toàn AI thu hút sự quan tâm trong những tuần gần đây, khi một số nhà nghiên cứu cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn của công nghệ này, trong đó có khả năng AI gây ra những tác động nghiêm trọng đối với con người trong tương lai. Nhiều nghị sĩ thuộc cả đảng Dân chủ và Cộng hòa cũng bày tỏ lo ngại và kêu gọi tăng cường các biện pháp ứng phó.

Chính quyền ông Trump dường như ưu tiên cách tiếp cận hạn chế hơn đối với việc quản lý AI, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ cho rằng giám sát quá mức có thể làm suy giảm khả năng cạnh tranh của Mỹ với Trung Quốc. Hôm 30/9, ông Trump tuyên bố không muốn hợp tác với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong vấn đề quản lý công nghệ AI.

Theo tài liệu về điều lệ hoạt động của nhóm công tác, ủy ban do ông Clayton đứng đầu sẽ rà soát các rủi ro liên quan đến AI, cũng như những cơ chế báo cáo hiện hành của chính phủ về các vụ vi phạm, tấn công mạng và những sự cố khác.

Ủy ban cũng sẽ đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường năng lực ứng phó của chính quyền liên bang trong phạm vi thẩm quyền hiện có.

Đây là lần thứ hai ông Trump bổ nhiệm một cố vấn phụ trách giám sát các quyết định liên quan đến AI trên toàn bộ bộ máy chính quyền. Trước đó, nhà đầu tư mạo hiểm David Sacks từng đảm nhiệm vai trò phụ trách AI trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Theo Wall Street Journal, các Phó Chủ tịch nhóm công tác gồm Emil Michael, Scott Kupor và Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) Andrew Ferguson. Các thành viên khác gồm Phó Tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles. Danh sách cố vấn bên ngoài của nhóm dự kiến có ông David Sacks và cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice.

Hồng Anh/VOV.VN (tổng hợp)
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