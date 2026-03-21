Ông Trump chỉ trích NATO yếu kém, tuyên bố Mỹ có thể tự mở lại eo biển Hormuz

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 20/3, Tổng thống Donald Trump cho rằng NATO không tham gia hỗ trợ Mỹ tại eo biển Hormuz vì “yếu kém” và dựa vào giả định rằng Washington sẽ hành động thay.

“Bây giờ chúng ta đã thấy, đây chỉ là một tình huống nhỏ, nhưng khi tình huống lớn hơn xảy ra, họ sẽ không có mặt”, ông Trump nói.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

Theo Tổng thống Mỹ, điều cần thiết tại eo biển Hormuz chỉ đơn giản là “số lượng và sự hiện diện” lực lượng, trong khi ông cho rằng Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự không hài lòng khi các đồng minh chưa sẵn sàng tham gia, dù đây là tuyến hàng hải mà nhiều nền kinh tế phụ thuộc.

Đề cập tới Nhật Bản, ông Trump cho biết Nhật Bản bị hạn chế bởi các ràng buộc hiến pháp trong việc triển khai lực lượng quân sự, song vẫn khẳng định nếu cần thiết, Nhật Bản sẽ đứng về phía Mỹ. Thậm chí, ông nhận xét Nhật Bản “tốt hơn NATO” trong mức độ sẵn sàng hỗ trợ.

Ông Trump cũng nhấn mạnh eo biển Hormuz “sẽ tự mở lại”, cho rằng đây chỉ là một “động tác quân sự đơn giản”, dù thừa nhận cần sự hỗ trợ về tàu chiến và lực lượng để đảm bảo kiểm soát tuyến đường này. Ông tiếp tục chỉ trích NATO vì “thiếu dũng khí” trong việc tham gia, đồng thời kêu gọi các quốc gia hưởng lợi từ tuyến vận tải này cần có trách nhiệm lớn hơn.

Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ tuyên bố Washington đã “đánh bại đối phương”, mô tả bộ máy quân sự Iran từ hải quân, không quân đến hệ thống phòng không và radar đều đã bị vô hiệu hóa. Dù vậy, ông vẫn nhấn mạnh sự tham gia của các quốc gia khác là cần thiết để củng cố an ninh dài hạn tại khu vực.