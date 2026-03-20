Thủ tướng Israel tuyên bố Iran không còn năng lực làm giàu urani

Thứ Sáu, 09:15, 20/03/2026
VOV.VN - Thủ tướng Israel khẳng định các đòn không kích kéo dài gần ba tuần đã làm tê liệt năng lực hạt nhân và tên lửa của Iran, song chưa đưa ra bằng chứng cụ thể.

Phát biểu tại họp báo ngày 19/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Iran “không còn khả năng làm giàu urani hay phát triển tên lửa đạn đạo” sau 20 ngày hứng chịu các cuộc không kích từ Mỹ và Israel.

“Chúng tôi đang giành chiến thắng và Iran đang bị tàn phá”, ông Netanyahu nhấn mạnh, cho rằng kho tên lửa và máy bay không người lái của Tehran đang bị suy giảm nghiêm trọng và sẽ tiếp tục bị phá hủy.

thu tuong israel tuyen bo iran khong con nang luc lam giau urani hinh anh 1
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong cuộc họp báo tại Jerusalem. Ảnh: Reuters

Theo nhà lãnh đạo Israel, các đợt tấn công hiện nay tập trung vào những cơ sở sản xuất linh kiện, mắt xích then chốt trong chuỗi phát triển tên lửa và chương trình hạt nhân của Iran.

Dù đưa ra tuyên bố cứng rắn nhưng ông Netanyahu không cung cấp bằng chứng cụ thể để chứng minh nhận định rằng Iran đã mất hoàn toàn năng lực làm giàu urani.

Trên thực tế, chương trình hạt nhân của Iran từng là trọng tâm của các cuộc đàm phán quốc tế, trước khi sụp đổ và dẫn tới chiến dịch không kích do Mỹ và Israel phát động từ cuối tháng 2.

Kể từ khi chiến sự bùng phát, Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Israel và một số quốc gia Vùng Vịnh, đồng thời hạn chế hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải then chốt của thế giới.

Dù chiến dịch chủ yếu diễn ra trên không, ông Netanyahu cho biết khả năng triển khai lực lượng trên bộ vẫn được tính đến, với “nhiều phương án khác nhau”, song từ chối cung cấp chi tiết.

Ông Netanyahu cũng bác bỏ nhận định cho rằng Israel đã kéo Mỹ vào cuộc xung đột, nhấn mạnh vai trò độc lập của Tổng thống Donald Trump trong việc ra quyết định.

Giang Bùi/VOV.VN
Tin liên quan

Iran xem xét áp phí quá cảnh đối với các tàu thuyền qua eo biển Hormuz
Iran xem xét áp phí quá cảnh đối với các tàu thuyền qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột với Mỹ và Israel leo thang, Iran đang cân nhắc áp phí đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, động thái có thể làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu và định hình lại an ninh hàng hải tại khu vực chiến lược này.

Mỹ tuyên bố không ấn định thời gian kết thúc xung đột với Iran
Mỹ tuyên bố không ấn định thời gian kết thúc xung đột với Iran

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khẳng định chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran vẫn đang diễn ra “đúng kế hoạch”, song tiếp tục tránh đưa ra bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào cho hồi kết của cuộc xung đột.

Iran tuyên bố bắn trúng F-35, Mỹ xác nhận máy bay phải hạ cánh khẩn cấp
Iran tuyên bố bắn trúng F-35, Mỹ xác nhận máy bay phải hạ cánh khẩn cấp

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 19/3 cho biết đã bắn trúng một máy bay chiến đấu F-35 Lightning II của Mỹ bằng hỏa lực phòng không, đồng thời công bố đoạn video được cho là ghi lại thời điểm máy bay bị tấn công.

