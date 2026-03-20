Thủ tướng Israel tuyên bố Iran không còn năng lực làm giàu urani

Phát biểu tại họp báo ngày 19/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Iran “không còn khả năng làm giàu urani hay phát triển tên lửa đạn đạo” sau 20 ngày hứng chịu các cuộc không kích từ Mỹ và Israel.

“Chúng tôi đang giành chiến thắng và Iran đang bị tàn phá”, ông Netanyahu nhấn mạnh, cho rằng kho tên lửa và máy bay không người lái của Tehran đang bị suy giảm nghiêm trọng và sẽ tiếp tục bị phá hủy.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong cuộc họp báo tại Jerusalem. Ảnh: Reuters

Theo nhà lãnh đạo Israel, các đợt tấn công hiện nay tập trung vào những cơ sở sản xuất linh kiện, mắt xích then chốt trong chuỗi phát triển tên lửa và chương trình hạt nhân của Iran.

Dù đưa ra tuyên bố cứng rắn nhưng ông Netanyahu không cung cấp bằng chứng cụ thể để chứng minh nhận định rằng Iran đã mất hoàn toàn năng lực làm giàu urani.

Trên thực tế, chương trình hạt nhân của Iran từng là trọng tâm của các cuộc đàm phán quốc tế, trước khi sụp đổ và dẫn tới chiến dịch không kích do Mỹ và Israel phát động từ cuối tháng 2.

Kể từ khi chiến sự bùng phát, Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Israel và một số quốc gia Vùng Vịnh, đồng thời hạn chế hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải then chốt của thế giới.

Dù chiến dịch chủ yếu diễn ra trên không, ông Netanyahu cho biết khả năng triển khai lực lượng trên bộ vẫn được tính đến, với “nhiều phương án khác nhau”, song từ chối cung cấp chi tiết.

Ông Netanyahu cũng bác bỏ nhận định cho rằng Israel đã kéo Mỹ vào cuộc xung đột, nhấn mạnh vai trò độc lập của Tổng thống Donald Trump trong việc ra quyết định.