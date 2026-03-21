中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump chỉ trích NATO yếu kém, tuyên bố Mỹ có thể tự mở lại eo biển Hormuz

Thứ Bảy, 10:22, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai chỉ trích NATO không sẵn sàng hỗ trợ Washington trong việc bảo vệ eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định Mỹ đủ khả năng tự kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 20/3, Tổng thống Donald Trump cho rằng NATO không tham gia hỗ trợ Mỹ tại eo biển Hormuz vì “yếu kém” và dựa vào giả định rằng Washington sẽ hành động thay.

“Bây giờ chúng ta đã thấy, đây chỉ là một tình huống nhỏ, nhưng khi tình huống lớn hơn xảy ra, họ sẽ không có mặt”, ông Trump nói.

Ong trump chi trich nato yeu kem, tuyen bo my co the tu mo lai eo bien hormuz hinh anh 1
Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 20/3, Tổng thống Donald Trump cho rằng NATO không tham gia hỗ trợ Mỹ tại eo biển Hormuz vì “yếu kém” và dựa vào giả định rằng Washington sẽ hành động thay.

“Bây giờ chúng ta đã thấy, đây chỉ là một tình huống nhỏ, nhưng khi tình huống lớn hơn xảy ra, họ sẽ không có mặt”, ông Trump nói.

Theo Tổng thống Mỹ, điều cần thiết tại eo biển Hormuz chỉ đơn giản là “số lượng và sự hiện diện” lực lượng, trong khi ông cho rằng Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự không hài lòng khi các đồng minh chưa sẵn sàng tham gia, dù đây là tuyến hàng hải mà nhiều nền kinh tế phụ thuộc.

Đề cập tới Nhật Bản, ông Trump cho biết Nhật Bản bị hạn chế bởi các ràng buộc hiến pháp trong việc triển khai lực lượng quân sự, song vẫn khẳng định nếu cần thiết, Nhật Bản sẽ đứng về phía Mỹ. Thậm chí, ông nhận xét Nhật Bản “tốt hơn NATO” trong mức độ sẵn sàng hỗ trợ.

Ông Trump cũng nhấn mạnh eo biển Hormuz “sẽ tự mở lại”, cho rằng đây chỉ là một “động tác quân sự đơn giản”, dù thừa nhận cần sự hỗ trợ về tàu chiến và lực lượng để đảm bảo kiểm soát tuyến đường này. Ông tiếp tục chỉ trích NATO vì “thiếu dũng khí” trong việc tham gia, đồng thời kêu gọi các quốc gia hưởng lợi từ tuyến vận tải này cần có trách nhiệm lớn hơn.

Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ tuyên bố Washington đã “đánh bại đối phương”, mô tả bộ máy quân sự Iran từ hải quân, không quân đến hệ thống phòng không và radar đều đã bị vô hiệu hóa. Dù vậy, ông vẫn nhấn mạnh sự tham gia của các quốc gia khác là cần thiết để củng cố an ninh dài hạn tại khu vực.

Ông Trump: Mỹ đã xóa sổ hải quân Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 20/3 cho biết Mỹ đang tìm cách đàm phán với Iran nhưng khẳng định phía Iran “chẳng có ai để nói chuyện” sau nhiều tuần Mỹ và Israel tấn công giới lãnh đạo nước này.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Iran Mỹ eo biển Hormuz NATO Trump chỉ trích NATO yếu kém
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đòn tấn công vào mỏ khí Iran châm ngòi bất đồng giữa Mỹ và Israel
Đòn tấn công vào mỏ khí Iran châm ngòi bất đồng giữa Mỹ và Israel

VOV.VN - Phát biểu trái chiều giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về vụ tấn công mỏ khí South Pars của Iran đang làm dấy lên nghi vấn về sự phối hợp chiến lược giữa hai đồng minh.

Đòn tấn công vào mỏ khí Iran châm ngòi bất đồng giữa Mỹ và Israel

Đòn tấn công vào mỏ khí Iran châm ngòi bất đồng giữa Mỹ và Israel

VOV.VN - Phát biểu trái chiều giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về vụ tấn công mỏ khí South Pars của Iran đang làm dấy lên nghi vấn về sự phối hợp chiến lược giữa hai đồng minh.

Thủ tướng Israel tuyên bố Iran không còn năng lực làm giàu urani
Thủ tướng Israel tuyên bố Iran không còn năng lực làm giàu urani

VOV.VN - Thủ tướng Israel khẳng định các đòn không kích kéo dài gần ba tuần đã làm tê liệt năng lực hạt nhân và tên lửa của Iran, song chưa đưa ra bằng chứng cụ thể.

Thủ tướng Israel tuyên bố Iran không còn năng lực làm giàu urani

Thủ tướng Israel tuyên bố Iran không còn năng lực làm giàu urani

VOV.VN - Thủ tướng Israel khẳng định các đòn không kích kéo dài gần ba tuần đã làm tê liệt năng lực hạt nhân và tên lửa của Iran, song chưa đưa ra bằng chứng cụ thể.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ